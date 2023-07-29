https://ukraina.ru/20230729/1048348456.html

Малек Дудаков: США очень не хотели бы терять F-16 в небе Украины

Малек Дудаков: США очень не хотели бы терять F-16 в небе Украины - 29.07.2023 Украина.ру

Малек Дудаков: США очень не хотели бы терять F-16 в небе Украины

Все помнят афганское фиаско, в ходе которого рейтинги Байдена пошли вниз. Можно допустить, что украинское фиаско будет не меньшим ударом по его репутации, считает политолог-американист Малек Дудаков.

2023-07-29T20:06

2023-07-29T20:06

2023-07-29T20:06

интервью

украина

нато

сша

афганистан

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дональд трамп

евросоюз

россия

китай

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Малек, состоялся Совет "Украина – НАТО", он прошел в закрытом режиме. Ожидать ли какого-то военного сопровождения украинского зерна или, все-таки, нет? – Я не хочу давать прогнозов и предсказаний, я не военный эксперт, я свечку не держал, и на этом саммите не был. Но, исходя из той информации, которая есть, которая публична - наверное, стоит ожидать, вполне возможно, каких-то провокаций в акватории Черного моря, которые потом страны НАТО и Украина могут списать на Россию.Стоит ждать попыток использовать те или иные военные средства, чтобы что-либо транспортировать. Но я не уверен, что это получится, мы сейчас уже видим, что там придунайские украинские порты были поражены ракетами. Из Одессы это тоже не получится вывозить. Страховщики на Западе не согласятся отправлять свои танкеры в зону боевых действий, где их могут затопить.В общем, много таких тонких мест, которые не позволяют отвечать положительно на вопрос о том, будет или не будет, все-таки, продолжаться транспортировка зерна по морю.Что-то будут транспортировать по суше, по железным дорогам, там это все и так уже на грани возможностей работает. В Европу идет зерно, обратно поставляется оружие. То есть, инфраструктурной возможности нарастить поставки нет.Поэтому, в любом случае - очень серьезный удар по экономике и финансам Украины. Что касается в целом зерновой сделки - очевидно, что она в нынешнем виде уже окончательно канула в Лету.– Не так давно США объявили о новой военной помощи Украине. Что за хаос происходит вокруг поставок истребителей F-16 на Украину? Что идет не так?– Нужно понимать, что последний транш на 400 миллионов долларов включает, в основном, систему ПВО, ракеты для "Пэтриот", некоторое количество "Стингеров", "Джавелинов", некоторое количество бронемашин "Страйкер", которые мы пока что не наблюдали на поле боя.Очевидно, что украинцы их пытаются припасти, видимо, для второй фазы контрнаступления, которое, судя по утечкам в американской прессе, со дня на день начнется, возможно, снова на Запорожском направлении. Хотя украинцы пытаются сейчас довольно активно наступать в сторону Бахмута.Что же касается истребителей F-16, то с ними история затягивается. До сих пор не начаты тренировки украинских пилотов на Западе, хотя несколько стран европейских согласились разместить у себя украинских пилотов, в частности, Нидерланды, Дания и Румыния. Но они не получили нужного тренировочного оборудования от США и, соответственно, по самым оптимистичным на Западе оценкам, эти самые тренировки начнутся не раньше сентября.Соответственно, разговоры о любых возможных поставках истребителей F-16, указывают на то, что они появятся на поле боя весной, самое ранее, 2024 года, а возможно, даже и летом.То есть, пока что этого нам опасаться не стоит. Некоторая авиация Украины, безусловно, осталась, некоторое количество Су-24, Су-24М. Но, опять же, их немного. И после ракетных ударов России - осталось еще меньше.Очевидно, что поставки F-16 будут идти вместе с поставками каких-то новых возможностей, новых типов ракет, которые они будут пытаться использовать. Но здесь есть определенные опасения Вашингтона, потому что очевидно, что российская система ПВО способна сбивать эти истребители четвертого поколения. И не так много их поставят, они, вполне возможно, не так уж сильно повлияют на ситуацию на поле боя.Я думаю, что с этим как раз связана такая задержка с поставками истребителей, нам пока что этого опасаться не стоит. Ситуация еще развивается, все может измениться. Я думаю, что в ближайшие месяцы точно F-16 на Украине ждать не стоит.– Больше, кажется, плохой рекламной кампанией со стороны США по поставкам этих истребителей.– Это будет, в любом случае, удар по репутации американского ВПК, потому что F-16 — это, все-таки, довольно важная статья экспорта для американского ВПК. Это не F-35, но они гораздо дешевле, их тоже покупают многие страны. Терять эти истребители в небе над Украиной не хотели бы в Пентагоне из-за репутационных потерь.– Кстати, про удар по репутации, но уже - администрации Джо Байдена: насколько это будет серьезно после полного провала контрнаступления ВСУ, и вообще. Вы у себя в телеграм-канале сравнивали это с афганским фиаско. Чего ожидать в геополитике, если, все-таки, совсем это все провалится?– Как мы знаем, администрация Байдена действительно возлагала все надежды на контрнаступление, а именно - на то, что удастся прорвать фронт, выйти к Азовскому морю, перерезать сухопутный российский коридор в Крым. И после этого - выставить некий ультиматум России, чтобы закончить украинский конфликт.