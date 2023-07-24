Большой блеф. Вступить в Евросоюз Украине будет сложнее, чем вступить в НАТО - 24.07.2023 Украина.ру
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Большой блеф. Вступить в Евросоюз Украине будет сложнее, чем вступить в НАТО
Большой блеф. Вступить в Евросоюз Украине будет сложнее, чем вступить в НАТО - 24.07.2023 Украина.ру
Большой блеф. Вступить в Евросоюз Украине будет сложнее, чем вступить в НАТО
Западная пропаганда заявляет, что будущее членство в Евросоюзе уже гарантировано для Украины. И это утверждение стало чем-то вроде общего места для многих современных масс-медиа
2023-07-24T18:10
2023-07-24T19:11
эксклюзив
украина
евросоюз
сша
нато
виктор орбан
дональд трамп
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В последние годы европейские политики делали по данному вопросу множество громких, но, вместе с тем, уклончивых заявлений.Они неоднократно говорили, что евроатлантические устремления Киева обязательно приведут его в состав НАТО и ЕС. Однако ни разу не уточняли, когда это на самом деле произойдет, избегая говорить о сколько-нибудь конкретных датах и сроках.Вопрос о вступлении Украины в НАТО является для многих европейцев дискуссионным – потому что все понимают, что это поставит Североатлантический Альянс на грань полномасштабной войны с применением ядерного оружия.Эти опасения нашли свое выражение в невыразительных результатах недавнего саммита в Литве, которые серьезно разочаровали Владимира Зеленского. Потому что ожидаемого приглашения в НАТО он так и не получил.Но в отношении вступления в Евросоюз всегда даются другие, бодрые и оптимистические прогнозы, согласно которым его двери вот-вот гостеприимно распахнутся для украинцев.Надо только немножко подождать. То ли успешного окончания боевых действий, то ли окончания таких же успешных демократических реформ, о которых регулярно отчитываются перед Брюсселем в офисе украинского президента – игнорируя столь же регулярные обвинения в коррупции, звучащие от европейских мониторинговых структур.На самом же деле, рассказы про зарезервированное членство в ЕС представляют собой циничный пропагандистский блеф, не подкрепленный ровно ничем – кроме политического пиара европейских политиков, которые клянутся в солидарности с Украиной.Потому что, на самом деле, большинство из них не хочет видеть ее в составе объединённой Европы, по принципу: дружба – дружбой, а табачок – врозь.Более того, перспективы вступления в ЕС, по большому счету, являются для Украины еще более туманными, чем перспективы вступления в НАТО. А главным препятствием на пути в Европейский союз станут ближайшие соседи из Восточной Европы, которые позиционируют себя как самые горячие и преданные союзники президента Зеленского.Об этой двусмысленной ситуации написали в авторитетном американском журнале Foreign Policy, где вышла статья под прямолинейным заголовком: "ЕС не готов к принятию Украины".Ее авторы – Ильке Тойгюр, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований, и Макс Бергманн, директор Центра евроатлантических и североевропейских исследований при Центре стратегических и международных исследований, намекают на то, что брюссельские чиновники дурачат своих украинских партнеров."НАТО, по крайней мере, честно заявляет о том, что предстоит преодолеть препятствия чтобы присоединиться к союзникам. Это резко контрастирует с позицией ЕС и его заявлениями по поводу членства Украины. Если вы думаете, что путь Украины в НАТО труден, то подождите – то ли еще будет, когда Украина серьезно займется вступлением в ЕС.Брюссель со своей грандиозной риторикой о будущем Украины в ЕС рассуждает так, как будто вступление Киева в блок – решенное дело. Но громкие заявления лидеров ЕС о членстве Украины не соответствуют их действиям", – пишет об этом Foreign Policy.Американские эксперты на время выключили режим пропаганды и занялись простой арифметической калькуляцией. Они поясняют, что вступление Украины неизбежно повлечет за собой перераспределение бюджетных потоков внутри ЕС – за счет восточноевропейских стран, которые получают существенные дотации от главных экономических локомотивов Европы, в лице Германии или Франции.При этом на европейский рынок начнет свободно поступать украинская сельскохозяйственная продукция. Вдобавок она получит гарантированные для стран Евросоюза субсидии. Что приведет к разорению аграриев Восточной Европы – прямых конкурентов сельскохозяйственных компаний из Украины.Многие члены ЕС – от Польши и до Болгарии – совершенно не заинтересованы в подобных изменениях, которые станут для них экономической катастрофой.Следовательно, они не желают видеть Украину в Евросоюзе – даже если их лидеры приглашают ее туда по несколько раз за день, послушно следуя пропагандистской повестке.А ведь европейцам, вдобавок ко всему, придется скидываться на развитие разрушенной в результате конфликта инфраструктуры. И потенциальные прибыли от эксплуатации украинских ресурсов и украинского рынка далеко не сразу покроют необходимые для этой цели финансовые затраты."Суть проблемы заключается в бюджете ЕС, в котором доминируют два основных элемента: сельскохозяйственные субсидии и проекты развития бедных регионов, на которые в совокупности приходится около 65% долгосрочного бюджета ЕС. По обоим этим направлениям будущее членство Украины способно вызвать бурные дискуссии.