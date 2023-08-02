https://ukraina.ru/20230802/1048431678.html

Война компроматов Трампа и Байдена: выборы в США могут пойти по сценарию хаоса

Война компроматов Трампа и Байдена: выборы в США могут пойти по сценарию хаоса - 02.08.2023 Украина.ру

Война компроматов Трампа и Байдена: выборы в США могут пойти по сценарию хаоса

Избирательная кампания в США сводится к противостоянию бывшего и нынешнего президентов страны – кто сильнее дискредитирует соперника в глазах граждан. Однако в конечном итоге это может выбить из гонки их обоих: и Дональда Трампа, и Джо Байдена

2023-08-02T17:10

2023-08-02T17:10

2023-08-02T17:43

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Охота на Трампа продолжается с новой силойБольшое федеральное жюри в Вашингтоне 1 августа поддержало обвинения в адрес бывшего президента США Дональда Трампа, сочтя достаточными улики, предоставленные властями.Накануне политик сообщил о получении извещения от Министерства юстиции США о том, что он проходит подозреваемым по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года. Тогда сторонники ещё действующего главы государства ворвались в правительственное здание, где в тот момент проходило заседание по утверждению результатов президентских выборов и признанию новым главой государства демократа Джо Байдена."Трамп и его сообщники попытались использовать насилие и хаос на Капитолийском холме, чтобы на основе ложных заявлений о случаях фальсификации в ходе выборов убедить законодателей отложить официальное признание их итогов. <...> Эти заявления были ложными, и Трамп знал, что были таковыми. Его неоднократно уведомляли о том, что его заявления неверные, часто это делали люди, к которым он обращался за честным советом по важным вопросам и которые ввиду занимаемых ими позиций знали факты. Он сознательно игнорировал правду ", - говорится в обвинительном заключении.Вот только умалчиваются те факты, что, во-первых, 6 января Трамп сам через соцсети, наоборот, призывал сторонников не применять насилия, во-вторых, что он в момент штурма Конгресса находился в Белом доме, что признали даже демократы, и не мог руководить действиями мятежников.Команда специального прокурора США Джека Смита, который ведёт расследование по этому делу, утверждает, что у Трампа было 6 сообщников, "содействовавших ему в попытках отменить легитимные результаты президентских выборов 2020 года и сохранить власть": 4 юриста, сотрудник Министерства юстиции США и политический консультант.И хотя их имена засекречены, телеканалу CNN удалось установить личности 5 из них: это бывшие адвокаты 45-го президента США Руди Джулиани и Джоне Истмене, бывший адвокат его избирательного штаба Сидни Пауэлл, юрист Кеннет Чесебро, бывший сотрудник Министерства юстиции США Джеффри Кларк, выступавший в поддержку Трампа.45-му президенту предъявлены обвинения по 4 пунктам:Максимальный срок наказания суммарно по всем этим статьям составляет 55 лет. По мнению экспертов, опрошенных газетой The Washington Times, если Трампа всё же признают виновным, то наказание не будет максимально строгими, а тюремные сроки он отбывал бы, скорее всего, одновременно, а не один за другим, учитывая схожесть различных пунктов обвинения.Спецпрокурор Смит намерен добиваться проведения судебного процесса по делу бывшего президента по ускоренной процедуре – видимо, чтобы успеть до начала активной фазы избирательной кампании. При этом он подчеркнул, что в настоящий момент обвинения в отношении Трампа не доказаны, и его "следует считать невиновным, пока в суде не будет в полной мере доказана его вина".Министр юстиции США, он же генеральный прокурор Меррик Гарленд считает расследование в отношении Трампа крупнейшим в истории страны.А лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер и лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис в совместном заявлении назвали нынешние обвинения самыми серьёзными из всех, которые предъявили бывшему президенту-республиканцу (ранее Трампа обвинили в ненадлежащем обращении с секретными документами и даче взятки бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание о якобы имевшей место связи), выразив уверенность, что "оно послужит суровым напоминанием для поколений американцев о том, что никто, включая президента США, не находится выше закона".В схожем духе высказался и один из республиканцев, причём в прошлом близкий соратник Трампа – Майк Пенс, который в его администрации занимал должность вице-президента, а сейчас так же, как и его бывший начальник, борется за право стать кандидатом в президенты от своей партии на выборах-2024."Сегодняшнее обвинение служит важным напоминанием: любой, кто ставит себя выше Конституции, никогда не должен быть президентом Соединённых Штатов. Наша страна важнее, чем один человек. Наша Конституция важнее, чем карьера любого человека. 6 января бывший президент Трамп потребовал, чтобы я выбирал между ним и Конституцией. Я выбрал Конституцию, и всегда буду", - написал он на своей странице в Twitter.