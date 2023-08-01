https://ukraina.ru/20230801/1048405337.html

Зеленскому поручили всю грязную работу. В Совбезе ООН рассказали, как Украина стала преемницей ИГИЛ*

Зеленскому поручили всю грязную работу. В Совбезе ООН рассказали, как Украина стала преемницей ИГИЛ* - 01.08.2023 Украина.ру

Зеленскому поручили всю грязную работу. В Совбезе ООН рассказали, как Украина стала преемницей ИГИЛ*

В последний день июля в Совете Безопасности ООН состоялось пятое за месяц заседание, посвящённое ситуации на Украине

2023-08-01T16:37

2023-08-01T16:37

2023-08-01T17:13

эксклюзив

совбез оон

украина

сша

игил

терроризм

владимир зеленский

майдан

владлен татарский

спецоперация

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На этот раз Россия как инициатор мероприятия акцентировала внимание на террористических методах, которые на протяжении долгих лет систематически применяют украинские власти.Заместитель главы Управления ООН по контртерроризму Раффи Григорян, выступавший первым, признал, что по существу ему сказать особо-то и нечего, поскольку Генеральная Ассамблея ООН не наделила Управление мандатом, позволяющим определять, являются ли те или иные действия, совершённые государством, группой или индивидуумом, актом терроризма.И.о. постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что если мировая дипломатия действительно хочет попробовать найти мирное решение украинского конфликта — а тех, кто понимает, что кризис начался гораздо раньше 24 февраля 2022 года, становится всё больше, — то необходимо рассматривать все его аспекты и все обличия агонизирующего киевского режима.В качестве наглядной иллюстрации поднятой темы российский дипломат привёл высказывание в недавнем интервью бывшего советника президента Украины Алексея Арестовича (признанного террористом и экстремистом на территории РФ): «(Главком ВСУ Валерий) Залужный решает две задачи: выход к морю и перерезание сухопутного коридора, отрезание Крыма, снести мост, и всё. Мы имеем 2 млн человек в Крыму, которым некуда деваться, у которых ни воды, ни еды — можно торговаться».«То есть один из идеологов киевского режима рассуждает о том, что задача ВСУ — взять в заложники жителей Крыма и устроить торг за них. Классическая террористическая схема, в духе боевиков ИГИЛ* или чеченских террористов, бравших в заложники мирных жителей, включая детей в Беслане в 2004 году, реализуемая при молчаливом попустительстве западных морализаторов. Которые, разумеется, будут молчать и сейчас», — заявил Полянский.События 1 сентября 2004 года в североосетинском городе Беслан потрясли весь мир: вооружённые боевики держали на протяжении 3 дней в здании школы более 1100 человек без воды и еды, большинство из них освободили в ходе штурма. Но без жертв не обошлось: погибло 333 человека, включая детей и спасателей, как минимум 783 человека получили ранения.Вопреки ожиданиям Киева, в Крыму после вхождения в состав России нет ни упадка, ни протестов, отсюда и желание украинской стороны отомстить и наказать местных жителей. Ещё с 2014 года они пытались устроить водную блокаду полуострова, но присоединение к РФ Херсонской и Запорожской областей осложнило эту задачу для Киева, поэтому целью стало обмеление Северо-Крымского канала, подающего воду в Крым, и для этого режим Зеленского устроил подрыв плотины Каховской ГЭС, напомнил Полянский. Отсюда же и две атаки террористического характера на Крымский мост — 8 октября 2022-го и 17 июля 2023 года, за которые Киев, не таясь, даже взял на себя ответственность: первый теракт председатель СБУ Василий Малюк назвал «одной из реализаций» своего ведомства, а заместитель министра обороны Украины Анна Маляр — «успехом украинской армии».«Что примечательно, тактика для первого теракта снова была позаимствована Украиной у ИГИЛ*: водителя грузовика, начинённого взрывчаткой, использовали вслепую в качестве террориста-смертника. Среди погибших и пострадавших снова только мирные граждане. <...> Важно учитывать, что мост давно уже является исключительно гражданским объектом, по нему осуществляется пассажирское и грузовое автомобильное и железнодорожное сообщение с полуостровом. Необходимости в его задействовании для перевозок военных грузов уже давно нет, и в Киеве, и на Западе это прекрасно знают», — подчеркнул дипломат.Предвосхищая «абсолютно неуместные параллели» в заявлениях западных дипломатов между террористическими методами украинских властей и высокоточными ударами ВКС РФ по объектам на Украине, нацеленными на уничтожение военного потенциала киевского режима, Полянский отметил, что разрушения домов и других сугубо гражданских объектов на Украине происходят не из-за ударов российских военнослужащих, а из-за действий размещаемой в жилых кварталах украинской ПВО, чему есть многочисленные видеосвидетельства, что не оставляет никаких сомнений.