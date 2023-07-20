https://ukraina.ru/20230720/1048135600.html

Владимир Корнилов: До сих пор не все поняли, что идет война за существование самой России

Владимир Корнилов: До сих пор не все поняли, что идет война за существование самой России - 20.07.2023 Украина.ру

Владимир Корнилов: До сих пор не все поняли, что идет война за существование самой России

Если в Киеве до сих пор не понимают, что не нужно трогать наши объекты инфраструктуры, если они до сих пор фотографируются с почтовой маркой со взорванным Крымским мостом, значит, действительно ответ, считает политолог Владимир Корнилов

2023-07-20T13:00

2023-07-20T13:00

2023-07-20T13:00

интервью

владимир корнилов

война

украина

россия (рф)

крымский мост

донбасс

нато

mh17

африка

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Владимир, предлагаю начать с теракта на Крымской мосту и его связи с отменой зерновой сделки, если связь, по вашему мнению, есть. Две наиболее распространенные версии – это то, что США не хотели, чтобы Россия эту сделку продлевала и поэтому организовала удар по Крымскому мосту. И версия вторая – США организовали удар по Крымскому мосту, когда поняли, что Россия зерновую сделку продлевать не будет. К какой из этих версий склоняетесь вы, или у вас есть своя?– Не исключаю, что это украинцы больше подгадали под годовщину теракта MH17, день в день произошло, и зерновая сделка в последнюю очередь здесь ими рассматривалась.Первую версию я просто отметаю, относительно того, что США не хотели, чтобы Россия продлевала зерновую сделку. Им очень нравилось то, как эта сделка работала, нравилось все то, что происходило в рамках этой сделки до сих пор.– Сугубо финансовый вопрос. Ведь из-за этого обваливаются цены на зерно, а США сами являются одним из крупнейших экспортеров.– Такую конспирологическую теорию я еще не слышал, если честно. Но я не думаю, что США очень уж заинтересованы в повышении цен на продукты, на зерно, на продукты питания вообще, иначе зачем бы они тогда так долго добивались этой самой зерновой сделки.То, в каком виде эта сделка существовала, американцев устраивало вполне, то есть, когда та часть, которая приносила выгоду Украине и Турции – работала, а та часть, которая как бы была выгодна Российской Федерации – полностью блокировалась теми же США.Именно в таком виде американцев это вполне устраивало, и они готовы были, чтобы это продолжалось еще год, два, три. Но России зачем это нужно – вот в чем вопрос.Я удивлен, что мы раньше не вышли из этой сделки, если честно. Я в отличие от многих моих коллег-политологов, всевозможных экспертов, считаю, что эта сделка России выгодна. Выгодна, если бы она выполнялась полностью, целиком – от первого до последнего пункта.Но в том-то и дело, если бы уж договорились, что украинское зерно беспрепятственно идет через Турцию дальше, куда-то в Европу, в Африку – неважно, куда, и наше зерно и удобрения идут точно так же беспрепятственно в различные страны, нуждающиеся в этом, то почему сразу не заключили соглашение, где синхронизировали бы эти действия.А так получается, целый год мы выполняли исправно первую часть этой сделки, зная, что никто не собирается выполнять вторую ее часть.– Сделка уже закончена, ушла в историю, хотя она может возобновиться, если на российские условия пойдёт Запад. Тем не менее, пока имеем то, что Зеленский предлагает эту сделку продолжать, но без России. Как решать вопрос безопасности? Как Россия будет понимать, что на Украину идут корабли без боеприпасов, без оружия? Как будут удостоверяться в том, что из Украины тоже едут эти корабли с зерном, а не может быть, везут что-то другое?– Россия никогда не препятствовала торговым судам, выходящим из Одессы или идущим туда. Но давайте говорить прямо – не в России даже тут проблема, а в страховых компаниях, которые, конечно же, учитывая, что там идет военный конфликт, война, боевые действия – не будут страховать эти грузы.