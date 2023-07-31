Андрей Суздальцев: Когда F-16 начнут сбивать, Украина попросит F-35, а потом потребует и ядерное оружие
© Владимир ТрефиловАндрей Суздальцев интервью
© Владимир Трефилов
Всякая военная техника, которая поступает на Украину с Запада, превращается в сознании украинцев в "оружие победы", считает политолог Андрей Суздальцев
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
По информации американских СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне в конце минувшей недели начался главный этап наступления ВСУ.
Российское Минобороны сообщило об упорных боях с бронегруппами ВСУ на Ореховском и Донецком направлениях.
- Андрей Иванович, действительно ли началась последняя волна украинского наступления, после которой ВСУ больше будут неспособны к активным действиям?
- Кулеба заявил о том, что наступление ВСУ будут проводить столько, сколько нужно, пока не победят. Это нехорошее заявление, которое говорит о том, что у них проблемы. Если там идет контрнаступление, то зачем говорить, что оно будет бесконечным? Победы нет.
Прорвать фронт не получилось ни на одном участке 1200-километовой линии боевого соприкосновения. Я думаю, что очередная попытка будет длиться пару недель, а потом будут активно ждать самолеты F-16.
28 октября 2020, 17:26Андрей Суздальцев: кто онПолитолог, специалист по российско-белорусским отношениям
- Много говорилось о том, что несколько десятков самолетов не даст ВСУ никакого превосходства в воздухе.
- Это не очень волнует западных стратегов. Их волнует, что всякая техника, которая приходит с запада на Украину – на вес золота, превращается в оружие победы для украинцев. Это хорошие истребители, но они выпущены 40 лет назад, и это не современное оружие.
Когда начнут сбивать F-16, а я уверен, что они появятся на фронте, поднимется новая волна: дайте F-35, то есть истребители пятого поколения. Пока не дойдет до требования: дайте ядерную бомбу.
- То есть даже до этого может дойти?
- Обязательно может дойти. Эта тема поднималась в прошлом году. На Украине говорят, что если бы у Киева было бы ядерное оружие, то не было бы никакой российской "агрессии". Ну, хорошо, они говорят об "агрессии" России, а что взамен? А взамен уничтожение Киевом Донбасса – 27 июля был День памяти детей-жертв войны в Донбассе.
28 июля, 17:10Американские F-16 для Украины. Где они будут базироваться и откуда вылетать Согласно решениям последнего саммита НАТО в Вильнюсе, в ВСУ будут поставлены более сотни этих многоцелевых истребителей. Но эксперты утверждают, что у Киева нет подходящих авиационных баз для самолетов такого типа
- Польские СМИ со ссылкой на портал Korea Times сообщили, что Польша обратилась к Южной Корее с просьбой выделить кредит в сумме 15,6 миллиарда долларов для оплаты поставок корейских вооружений. Варшава стремится поднять боеспособность своей армии для войны с Россией?
- Это отдельная большая тема. Тут надо понять, какое место в конфликте на Украине занимает Польша. Аргумент о том, что война с Польшей – это война с НАТО не совсем верный. В 1982 году Великобритания, член НАТО вторглась в Аргентину, но это не было войной для всей НАТО.
У Польши крепкая небольшая армия, и она хотела бы, чтобы за нее воевала вся НАТО. Но НАТО на саммите в Вильнюсе отказалась воевать за Украину и участвовать в создании полосы обороны в случае прорыва украинского фронта. То есть НАТО воевать не будет, а значит и Польша не будет воевать за Украину и не будет воевать с нами.
Западная Украина Польше не нужна, там нет ничего, ни газа, ни нефти, есть большое количество населения, которое надо кормить.
Но Польша наш страх. Это государство, построенное в отместку нам с 1989 года, где антироссийская идеология является основой государственной идеи. Но воевать они не будут. Представить российско-польскую войну, спустя 100 лет после советско-польской, очень сложно.
28 июля, 14:54Противостояние Россия - Украина - Запад. Что считать победой? Существует распространённое в ультрапатриотических кругах мнение, что спецоперация, которую ведёт Россия, отличается от войны, которую ведёт Украина, тем, что победить в ней нельзя. Возможно только достижение целей, с которыми всё непонятно. Это, разумеется, не так, в основном потому, что ультрапатриоты путают цели и средства
Польша не пойдет войной и на Белоруссию. Объясню, в чем дело. Чтобы Польша напала на Белоруссию, нужно решить вопрос с Калининградом. Невозможно наступать на Белоруссию, имея за спиной Калининград. А Калининград – это Россия. О невозможности российско-польской войны мы уже говорили.
Чего же мы хотим от Польши, в чем смысл нашего информационного наступления на Варшаву? Очень тяжело вести боевые действия с Украиной, так как Польша активно участвует в этой войне. Участвует своими наёмниками, логистика поставок оружия идет через Польшу. То есть мы говорим Польше, что она должна выйти из этого конфликта. В этом состоит позиция нашего руководства.