«Хочу также предостеречь вас от ещё одной ошибки — воспринимать происходящее в том духе, что киевский режим стал прибегать к террористическим методам лишь после начала нашей СВО в феврале 2022 года. На деле его террористическая сущность обнажилась сразу после госпереворота 2014 года. Когда США и ЕС финансировали и организовывали кровавый майданный переворот на Украине, они прекрасно понимали, какие именно силы приводят к власти в стране. Турчинов, Парубий, Тягнибок, Билый, Билецкий и им подобные национал-радикалы, преступники и экстремисты, открыто на глазах западных кураторов использовали методы террора для свержения демократически избранного правительства», — продолжил дипломат.В этом контексте он напомнил о гибели 2 человек при пожаре 18 февраля 2014 года в офисе правящей Партии регионов, который радикалы забросали бутылками с зажигательной смесью; о гибели 2 мая того же года 48 человек в одесском Доме профсоюзов, куда загнали людей, и заблокировали двери снаружи, а нижние этажи подожгли «коктейлями Молотова», чтобы никто не смог спастись, а тех, кто прыгал с верхних этажей, добивали на земле; об убийствах бывшего депутата Верховной рады от Партии регионов Олега Калашникова, журналистов Олеся Бузины и Павла Шеремета.«Казалось бы, глядя на это страшное зверство, коллективный Запад, ратующий (по крайней мере, на словах) за права человека и борьбу с безнаказанностью, должен был, наконец, задуматься, кого привел к власти. Но нет — иностранная поддержка национал-радикалов только росла, формируя у них ощущение полной безнаказанности», — подчеркнул Полянский.Дальше — больше. Насилие на Украине усиливается в разы после начала в апреле 2014 года по указу и. о. президента страны Александра Турчинова АТО против жителей Донбасса, не согласных с приходом к власти лидеров Майдана. С тех пор постоянно велись обстрелы и бомбардировки городов, где нет никаких военных целей, что привело к гибели тысяч мирных жителей, в т. ч. детей. С началом СВО спектр террористических приёмов ведения боевых действий только расширился, их украинские националисты, как отметил российский дипломат, позаимствовали у ИГИЛ*. Позиции артиллеристов и склады боеприпасов намеренно оборудовались в школах, больницах и домах, чтобы прикрыться мирными жителями, в распоряжении РФ оказались методички неонацистского батальона «Азов»* по превращению жилых многоэтажек в «сэндвичи», где первые и последние этажи занимают военные, а в середине — в заложниках держат гражданских.Террористическими методами Киев также решает политические задачи — тот же подрыв аммиакопровода «Тольятти — Одесса» в Харьковской области, имеющего большое значение для обеспечения глобальной продовольственной безопасности, — и пытается дискредитировать Россию, возлагая на неё вину за различные диверсии.«Чего стоит удар по переполненному людьми вокзалу в подконтрольном киевскому режиму Краматорске. Десятки убитых и раненых. И всё это только для того, чтобы показать пальцем на Россию. Однако задумка провалилась. Опубликованные в интернете по горячим следам фотографии обломков якобы российской ракеты позволили идентифицировать её как украинскую "Точку-У", а попавший в кадр серийный номер указал на принадлежность данного изделия украинским военным. Помним и подрыв нацистами из "Азова"* драмтеатра в Мариуполе с людьми внутри, только чтобы выдать этот варварский акт за российскую бомбардировку. Да и постановка в Буче, безусловно, войдёт в учебники как одна из самых грязных и бесчеловечных провокаций в истории», — заявил Полянский.Он призвал коллег дважды подумать, прежде чем озвучивать в ходе своих выступлений тезис о праве Украины защищаться всеми доступными способами в условиях ведущихся против неё военных действий, ведь киевский режим атакует не столько военную инфраструктуру РФ, склады, хранилища топлива, сколько мирные города и объекты, причём даже за тысячи километров от зоны боевых действий, а также прибегает к чисто игиловским методам индивидуального террора. Дипломат задался вопросом: какой военной целесообразностью можно объяснить обстрелы деревень приграничных областей России, где нет никаких военных объектов, или атаки беспилотников по Москве, или удар поставленными США кассетными боеприпасами по автомобилю с журналистами в Запорожской области, в результате чего погиб военный корреспондент РИА «Новости» Ростислав Журавлёв, или покушения на журналистку Дарью Дугину, военного корреспондента Владлена Татарского, писателя Захара Прилепина, не находившихся с оружием на поле боя?