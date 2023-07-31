https://ukraina.ru/20230731/1048386662.html

Одетый как нищий Зеленский ходит по миру с протянутой рукой: что говорили об Украине в мире 31 июля

Одетый как нищий Зеленский ходит по миру с протянутой рукой: что говорили об Украине в мире 31 июля - 31.07.2023 Украина.ру

Одетый как нищий Зеленский ходит по миру с протянутой рукой: что говорили об Украине в мире 31 июля

Украина.ру, 31.07.2023

2023-07-31T18:27

2023-07-31T18:27

2023-07-31T18:27

эксклюзив

вс рф

всу

контрнаступление

украина

нато

спецоперация

владимир путин

владимир зеленский

зарубежье

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По глупости Зеленского США оставили Украину в руинахИздание The American Thinker обращает внимание на тот факт, что нынешнего вооружённого конфликта на Украине могло бы и не быть, если бы генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в конце 2021 года ни отверг предложение России о взаимных гарантиях безопасности, включающее непредоставление Украине членства в альянсе. Да и президенту Украины Владимиру Зеленскому тоже ничто не мешало избежать специальной военной операции, если бы он отказался от стремления вступить в НАТО, тем самым удовлетворив требование Москвы."Однако коррумпированные правители в Киеве не руководствовались заботой о стабильности и целостности Украины. Ими двигали миллиарды финансовой и военной помощи и неограниченные перспективы личного обогащения. <...> По иронии судьбы, этой войны хотели все, кроме Путина",- подчёркивает автор.Расчёт НАТО был таков: США и их союзники спровоцируют Россию на вторжение на Украину, это станет предлогом для введения беспрецедентных санкций против неё, которые впоследствии парализует национальную экономику, создаст внутреннее давление на президента, Владимиру Путину придётся сложить полномочия, в результате возникнет вакуум власти, что геополитически ослабит Россию."Что будет с Украиной, не имело значения; это служило приманкой", - отмечается в статье.Однако прогнозы западных стратегов не оправдались: санкции не дали желаемого эффекта, НАТО оказалась втянута в опосредованную войну с РФ, экономика Украины рухнула, инфраструктура разрушена, миллионы людей уехали."Страна находится в состоянии материальной нищеты, её выживание зависит от международной помощи. Зеленский ходил с протянутой рукой по миру, выпрашивая военную и экономическую помощь.Позорно, но эта многострадальная страна с хорошо образованным населением стала страной нищих. Даже Зеленский одевается, как нищий", - пишет The American Thinker.С самого начала СВО украинский президент появляется на публике в одежде в стиле милитари - трикотажные костюмы, толстовки чёрного цвета либо цвета хаки, - даже в официальные зарубежные визиты перестал надевать строгие костюмы, как принято по дипломатическому протоколу.Охладил пыл Зеленского охладил июльский саммит НАТО в Вильнюсе, где западные лидеры публично, не подбирая слов, говорили украинскому лидеру, что своими требованиями и критикой в адрес спонсоров он перегибает палку."Зеленский, который бежал за членством в НАТО, как борзая, мчащаяся за механическим кроликом, похоже, понял, что мечта о том, чтобы Украина когда-либо стала членом НАТО, испарилась, и решительно выразил своё разочарование руководству НАТО. Когда вассал осмелился повысить голос на своих феодалов, президенту Байдену пришлось указать ему его место. "Плохая новость для вас в том, что мы никуда не пойдём. Вы застряли с нами", — сказал он Зеленскому. Говоря недипломатическим английским языком, вы, придурки, будете сражаться до тех пор, пока мы поставляем оружие или вы поставляете расходные материалы, в зависимости от того, что закончится раньше. Вам некуда идти", - поясняет автор статьи.На саммите Украине отказались предоставлять даже приглашение вступить в Североатлантический альянс, не говоря уже о членстве, о котором так грезили украинские чиновники."Позволив Украине ввязаться в конфликт с Россией, Зеленский совершил одно из величайших безумств, которые только может совершить глава государства. В результате Украина войдёт в список стран, которые Америка оставила в руинах", - констатирует издание.Причина превосходства ВС РФ над ВСУ"Даже западные военные эксперты вынуждены признать превосходство Москвы в области высокоточного оружия большой дальности.При этом абсолютное доминирование России в области гиперзвуковых технологий – лишь вишенка на торте, поскольку Кремль располагает не менее впечатляющим арсеналом более традиционных ударных средств", - отмечает сербский геополитический и военный аналитик Драго Боснич в статье для издания InfoBRICS.Доминировать в сражении против ВСУ российской стороне позволяет превосходство в технологическом оснащении: особенно смертоносными эксперт называет беспилотники "Ланцет" и "Куб-БЛА", которые уничтожили тысячи артиллерийских орудий украинских войск, в т.ч. сотни американских гаубиц M777. К тому же боевые машины российского производства значительно превосходят аналоги, поставленные Киеву западными странами."Новые виды российских танков, такие как Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90А и Т-90М, а также многочисленные другие типы бронетехники, продемонстрировали отличные характеристики по сравнению с лучшими образцами бронемашин НАТО, в частности с сопряжёнными глубокими проблемами немецкими танками Leopard 2", — добавляет Боснич.

https://ukraina.ru/20230724/1048197557.html

https://ukraina.ru/20230407/1045122762.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

эксклюзив, вс рф, всу, контрнаступление, украина, нато, спецоперация, владимир путин, владимир зеленский, зарубежье