https://ukraina.ru/20230731/1048344051.html

Андрей Суздальцев: Когда F-16 начнут сбивать, Украина попросит F-35, а потом потребует и ядерное оружие

Андрей Суздальцев: Когда F-16 начнут сбивать, Украина попросит F-35, а потом потребует и ядерное оружие - 31.07.2023 Украина.ру

Андрей Суздальцев: Когда F-16 начнут сбивать, Украина попросит F-35, а потом потребует и ядерное оружие

Всякая военная техника, которая поступает на Украину с Запада, превращается в сознании украинцев в "оружие победы", считает политолог Андрей Суздальцев Украина.ру, 31.07.2023

2023-07-31T05:14

2023-07-31T05:14

2023-07-31T05:14

интервью

андрей суздальцев

f-16

f-35

ядерное оружие

всу

польша

белоруссия

украина

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Всякая военная техника, которая поступает на Украину с Запада, превращается в сознании украинцев в "оружие победы", считает политолог Андрей СуздальцевОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.По информации американских СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне в конце минувшей недели начался главный этап наступления ВСУ.Российское Минобороны сообщило об упорных боях с бронегруппами ВСУ на Ореховском и Донецком направлениях.- Андрей Иванович, действительно ли началась последняя волна украинского наступления, после которой ВСУ больше будут неспособны к активным действиям?- Кулеба заявил о том, что наступление ВСУ будут проводить столько, сколько нужно, пока не победят. Это нехорошее заявление, которое говорит о том, что у них проблемы. Если там идет контрнаступление, то зачем говорить, что оно будет бесконечным? Победы нет.Прорвать фронт не получилось ни на одном участке 1200-километовой линии боевого соприкосновения. Я думаю, что очередная попытка будет длиться пару недель, а потом будут активно ждать самолеты F-16.- Много говорилось о том, что несколько десятков самолетов не даст ВСУ никакого превосходства в воздухе.- Это не очень волнует западных стратегов. Их волнует, что всякая техника, которая приходит с запада на Украину – на вес золота, превращается в оружие победы для украинцев. Это хорошие истребители, но они выпущены 40 лет назад, и это не современное оружие.Когда начнут сбивать F-16, а я уверен, что они появятся на фронте, поднимется новая волна: дайте F-35, то есть истребители пятого поколения. Пока не дойдет до требования: дайте ядерную бомбу.- То есть даже до этого может дойти?- Обязательно может дойти. Эта тема поднималась в прошлом году. На Украине говорят, что если бы у Киева было бы ядерное оружие, то не было бы никакой российской "агрессии". Ну, хорошо, они говорят об "агрессии" России, а что взамен? А взамен уничтожение Киевом Донбасса – 27 июля был День памяти детей-жертв войны в Донбассе.- Польские СМИ со ссылкой на портал Korea Times сообщили, что Польша обратилась к Южной Корее с просьбой выделить кредит в сумме 15,6 миллиарда долларов для оплаты поставок корейских вооружений. Варшава стремится поднять боеспособность своей армии для войны с Россией?- Это отдельная большая тема. Тут надо понять, какое место в конфликте на Украине занимает Польша. Аргумент о том, что война с Польшей – это война с НАТО не совсем верный. В 1982 году Великобритания, член НАТО вторглась в Аргентину, но это не было войной для всей НАТО.У Польши крепкая небольшая армия, и она хотела бы, чтобы за нее воевала вся НАТО. Но НАТО на саммите в Вильнюсе отказалась воевать за Украину и участвовать в создании полосы обороны в случае прорыва украинского фронта. То есть НАТО воевать не будет, а значит и Польша не будет воевать за Украину и не будет воевать с нами.Западная Украина Польше не нужна, там нет ничего, ни газа, ни нефти, есть большое количество населения, которое надо кормить.Но Польша наш страх. Это государство, построенное в отместку нам с 1989 года, где антироссийская идеология является основой государственной идеи. Но воевать они не будут. Представить российско-польскую войну, спустя 100 лет после советско-польской, очень сложно.Польша не пойдет войной и на Белоруссию. Объясню, в чем дело. Чтобы Польша напала на Белоруссию, нужно решить вопрос с Калининградом. Невозможно наступать на Белоруссию, имея за спиной Калининград. А Калининград – это Россия. О невозможности российско-польской войны мы уже говорили.Чего же мы хотим от Польши, в чем смысл нашего информационного наступления на Варшаву? Очень тяжело вести боевые действия с Украиной, так как Польша активно участвует в этой войне. Участвует своими наёмниками, логистика поставок оружия идет через Польшу. То есть мы говорим Польше, что она должна выйти из этого конфликта. В этом состоит позиция нашего руководства.

https://ukraina.ru/20201028/1029423038.html

https://ukraina.ru/20230728/1048323856.html

https://ukraina.ru/20230728/1048331308.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, андрей суздальцев, f-16, f-35, ядерное оружие, всу, польша, белоруссия, украина