Украина – одна из беднейших стран Европы, ее доход на душу населения составляет лишь десятую часть среднего показателя по ЕС и менее половины от показателей самого бедного члена ЕС – Болгарии. Кроме того, в настоящее время Украина испытывает огромные проблемы в инфраструктуре и нуждается в восстановлении. Ко всему этому следует добавить, что сельскохозяйственный сектор Украины – один из крупнейших на континенте, и он внезапно получит право на субсидии ЕС.Если бы бюджет и процесс перераспределения средств в ЕС остались неизменными, то Киев сразу перетянул бы на себя значительную часть бюджета ЕС, в том числе средства, которые сегодня направляются менее обеспеченным членам блока в Восточной Европе и других регионах. Многие страны, получающие в настоящее время средства от ЕС, в одночасье превратятся исключительно в доноров. Если вы думаете, что все это будет происходить гладко, то вы плохо разбираетесь в европейской политике.Учитывая нынешнее перераспределение средств внутри ЕС, неудивительно, что наибольшие разногласия в поддержке членства Украины произошли в Восточной Европе, где сосредоточены получатели средств ЕС. Фактически, борьба за предоставление Украине доступа на европейские сельскохозяйственные рынки уже началась, причем задолго до того, как началось перераспределение сельскохозяйственных субсидий ЕС", – пишут Тойгюр и Бергманн, указывая на ситуацию, когда восточноевропейские страны блокируют сухопутный экспорт украинских зерновых.Бывший президент США Дональд Трамп тоже указал на эту проблему. Выступая в эфире телеканала Fox News он заявил, что Европа оказывает Украине недостаточную помощь, и с нее надо стребовать на эти цели около 100 миллиардов долларов.Судя по реакции новостных лент, такие подсчеты вызывают в Брюсселе настоящую панику. Потому что Евросоюз категорически не хочет платить за последствия украинского конфликта.Европейцы уже испытывают проблемы с бюджетом, потратившись на военные расходы для Киева – в чем недавно признался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.И это бесконечно отдаляет перспективы членства в Евросоюзе, на которые так надеются сегодня на Украине.
https://ukraina.ru/20230724/1048199800.html
https://ukraina.ru/20230630/1047708849.html
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Александр Сокуренко
Александр Сокуренко
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Украина.ру
1
5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, украина, евросоюз, сша, нато, виктор орбан, дональд трамп
Эксклюзив, Украина, Евросоюз, США, НАТО, Виктор Орбан, Дональд Трамп

Большой блеф. Вступить в Евросоюз Украине будет сложнее, чем вступить в НАТО

18:10 24.07.2023 (обновлено: 19:11 24.07.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Александр Сокуренко
автор издания Украина.ру
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Западная пропаганда заявляет, что будущее членство в Евросоюзе уже гарантировано для Украины. И это утверждение стало чем-то вроде общего места для многих современных масс-медиа
В последние годы европейские политики делали по данному вопросу множество громких, но, вместе с тем, уклончивых заявлений.
Они неоднократно говорили, что евроатлантические устремления Киева обязательно приведут его в состав НАТО и ЕС. Однако ни разу не уточняли, когда это на самом деле произойдет, избегая говорить о сколько-нибудь конкретных датах и сроках.
Вопрос о вступлении Украины в НАТО является для многих европейцев дискуссионным – потому что все понимают, что это поставит Североатлантический Альянс на грань полномасштабной войны с применением ядерного оружия.
Эти опасения нашли свое выражение в невыразительных результатах недавнего саммита в Литве, которые серьезно разочаровали Владимира Зеленского. Потому что ожидаемого приглашения в НАТО он так и не получил.
Но в отношении вступления в Евросоюз всегда даются другие, бодрые и оптимистические прогнозы, согласно которым его двери вот-вот гостеприимно распахнутся для украинцев.
Надо только немножко подождать. То ли успешного окончания боевых действий, то ли окончания таких же успешных демократических реформ, о которых регулярно отчитываются перед Брюсселем в офисе украинского президента – игнорируя столь же регулярные обвинения в коррупции, звучащие от европейских мониторинговых структур.
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
08:58
Резников рассчитывает, что Украину примут в НАТО в 75-летие создания альянса Конфликт на Украине закончится к лету 2024 года и тогда Украину примут в НАТО на саммите в Вашингтоне, заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN
На самом же деле, рассказы про зарезервированное членство в ЕС представляют собой циничный пропагандистский блеф, не подкрепленный ровно ничем – кроме политического пиара европейских политиков, которые клянутся в солидарности с Украиной.
Потому что, на самом деле, большинство из них не хочет видеть ее в составе объединённой Европы, по принципу: дружба – дружбой, а табачок – врозь.
Более того, перспективы вступления в ЕС, по большому счету, являются для Украины еще более туманными, чем перспективы вступления в НАТО. А главным препятствием на пути в Европейский союз станут ближайшие соседи из Восточной Европы, которые позиционируют себя как самые горячие и преданные союзники президента Зеленского.