По запросу делегации РФ в качестве докладчика на заседании Совета Безопасности ООН выступил свидетель одного из этих террористических актов — координатор «Бессмертного полка» в Эстонии Сергей Чаулин находился рядом с Татарским в момент взрыва, унесшего его жизнь. Инженер-электрик, общественный активист, боровшийся на родине за свободу собраний, свободу слова и право получать образование на родном языке, оказался в Санкт-Петербурге после того, как его, имевшего статус лица без гражданства, власти Эстонии депортировали 14 февраля прямо в рабочей одежде, без вещей и права на звонок родственникам или адвокату. По приезде в Россию мужчина начал изучать различные источники информации, поскольку в Европе о многом замалчивают, поэтому он решил сходить на творческий вечер Татарского в кафе на Университетской набережной, и так получилось, что именно Чаулин предложил девушке, которая оказалась исполнительницей теракта, сесть рядом с ним и прямо перед Владленом. По словам докладчика, в момент взрыва было ощущение, что его бьют доской по лицу сразу со всех сторон, а лицо всё в занозах, он думал, что сейчас обрушится потолок, из-за дыма ничего не было видно, на улице стояли окровавленные люди, кто-то кричал, кто-то плакал, кто-то вызывал скорую помощь. «Теперь я понимаю людей, которые выжили в терактах на Пушкинской в Москве, в Санкт-Петербурге на Сенной площади в метро, 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Но в отличие от американских властей, которые целую страну Ирак из-за этого утопили в крови и убили миллионы жителей, Россия проводит расследование и старается наказать непосредственных виновников случившегося. Мировое сообщество и международные организации должны осуждать теракты. Должны быть приняты меры, чтобы наказать исполнителей и тех, кто даёт им указания», — сказал Чаулин в заключение.Западные дипломаты, как и предвидел Полянский, лишь оправдывали Украину, не желая слышать то, о чём говорит российская сторона. Так, представитель Албании сказал, что РФ якобы передёргивает ситуацию и пытается продвинуть в Совете Безопасности ООН «самые смешные оправдания» СВО.Швейцария оспаривала тему заседания, подчеркнув, что на сторонах конфликта лежит ответственность по защите некомбатантов и гражданского населения. Но ведь делегация РФ как раз таки привела массу свидетельств того, как власти Украины преднамеренно подвергают опасности жизни мирных жителей, хоть слово осуждения в их адрес прозвучало?Представитель Мальты оригинальностью не отличился: он утверждал, что заявленная тема не отображает реальность на местах, это очередная попытка России продвинуть свою «изолированную позицию» и попытаться оправдать своё «бессмысленное вторжение на Украину», которое служит грубейшим нарушением международного права и Устава ООН.А как же статья 51 Устава ООН, гарантирующая государствам право на индивидуальную или коллективную самооборону? Именно ей и руководствовалась Россия, начиная СВО, на несколько дней опередив готовящееся Украиной нападение на Донбасс в марте 2022 года с выходом на границы РФ, чему есть доказательства.Представитель Японии упрекнула Россию за то, что она в июле запросила столько же заседаний СБ ООН по Украине, сколько и те страны, которые осуждают проведение СВО. Дипломат свела всё к тезису, что причиной всех бед служит именно российская спецоперация, дескать, если бы она не началась, то и всех сегодняшних событий не было.«Мол, ничего этого бы не было, если бы не т. н. "российская агрессия". Эта позиция строится на грубой подмене понятий. Первопричина кризиса на Украине — именно непомерные геополитические амбиции коллективного Запада, устроившего в соседней с Россией стране переворот с приведением к власти агрессивных националистов, ненавидящих всё русское и не чурающихся любых методов реализации своих экстремистских идей. Без этого никакая СВО была бы не нужна», — подчеркнул в своей речи Полянский часом ранее.Представительница Франции щеголяла типичными западными «фактами»: Украина не хотела войны, это Россия вторглась на её территорию, и как только российские войска покинут Украину, война сразу же закончится. Напоследок дипломат повторила неизменную фразу о поддержке Киева столько, сколько потребуется.Любопытно, что в день заседания Совета Безопасности ООН в американском издании The American Thinker вышла статья, в которой говорится, что «этой войны хотели все, кроме президента РФ Владимира Путина. Ничто не мешало НАТО да и президенту Украины Владимиру Зеленскому избежать специальной военной операции РФ».Содержание выступления представителя Великобритании было очевидно ещё до того, как он взял слово: обвинения РФ в обстрелах гражданской инфраструктуры Украины и обречении миллионов человек по всему миру на голод после выхода из зерновой сделки, Россия стремится «сеять страх и ужас среди украинского населения», дескать, в этой ситуации у Украины не остаётся иного выбора, кроме самообороны, она ведёт войну за выживание, единственный выход — вывести войска РФ.