Сейчас очевидно, что эти планы не реализуются, поэтому возникает вопрос: либо продолжать воевать с Россией нынешними силами... Здесь очевидно, что особых перспектив уже не имеется. Плюс, появились опасения того, что Россия может свое контрнаступление устроить в ближайшие месяцы, в таком случае ситуация может быть совсем патовой для Украины. Либо альтернативный сценарий - идти на переговоры с Россией прямо сейчас, признавая реальность на поле боя, которая имеется.Но это будет тоже крупным поражением для Байдена, мы с вами отлично понимаем, что это продать как победу США и Запада не удастся. И действительно, мы помним афганское фиаско, в ходе которого рейтинги Байдена пошли вниз. Я допускаю, что украинское фиаско будет не меньшим ударом по его репутации.– Поговорим о саммите "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге. По вашему мнению, что упустил Запад в борьбе за африканские страны? И госпереворот в Нигере – есть ли какая-то связь между этим саммитом в России и тем, что сейчас происходит?– Я думаю, что, все-таки, связи какой-то нет, учитывая, что - как мы видим, были трения между военными и политической властью (в Нигере — Ред.), они уже какое-то время существовали, просто сейчас это вылезло на первый план.Безусловно, потеря Нигера для Запада будет очень серьезным сигналом, потому, что Нигер - это последнее государство, на котором еще держится французский колониальный проект в Африке, потому что их уже выкинули из Мали, из Буркина-Фасо, из ЦАР. И только в Нигере имеется еще довольно значимое присутствие французов.Если власть поменяется сейчас, России и Китаю удастся наладить свои контакты с новой администрацией, с новым режимом политическим в этой стране, то я допускаю, что действительно французские интересы будут ущемлены и влияние Франции полностью нивелируется в Северной Африке, в Западной Африке. Это будет сильный удар для Запада.Что в целом они упустили в борьбе за Черный континент? Я думаю - то, что вообще на него очень мало обращали внимание в последнее десятилетие.Как мы помним, американцы долгое время своим приоритетным регионом видели Ближний Восток, продолжали свои войны.Потом, при Обаме, начался разворот в Индо-Тихоокеанский регион, уже на конкуренцию с Китаем, и теперь, как мы видим, это теперь приоритетный регион для США.Африке внимания особого не уделялось, именно из-за этого товарооборот США с африканским континентом примерно в полтора раза сократился за 15 лет. Конечно, связано это с тем, что Китай плотно зашел на африканский рынок. Сейчас уже Китай является главным торговым партнером почти для всех стран Африки.И Россия начала довольно сильно развивать свои отношения (с африканскими странами — Ред.) за последние четыре-пять лет. Это и поставки удобрений, поставки зерна и продовольствия, это поставки вооружений и воссоздание старых контактов с африканскими политиками, которые существовали во времена Советского Союза.Поэтому действительно запоздали на Западе и особенно в США с тем, чтобы как-то укрепиться и усилиться в этом регионе.Понятно, что сейчас они пытаются компенсировать упущенное, не зря госсекретарь Блинкен постоянно гоняет в Африку, недавно было турне Камалы Харрис там же. Но видно, что они уже упустили момент, и Китай плотно зашел на африканский рынок. Ну, и Россия тоже подключается.Это, безусловно, положительный сигнал, нужно понимать, что Африка - это самый быстрорастущий континент в мире и по экономике, и по демографии. И в ближайшие двадцать-тридцать лет сотни миллионов африканцев поднимутся из бедности в средний класс, то есть это будет колоссальный рынок, который будет открываться.И, конечно, страны, корпорации, которые на него зайдут, получат колоссальные прибыли, примерно так, как эти сверхприбыли заработали те, кто в азиатском регионе начал работать в семидесятых годах, когда там начался активный экономический рост.Сейчас закладываются определенные основы противостояния за Африку. И, конечно, радует то, что у Китая и у России есть очень хорошие изначальные вводные, чтобы иметь неплохое присутствие на континенте.– Поговорим о кандидатах на предстоящих выборах в США. Чего боятся европейцы, что может произойти с Евросоюзом, если, все-таки, у руля будет Дональд Трамп?– Действительно, европейские политики сейчас опасаются того, что власть в Вашингтоне может поменяться, Как мы помним, при Трампе отношения с Европой были очень плохие у США.Сейчас еще больше кризисов – Украина и все остальное. И Трамп, как мы видим, пытается де-факто переложить ответственность за Украину на плечи европейцев, заставить их тратить деньги на поддержку Киева, а сами американцы хотят выйти из этого конфликта, переключиться на другие проблемы. Если Трамп изберется, я думаю, что это вполне реальный сценарий.Ну и конечно, очень много там еще есть противоречий – торговых, тарифных, экономических — между США и Евросоюзом.Я думаю, что ничего хорошего европейцев не ждет в случае прихода Трампа к власти. То, что будет постепенное ухудшение отношений - это факт. Ну и, конечно, я думаю, это откроет окно возможностей и для России, и для Китая, чтобы переформатировать европейский проект и восстановить наши позиции в этом регионе.У Китая они и так сильны. Россию в последние годы стараются всячески выдавить из Европы. Но. я думаю, что это вполне реально обратить вспять в том случае, если европейский проект в нынешнем виде зашатается.

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Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, украина, нато, сша, афганистан, джо байден, дональд трамп, евросоюз, россия, китай, энтони блинкен, африка, f-16