Об этой двусмысленной ситуации написали в авторитетном американском журнале Foreign Policy, где вышла статья под прямолинейным заголовком: "ЕС не готов к принятию Украины".
Ее авторы – Ильке Тойгюр, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований, и Макс Бергманн, директор Центра евроатлантических и североевропейских исследований при Центре стратегических и международных исследований, намекают на то, что брюссельские чиновники дурачат своих украинских партнеров.
"НАТО, по крайней мере, честно заявляет о том, что предстоит преодолеть препятствия чтобы присоединиться к союзникам. Это резко контрастирует с позицией ЕС и его заявлениями по поводу членства Украины.
Если вы думаете, что путь Украины в НАТО труден, то подождите – то ли еще будет, когда Украина серьезно займется вступлением в ЕС.
Брюссель со своей грандиозной риторикой о будущем Украины в ЕС рассуждает так, как будто вступление Киева в блок – решенное дело. Но громкие заявления лидеров ЕС о членстве Украины не соответствуют их действиям", – пишет об этом Foreign Policy.
Американские эксперты на время выключили режим пропаганды и занялись простой арифметической калькуляцией.
Они поясняют, что вступление Украины неизбежно повлечет за собой перераспределение бюджетных потоков внутри ЕС – за счет восточноевропейских стран, которые получают существенные дотации от главных экономических локомотивов Европы, в лице Германии или Франции.
При этом на европейский рынок начнет свободно поступать украинская сельскохозяйственная продукция. Вдобавок она получит гарантированные для стран Евросоюза субсидии. Что приведет к разорению аграриев Восточной Европы – прямых конкурентов сельскохозяйственных компаний из Украины.
Многие члены ЕС – от Польши и до Болгарии – совершенно не заинтересованы в подобных изменениях, которые станут для них экономической катастрофой.
Следовательно, они не желают видеть Украину в Евросоюзе – даже если их лидеры приглашают ее туда по несколько раз за день, послушно следуя пропагандистской повестке.
А ведь европейцам, вдобавок ко всему, придется скидываться на развитие разрушенной в результате конфликта инфраструктуры. И потенциальные прибыли от эксплуатации украинских ресурсов и украинского рынка далеко не сразу покроют необходимые для этой цели финансовые затраты.
Орбан
30 июня, 11:30
Венгрия не даст Украине денег, пока в ЕС не отчитаются за €70 млрд - ОрбанВенгрия отвергает планы Европейской комиссии предоставить Украине больше денег до предоставления аудита прошлых выплат, заявил премьер-министр Виктор Орбан. Об этом сообщили журналисты Reuters
"Суть проблемы заключается в бюджете ЕС, в котором доминируют два основных элемента: сельскохозяйственные субсидии и проекты развития бедных регионов, на которые в совокупности приходится около 65% долгосрочного бюджета ЕС.
По обоим этим направлениям будущее членство Украины способно вызвать бурные дискуссии.
Украина – одна из беднейших стран Европы, ее доход на душу населения составляет лишь десятую часть среднего показателя по ЕС и менее половины от показателей самого бедного члена ЕС – Болгарии.
Кроме того, в настоящее время Украина испытывает огромные проблемы в инфраструктуре и нуждается в восстановлении. Ко всему этому следует добавить, что сельскохозяйственный сектор Украины – один из крупнейших на континенте, и он внезапно получит право на субсидии ЕС.
Если бы бюджет и процесс перераспределения средств в ЕС остались неизменными, то Киев сразу перетянул бы на себя значительную часть бюджета ЕС, в том числе средства, которые сегодня направляются менее обеспеченным членам блока в Восточной Европе и других регионах.
Многие страны, получающие в настоящее время средства от ЕС, в одночасье превратятся исключительно в доноров. Если вы думаете, что все это будет происходить гладко, то вы плохо разбираетесь в европейской политике.
Учитывая нынешнее перераспределение средств внутри ЕС, неудивительно, что наибольшие разногласия в поддержке членства Украины произошли в Восточной Европе, где сосредоточены получатели средств ЕС.
Фактически, борьба за предоставление Украине доступа на европейские сельскохозяйственные рынки уже началась, причем задолго до того, как началось перераспределение сельскохозяйственных субсидий ЕС", – пишут Тойгюр и Бергманн, указывая на ситуацию, когда восточноевропейские страны блокируют сухопутный экспорт украинских зерновых.
Бывший президент США Дональд Трамп тоже указал на эту проблему. Выступая в эфире телеканала Fox News он заявил, что Европа оказывает Украине недостаточную помощь, и с нее надо стребовать на эти цели около 100 миллиардов долларов.
Судя по реакции новостных лент, такие подсчеты вызывают в Брюсселе настоящую панику. Потому что Евросоюз категорически не хочет платить за последствия украинского конфликта.
Европейцы уже испытывают проблемы с бюджетом, потратившись на военные расходы для Киева – в чем недавно признался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
И это бесконечно отдаляет перспективы членства в Евросоюзе, на которые так надеются сегодня на Украине.
 
ЭксклюзивУкраинаЕвросоюзСШАНАТОВиктор ОрбанДональд Трамп
 
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