Ходили разговоры, что на Пенса оказывали давление, заставляя не утверждать результаты выборов, а сделать это должен был именно он, поскольку как вице-президент председательствовал на том заседании Конгресса.Остальные республиканцы, как бы ни относились к Трампу, всё же либо встали на его сторону, либо воздержались от негативных комментариев. И все они сходятся во мнении, что очередное дело против бывшего американского лидера – это ничто иное, как попытка демократов переключить фокус внимания от расследований, которые ведутся в отношении семьи Байдена, а также сорвать избирательную кампанию Трампа – наиболее вероятного кандидата в президенты в 2024 году от Республиканской партии.Член Палаты представителей Марджори Тейлор-Грин, одна из главных сторонниц Трампа, назвала предъявление обвинений в его адрес политически мотивированной охотой на ведьм. Минюст США и подчинённое ему ФБР превратились в "политических наёмных убийц, орудующих по приказу действующего президента", говорится в письменном заявлении конгрессвумен. Она намерена воспользоваться правилом Холмена – правилом законотворческой деятельности Палаты представителей, позволяющим адресно сокращать или аннулировать бюджетные ассигнования на деятельность тех или иных чиновников федерального правительства – и лишить спецпрокурора Смита финансирования."Беззаконие этих преследований президента Трампа и его сторонников напоминает нацистскую Германию 1930-х годов и другие авторитарные диктаторские режимы", – говорится в заявлении пресс-службы предвыборной кампании Трампа."Странно, почему это обвинение, если оно настолько реально и серьёзно, не было предъявлено 2,5 года назад. Очевидно, это произошло сейчас, когда рейтинг Трампа настолько высокий, что "глубинное государство" сделает всё, чтобы помешать ему победить", - написал в Twitter сын 45-го президента США Дональд Трамп - младший."Ждали с нынешней атакой 2,5 года явно неслучайно. Берегли как туза или даже джокера. Пока рейтинги Трампа не пошли в гору, а Байдена — наоборот. Плюс из их с Хантером шкафов валятся всё новые скелеты", – отмечает шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов.А рейтинг Трампа на фоне предъявления обвинений, как и в прошлые разы, только вырос: если 30 июля у него было 53,1%, а у ближайшего преследователя губернатора штата Флорида Рона Десантиса – 18,5%, то 1 августа 53,9% и 18,1% соответственно. Таким образом, преимущество Трампа составляет 35,8%, т.е. он практически недостижим для остальных однопартийцев с президентскими амбициями. Пока, по крайней мере."Трампу предъявлен 3-й пакет обвинений. Таким образом, Трампа будут добивать. Как бы ни росла на этом фоне его популярность среди противников Байдена и демократов, если врагам удастся его осудить, его шансы вновь стать президентом будут весьма призрачны. Единственный шанс в этих условиях для республиканцев - бросить все силы на дискредитацию главного - и единственного на сегодняшний день кандидата демократов - президента Байдена, используя его растущую уязвимость. Что они уже делают, а чем ближе выборы, тем активнее будут атаковать действующего президента", – написал член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале.Новые скелеты семейства БайденовПомимо того, что Байден всё чаще и чаще попадает впросак на публике, то теряясь в пространстве, то делая несуразные заявления, огромную свинью ему подложил младший сын Хантер, а точнее, те самые скелеты, которые сейчас один за одним валятся из шкафов.Ровно за день до утверждения новых обвинений Трампу, 31 июля, на заседании комитета Палаты представителей по надзору, которое проходило в закрытом режиме, показания дал Девон Арчер, деловой партнёр Байдена-младшего, и выгораживать семью президента он не собирался.Несмотря на достигнутое соглашение о полном молчании, т.е. неразглашении информации для прессы, председатель комитета республиканец Джеймс Комер всё же приоткрыл завесу тайны. По его словам, Арчер рассказал о просьбе руководства украинской энергетической компании Burisma Holdings к Хантеру Байдену, входившему в совет директоров предприятия, позвонить в Вашингтон, когда владелец Burisma столкнулся с давлением со стороны украинского прокурора, который вёл расследование в отношении компании по подозрению в коррупции.Ни для кого не секрет, что Джо Байден, будучи вице-премьером США, требовал от тогда ещё президента Украины Петра Порошенко уволить с поста генерального прокурора Украины Виктора Шокина, который вёл уголовное расследование деятельности Burisma и собирался вызвать на допрос Хантера, и в конечном итоге главу ГПУ освободили от должности.Американский лидер сам с гордостью рассказал, как это было, в интервью американскому изданию Atlantic в августе 2016 года: "Я пошёл на пресс-конференцию и сказал: "Мы вам не даём $ 1 млрд". Они мне говорят: "Вы не имеете таких полномочий, вы не президент, президент говорил, что даст. Я такой: "Звоните ему. Я еду через 6 часов, если ваш генпрокурор не уволен до тех пор, вы не получаете денег". И он был уволен. На его место поставили того, кому в то время доверяли".