И когда Зеленский или кто-то там еще на Украине говорит: "А мы вообще с Россией не заключали сделки", это же у них официальная позиция такая: с Россией не было никакой сделки и, по идее, если Россия вышла из нее, то Украины это вообще не касается. Это на полном серьезе говорят на различных эфирах всевозможные деятели уровня Подоляка и ниже.Ну, хорошо, попробуйте. Уже раз было, мы уже приостанавливали свое участие на несколько дней в этой сделке, и моментально страховщики перестали страховать эти грузы.Сейчас Украина носится с идеей: а вот кто-то нам будет страховать, мы обращаемся к владельцам этих самых компаний перевозочных, пусть они везут, а мы как-то договоримся о страховании. Но не горят желанием, вы видите – ни те, ни другие, ни третьи. И все, за пределами Украины – на Западе, и в Турции, и в ООН - понимают, что данная идея нереализуема.Сейчас там носятся с идеей о том, что будем везти в торговые порты Румынии, и оттуда будем доставлять это зерно. Ну хорошо, вопросов нет. Но давайте напомним, что Еврокомиссия официально приняла кучу решений чуть больше года назад, в начале лета прошло года, до заключения торговой сделки, о создании "зеленых коридоров", по которым это самое украинское зерно во все европейские порты будет идти. Роттердам, Польша, Румыния, куда угодно, и что Европа будет способствовать поставкам украинского зерна, чтобы спасти голодающую Африку.– Только в Африку это зерно не попадает, но не важно, кого это интересует.– Очень показательно, что последнее судно, которое выходило из Одессы в рамках этой сделки в это воскресенье, почему-то в Роттердам шло. По "зеленому коридору" и пустили бы, по железной дороге, что вам мешало?Я к чему: да пожалуйста, поставляйте хоть в Румынию, хоть куда угодно, почему-то Восточная Европа заблокировала украинское зерно, и никто не кричит на Западе, в Америке, где угодно – как же так, а как же голодающие несчастные?Сейчас польская газета "Речь Посполита" опубликовала статистические данные о том, что только за первые четыре месяца этого года, до введения блокады украинского зерна в Польше, поставки украинского зерна в Польшу выросли, вдумайтесь, в 610 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Нормально?– В понедельник активно обсуждался теракт на Крымском мосту, и большинство экспертных мнений, все-таки, было о том, что связь с зерновой сделкой – прямая. Вы, насколько я понимаю, склоняетесь к тому, что Украина это подгадывала под годовщину катастрофы с MH17. Но, с другой стороны, был повод гораздо более удачный – можно было под саммит НАТО это все подгадать Украине. Они же так ждали на этом саммите каких-то серьезных решений в свой адрес – и ничего не получили.– А они не знают, какой реакции Запада ждать по поводу этого теракта. Они понимали, что будет ответка России. Соответственно, с точки зрения раскладов на саммите НАТО – подобный теракт не сыграл бы в плюс. Поэтому подождали, пока этот саммит закончится и нанесли удар.Я тоже предполагаю, что это может быть связано с годовщиной МН17, но я все равно не думаю, что это было приурочено к (завершению — Ред.) зерновой сделки. Украина наносила удар по Крымскому мосту и в тот период, когда эта сделка действовала.– Тогда они пытались приурочить это ко дню рождения Владимира Путина, для которого Крымский мост – очень важен.– Можно искать много всевозможных поводов. Украина все равно будет совершать теракты, диверсии, мы должны это понимать. Пока этот змеиный клубок будет существовать, пока мы его сами не уничтожим, оттуда будут рождаться дикие идеи по поводу всевозможных терактов, диверсий.Знаете, меня поражает. Даже меня, знающего хорошо, как устроена западная пропаганда, антироссийская и русофобская – поражает та степень цинизма, с которой на Западе встретили этот диверсионный теракт.Я читаю западные газеты, где просто с восторгом принимают эту диверсию. Газета "Дэйли Телеграф" вышла с похабной карикатурой по этому поводу. При этом там же, возле этой карикатуры, в статье содержится: "Ну да, что вы хотите? Война – грязное дело".– То, что люди погибли – абсолютно никого не смущает. Погибли мирные люди.