А на фразу британского дипломата «Россия начала эту войну, и Россия должна её прекратить» хочется ответить фразой президента РФ: «Нет! Это они агрессоры, они начали эту войну, а мы пытаемся её прекратить, но вынуждены делать это с помощью вооружённых сил».«Более 100 лет назад Зигмунд Фрейд разработал физиологическую концепцию "проекция". Речь идёт о том, что можно отрицать какие-то негативные характеристики и модели поведения у себя, приписывая ложно их другим, это можно делать намеренно в качестве переноса вины на какого-то другого либо это указывает на расстройства личности. Россия заявляет, что именно украинская агрессия привела к нынешней войне на Украине. Это абсурд. Это проекция поведения самой России. В этой войне один агрессор», — заявил представитель Великобритании на заседании СБ ООН.Всё именно так. Только с точностью до наоборот: именно Украина и её зарубежные кураторы ложно приписывают России все те преступления, которые совершаются Украиной и на Украине руками Запада.«С нашей точки зрения, было бы в высшей степени наивно ожидать, что западные страны осудят теракты своих украинских подопечных. США и их сателлиты, включая Великобританию, давно не стесняются озвучивать свои истинные цели на Украине. Они ведут речь о "нанесении стратегического поражения России". Не скрывают, что стремятся к сохранению своего доминирования в мире любой ценой и любыми средствами», — сказал в самом начале заседания Полянский.Западные коллеги, живущие в мире, где правда больше не играет никакой роли, конечно же, ничего не услышат и не воспримут, поэтому российская сторона старается не для них, а для тех, кто ещё не утратил способность мыслить и анализировать, добавил и. о. постоянного представителя РФ при ООН.С выступлениями западных дипломатов контрастировали выступления представителей других регионов. Так, Китай призвал Россию и Украину воздерживаться от действий, которые могут привести к эскалации конфликта и ещё большим жертвам, а международное сообщество — делать всё возможное, не жалеть усилий для прекращения боевых действий и работать с конфликтующими сторонами, учитывать их законную обеспокоенность, и выйти из этого тупика.Бразилия — ещё один партнёр РФ по БРИКС — также призвала стороны к скорейшему проведению переговоров, констатировав, что сейчас процесс зашёл в тупик. Бразильский дипломат уточнил, что его страна выступает за завершение боевых действий, достижение прочного мира и предотвращение новых конфликтов.Дипломат, представляющий Мозамбик, обратил внимание присутствующих, что длительные вооружённые конфликты в тех или иных странах, как показывает история, порождают разгул международного терроризма.Не обошлось заседание без выступления представителя Украины. От заместителя постоянного представителя Украины при ООН Кристины Гайовишин досталось не только России, которую традиционно представили главной угрозой всему миру, но и международному сообществу, чьё нежелание «применить силу или другие механизмы, чтобы остановить агрессора» не менее опасно.«Когда зло сталкивается с поражением, оно ведёт себя именно так, как ведет себя российская делегация в этом зале: прибегает к манипуляциям, чтобы выставить себя жертвой», — заявила Гайовишин.Только кто постоянно выставляет себя жертвой, хочется спросить. Не Украина ли? Президенту Зеленскому уже даже лидеры западных стран, беспрекословно отдававших военную технику и деньги Киеву зачастую в ущерб себе, прямым текстом говорят, что предоставили Украине всё и хватит уже прибедняться, выдвигая новые требования.«Для западных спецслужб не впервой создавать и использовать для продвижения геополитических интересов террористические организации, включая ИГИЛ* и "Аль-Каиду"*. На Украине ими реализован схожий сценарий. Всевозможные радикалы, неонацисты, сторонники превосходства белой расы и прочие экстремисты, вскормленные коллективным Западом, сначала были использованы как таран для свержения законного правительства, а потом — интегрированы в вооружённые силы, правоохранительные органы и специальные службы страны, где стали продвигать тактику и методы террористов. С лёгкой руки своих кураторов вся Украина превратилась в коллективного террориста-смертника, готового отстаивать заокеанские геополитические интересы до последнего украинца. При этом западные самозваные поборники демократических ценностей и прав человека, похоже, пребывают в иллюзии, что, если поручить всю грязную работу, включая откровенный терроризм, Зеленскому и его подельникам – можно сохранить собственные руки чистыми. Так не выйдет», — предупредил Полянский.* организация признана террористической и запрещена в РФ

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, совбез оон, украина, сша, игил, терроризм, владимир зеленский, майдан, владлен татарский, спецоперация