Кроме того, весной 2014 года Байден-отец присутствовал на деловом ужине в Вашингтоне со своим сыном, где также была Елена Батурина, вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Женщина, как выяснилось, заплатила $40 млн инвестиционной фирме Хантера, рассчитывая занять свою нишу на американском рынке недвижимости. Несмотря на то, что Казначейство США признало эти транши подозрительными, никаких действий соответствующие органы не предприняли.Член Палаты представителей демократ Дэн Голдман по итогам комитетских слушаний постарался выгородить президента и утверждал, что Джо Байден общался с бизнес-партнёрами сына вовсе не о делах, а на повседневные темы, о погоде, например. Прозвучало это неубедительно, мягко говоря."Показания Девона Арчера подтверждают, что Джо Байден лгал американскому народу, когда говорил, что не в курсе сделок своего сына и что не причастен к ним. Джо Байден был "брендом", который его сын продавал по всему миру, чтобы обогатить семью Байденов. Когда Джо Байден был вице-президентом США, он более 20 раз лично или по громкой связи участвовал в деловых обедах своего сына с зарубежными партнёрами. Почему Джо Байден лгал американскому народу о делах семьи и своём участии в них? Отсюда возникает вопрос, что ещё он прячет от американского населения? Комитет по надзору и подотчётности продолжит расследовать "денежный след" семьи Байдена", - заявил Комер.Теперь республиканцы с ещё большим энтузиазмом рассматривают идею о запуске процесса импичмента президента Байдена."Джо Байден и его ставленник Меррик Гарленд в Министерстве юстиции хотят отвлечь внимание от неопровержимых доказательств коррумпированности самого Байдена, пытаясь посадить в тюрьму Трампа и превратить его в политзаключённого. Давайте будем честными, обвинение представляет собой откровенную угрозу и запугивание Демократической партией абсолютно всех её политических оппонентов. Послание режима Байдена звучит следующим образом: "Мы посадим вас в тюрьму, если вы оспариваете выборы". Свободные и честные выборы в 2024 году официально невозможны", - считает президент американской консервативной общественной организации Judicial Watch Том Фиттон.Байден, к слову, в момент вынесения обвинений его главному политическому конкуренту отдыхал с супругой Джилл на пляже в родном Делавэре, ужинал в рыбном ресторане, а потом чета смотрела в кинотеатре драму "Оппенгеймер". Отличный способ избежать необходимости отвечать на неудобные вопросы журналистов.Пока ситуация идёт к тому, что через 15 месяцев состоится реванш, и Трамп с Байденом вновь сойдутся в битве за Белый дом – реальных конкурентов внутри партий ни у одного, ни у другого нет. Сказать, кто из президентов имеет больше шансов возглавить страну, сложно, поскольку, как показывают опросы, они имеют примерно одинаковые рейтинги.Впрочем, в конечном итоге всё может сложиться совершенно иначе."Вокруг президента Байдена и его сына накапливается критическая масса разоблачений. Их пытаются нейтрализовать через "охоту на Трампа", но прикрыть таким образом всё более уязвимого президента Байдена у демократов может не получиться. В этом случае из предвыборной гонки могут быть выбиты как Трамп, если ему не удастся отбиться от обвинений, так и Байден - в силу обвинений в коррупции и/или по состоянию здоровья. И в этом случае и республиканцы, и демократы придут к выборам с новыми кандидатами", - допускает Пушков.Главная проблема в том, что ни у демократов, ни у республиканцев нет авторитетных, популярных, опытных и перспективных кандидатов, способных взять на себя ответственность за страну в такой не простой внутриполитической и международной обстановке. У демократов вовсе в нынешней избирательной кампании участвует всего 3 человека: сам Байден, писательница Марианна Уильямсон, имеющая в своём активе всего 6% рейтинга, и представитель известной политической династии юрист Роберт Кеннеди-младший, но он на днях посетовал, что Секретная служба США, занимающаяся охраной высших должностных лиц, отказывается предоставлять ему государственную охрану, хотя таковая полагается кандидатам в президенты.Американист Борис Межуев также не исключает варианта, что ни Трампа, ни Байдена в бюллетенях 5 ноября 2024 года не будет, и тогда главными конкурентами могут стать губернаторы Флориды и Калифорнии – республиканец Рон Десантис и демократ Гэвин Ньюсом, которого вообще-то рассматривают как потенциального кандидата на 2028 год. Эта схватка будет не менее интересной, чем между нынешним и предыдущим президентами, поскольку губернаторы ненавидят друг друга так же сильно, как Трамп и Байден.В таком случае в США может повториться предвыборный сценарий 1976 года, когда выиграл демократ Джимми Картер, чьи шансы на победу были неочевидны, отмечает Межуев.Получится ли так, будет в том числе зависеть от итогов судебного разбирательства в отношении Трампа. Теперь 45-й президент США должен явиться в Федеральный суд столичного округа Колумбия 3 августа, а вести его дело по иронии судьбы будет судья Таня Чаткэн, назначенная ещё 44-м президентом США демократом Бараком Обамой, которая в 2019 году приговорила к заключению россиянку Марию Бутину.

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эксклюзив, сша, дональд трамп, джо байден, выборы, президент, хантер байден, burisma, украина