– Да, "война грязное дело, что ж вы хотите – мост законная цель". Если сейчас представить... если сейчас Лондоне взрывается Тауэрский мост террористами, шотландскими, ирландскими, кто за свободу будет бороться против английского колониализма. Вот я даже не представляю, чтобы мы – у нас при подобном теракте погибли гражданские, девочка осталась сиротой, ранена, за ее жизнь борются – чтобы мы вот так воспринимали террористический акт против гражданского населения и гражданского объекта.Британцы со своей русофобией уже, по-моему, перещеголяли даже поляков в этом отношении.– Крымский мост – это знаковый объект и для российской власти, и для российского общества. Понятно, что Украина Крымский мост не оставит в покое. Конечно, эта страшная история никого не оставила равнодушным, и президент России Владимир Путин сказал, что ответ будет обязательно, поручил Министерству обороны предложить свои шаги относительно этого. Как считаете, каким образом должна Россия на это ответить?– Если Верховный Главнокомандующий поручил Министерству обороны продумать варианты, то – вы же сами понимаете, значит, еще и там нет окончательного ответа. Хотя мы знаем – всю ночь много ответов летело, в том числе, по портам Одессы и Николаева, насколько мне известно, судя по отчетам самих украинских СМИ. Это тоже своего рода ответы.Я не могу понять, почему после всего, что эти диверсанты, террористы делают в отношении Крымского моста и других наших объектов, почему все мосты, все пять мостов через Днепр в Киеве являются целыми?Я не раз слышал заявления наших определенных военных экспертов, что, мол, это неэффективно, что дорого, что нужно много ракетных зарядов, чтобы разрушить мост. Но мы же видим по примеру того же Крымского моста: пара беспилотников, и оказывается, проблема решена на какое-то время. Мы видели, как с Антоновским мостом поступали украинские террористы.Почему все пять мостов в Киеве функционируют? При том, что мы же с вами в Киеве жили, мы знаем прекрасно, в каком состоянии некоторые из этих мостов.Мосту Патона, одному из основных – в ноябре 70 лет исполнится. Его в последние лет тридцать вообще капитально не ремонтировали. Можете представить, в каком он состоянии. Да там пары бы снарядов хватило бы, чтобы, как минимум, создать проблемы для его прохождения.Если в самом деле в Киеве до сих пор не понимают, что не надо трогать наши объекты инфраструктуры, мосты и т. д. Если они до сих пор фотографируются с этой маркой с Крымским мостом взорванным – ну, значит, действительно нужен какой-то ответ. Мы же видим: пока этого ответа нет, они, конечно, будут идти дальше.– Тем временем, в Польше, о котором вы уже упоминали в этом интервью, проходят антиукраинские акции. Как антивоенные, с лозунгами "Это не наша война", так и антибандеровские…– Лозунги лучше не повторять.– Не будем повторять этих лозунгов. К чему приведет нынешнее обострение отношений? Будет ли что-то серьезное? Или – побузят и успокоятся?– Для зрителей и читателей поясню, что антибандеровские лозунги там такие, что они не для печатного воспроизводства, не для эфиров.На самом деле это не первое такое событие. Каждую годовщину Волынской резни – есть определенные группы польского общества, которые это помнят – проходят марши с фотографиями жертв этой Волынской резни, чем-то они напоминающие наши "Бессмертные полки".Каждую годовщину – а сейчас восьмидесятилетие этой жуткой трагедии – там действительно вспоминают и о роли УПА, запрещенной организации в России, бандеровцев и Бандеры, и коллаборационистов украинских, и т. д.Поэтому надо только поддерживать эти стремления, эти настроения в польских определенных кругах и слоях.Но вы видите, поляки действительно сейчас делают ставку на то, чтобы создавать проект "Большой Речи Посполитой", куда хотят внедрить если не всю Украину, то хотя бы определенную часть. И там тоже работают над этим вопросом, тоже обрабатывают общественное мнение.Украинцев долго убеждали в том, что – "с Бандерой вы в Европу никуда не придете", это я цитирую польских деятелей. Так что там тоже будут стараться делать все, чтобы каким-то образом изменить, как минимум, восприятие бандеровщины, лозунгов.Обратите внимание: мало кто это заметил, но это очень показательно, что Зеленский, принимая сейчас одиознейшие решения, в частности, о переносе Рождества с 7 января на 25 декабря – полякам это очень понравилось – перенес День армии украинской, День Защитника Отечества, с 14 октября, день бандеровцев...– Годовщина основания УПА, запрещенной в России организации.– День Покрова Богородицы, но вот у бандеровцев это был особый день.– Конечно, они обозначали этот праздник как "День захисника Вiтчизни" (День Защитника Отечества — Ред.), явно не приурочивая к Богородице.– Соответственно, он перенес это на 1 октября, почему – честно говоря, не знаю. И, конечно, это шаг в сторону поляков.Мы видим, как они сейчас проводили чествование жертв, поминание жертв Волынской резни, вместе с президентом Дудой в Ровно. Я обратил внимание: храм, где они вместе лили крокодиловы слезы по жертвам Волынской резни, находится в нескольких кварталах от улицы Клима Савура, который и устроил эту пиковую резню в тот день, который сейчас отмечается как День памяти жертв Волынской резни.Ничего, эти улицы называют в честь этих бандитов, головорезов, нацистских коллаборационистов. Будем надеяться, что поляки эту тенденцию изменят.– Мы с вами много говорили об украинцах, о поляках, об американцах, а теперь я бы хотела поговорить о россиянах и о том, что вообще по вашему мнению происходит с людьми. В понедельник, кроме всего прочего, в Краснодарском крае произошла трагедия – утонул летчик Су-25. Произошло это на глазах окружающих, и они могли его спасти, просто прийти на помощь, но он утонул, запутавшись в стропах парашюта. Там были прогулочные катера, были какие-то лодки, но никто не пришел на помощь, многие даже просто это все снимали, как сейчас модно – все же в интернет ударились, блогерами стали. Что происходит с нами? Как вообще такое возможно?– Я, честно, не знаю, смогли бы его спасти…– Хотя бы попытаться можно было.– В том смысле, что вертолет прилетел довольно близко, самолет летал все время, координация велась. Насколько я понимаю – он ударился о воду, из-за того, что с парашютом что-то приключилось. Достали его в тяжелом состоянии, и скончался он по дороге в больницу. Я сужу по всевозможным сообщениям.Да, при этом я слышу комментарии тех, кто снимал на пляже: "Что нам делать, спасать, не спасать?". Многие не поняли, что произошло – "а город подумал, что учения идут", как это принято говорить.Но, действительно, были и циничные комментарии. В этом смысле меня точно так же поразили комментарии двух девушек, которые сейчас активно обсуждают: "Эх, взорвали бы чуть попозже этот мост, чтоб мы проехали в Крым спокойно". Много цинизма в этом отношении, много людей, которые до сих пор не поняли, что происходит.Мы-то с вами уже давно знаем, что такое война. А вы знаете, сколько лет я здесь, в Москве, отвечал на вопрос: "А что, война будет"? Вплоть до спецоперации!Мне приходилось объяснять: подождите, вы проедьте до Донецка, где идут бои – ночь езды на машине, она рядом, она уже тут, она не где-то там в Сирии далеко, не где-то там за океанами. Она здесь, эта война!И многие этого не понимали вплоть до начала спецоперации. А некоторые, как мы видим, не понимают и до сих пор, что идет война не за Донбасс, не за Крым, не за какие-то отдельные территории, которые недавно вошли в состав Российской Федерации.Война идет за существование нашего Отечества, самой России. И за то, чтобы эти девушки могли спокойно ездить где-то отдыхать и загорать, и этот парень, который на пляже рассуждает, надо ли спасать или не надо, чтобы он мог спокойно учиться, где-то загорать, работать и т. д.Если, не дай Бог, что-то произойдет, то... не будет России как таковой. Вот за что ведется борьба – за то, чтобы мы были, мы жили, и чтобы наше государство существовало.Не все, к большому сожалению, это еще поняли. Но я надеюсь, мы с вами, в том числе, нашими усилиями, эту ситуацию подправим.

https://ukraina.ru/20230720/1048130796.html

https://ukraina.ru/20230720/1048131663.html

https://ukraina.ru/20230719/1048125896.html

https://ukraina.ru/20230719/1048108557.html

https://ukraina.ru/20230718/1048097834.html

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2023

Татьяна Чугаенко

Татьяна Чугаенко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Чугаенко

интервью, владимир корнилов, война, украина, россия (рф), крымский мост, донбасс, нато, mh17, африка