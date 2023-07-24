https://ukraina.ru/20230724/1048224807.html

Большой блеф. Вступить в Евросоюз Украине будет сложнее, чем вступить в НАТО

Большой блеф. Вступить в Евросоюз Украине будет сложнее, чем вступить в НАТО - 24.07.2023 Украина.ру

Большой блеф. Вступить в Евросоюз Украине будет сложнее, чем вступить в НАТО

Западная пропаганда заявляет, что будущее членство в Евросоюзе уже гарантировано для Украины. И это утверждение стало чем-то вроде общего места для многих современных масс-медиа

2023-07-24T18:10

2023-07-24T18:10

2023-07-24T19:11

эксклюзив

украина

евросоюз

сша

нато

виктор орбан

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/0a/1043454591_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_383e221db524e75f327623835197f200.jpg

В последние годы европейские политики делали по данному вопросу множество громких, но, вместе с тем, уклончивых заявлений.Они неоднократно говорили, что евроатлантические устремления Киева обязательно приведут его в состав НАТО и ЕС. Однако ни разу не уточняли, когда это на самом деле произойдет, избегая говорить о сколько-нибудь конкретных датах и сроках.Вопрос о вступлении Украины в НАТО является для многих европейцев дискуссионным – потому что все понимают, что это поставит Североатлантический Альянс на грань полномасштабной войны с применением ядерного оружия.Эти опасения нашли свое выражение в невыразительных результатах недавнего саммита в Литве, которые серьезно разочаровали Владимира Зеленского. Потому что ожидаемого приглашения в НАТО он так и не получил.Но в отношении вступления в Евросоюз всегда даются другие, бодрые и оптимистические прогнозы, согласно которым его двери вот-вот гостеприимно распахнутся для украинцев.Надо только немножко подождать. То ли успешного окончания боевых действий, то ли окончания таких же успешных демократических реформ, о которых регулярно отчитываются перед Брюсселем в офисе украинского президента – игнорируя столь же регулярные обвинения в коррупции, звучащие от европейских мониторинговых структур.На самом же деле, рассказы про зарезервированное членство в ЕС представляют собой циничный пропагандистский блеф, не подкрепленный ровно ничем – кроме политического пиара европейских политиков, которые клянутся в солидарности с Украиной.Потому что, на самом деле, большинство из них не хочет видеть ее в составе объединённой Европы, по принципу: дружба – дружбой, а табачок – врозь.Более того, перспективы вступления в ЕС, по большому счету, являются для Украины еще более туманными, чем перспективы вступления в НАТО. А главным препятствием на пути в Европейский союз станут ближайшие соседи из Восточной Европы, которые позиционируют себя как самые горячие и преданные союзники президента Зеленского.Об этой двусмысленной ситуации написали в авторитетном американском журнале Foreign Policy, где вышла статья под прямолинейным заголовком: "ЕС не готов к принятию Украины".Ее авторы – Ильке Тойгюр, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований, и Макс Бергманн, директор Центра евроатлантических и североевропейских исследований при Центре стратегических и международных исследований, намекают на то, что брюссельские чиновники дурачат своих украинских партнеров."НАТО, по крайней мере, честно заявляет о том, что предстоит преодолеть препятствия чтобы присоединиться к союзникам. Это резко контрастирует с позицией ЕС и его заявлениями по поводу членства Украины. Если вы думаете, что путь Украины в НАТО труден, то подождите – то ли еще будет, когда Украина серьезно займется вступлением в ЕС.Брюссель со своей грандиозной риторикой о будущем Украины в ЕС рассуждает так, как будто вступление Киева в блок – решенное дело. Но громкие заявления лидеров ЕС о членстве Украины не соответствуют их действиям", – пишет об этом Foreign Policy.Американские эксперты на время выключили режим пропаганды и занялись простой арифметической калькуляцией. Они поясняют, что вступление Украины неизбежно повлечет за собой перераспределение бюджетных потоков внутри ЕС – за счет восточноевропейских стран, которые получают существенные дотации от главных экономических локомотивов Европы, в лице Германии или Франции.При этом на европейский рынок начнет свободно поступать украинская сельскохозяйственная продукция. Вдобавок она получит гарантированные для стран Евросоюза субсидии. Что приведет к разорению аграриев Восточной Европы – прямых конкурентов сельскохозяйственных компаний из Украины.Многие члены ЕС – от Польши и до Болгарии – совершенно не заинтересованы в подобных изменениях, которые станут для них экономической катастрофой.Следовательно, они не желают видеть Украину в Евросоюзе – даже если их лидеры приглашают ее туда по несколько раз за день, послушно следуя пропагандистской повестке.А ведь европейцам, вдобавок ко всему, придется скидываться на развитие разрушенной в результате конфликта инфраструктуры. И потенциальные прибыли от эксплуатации украинских ресурсов и украинского рынка далеко не сразу покроют необходимые для этой цели финансовые затраты."Суть проблемы заключается в бюджете ЕС, в котором доминируют два основных элемента: сельскохозяйственные субсидии и проекты развития бедных регионов, на которые в совокупности приходится около 65% долгосрочного бюджета ЕС. По обоим этим направлениям будущее членство Украины способно вызвать бурные дискуссии.Украина – одна из беднейших стран Европы, ее доход на душу населения составляет лишь десятую часть среднего показателя по ЕС и менее половины от показателей самого бедного члена ЕС – Болгарии. Кроме того, в настоящее время Украина испытывает огромные проблемы в инфраструктуре и нуждается в восстановлении. Ко всему этому следует добавить, что сельскохозяйственный сектор Украины – один из крупнейших на континенте, и он внезапно получит право на субсидии ЕС.Если бы бюджет и процесс перераспределения средств в ЕС остались неизменными, то Киев сразу перетянул бы на себя значительную часть бюджета ЕС, в том числе средства, которые сегодня направляются менее обеспеченным членам блока в Восточной Европе и других регионах. Многие страны, получающие в настоящее время средства от ЕС, в одночасье превратятся исключительно в доноров. Если вы думаете, что все это будет происходить гладко, то вы плохо разбираетесь в европейской политике.Учитывая нынешнее перераспределение средств внутри ЕС, неудивительно, что наибольшие разногласия в поддержке членства Украины произошли в Восточной Европе, где сосредоточены получатели средств ЕС. Фактически, борьба за предоставление Украине доступа на европейские сельскохозяйственные рынки уже началась, причем задолго до того, как началось перераспределение сельскохозяйственных субсидий ЕС", – пишут Тойгюр и Бергманн, указывая на ситуацию, когда восточноевропейские страны блокируют сухопутный экспорт украинских зерновых.Бывший президент США Дональд Трамп тоже указал на эту проблему. Выступая в эфире телеканала Fox News он заявил, что Европа оказывает Украине недостаточную помощь, и с нее надо стребовать на эти цели около 100 миллиардов долларов.Судя по реакции новостных лент, такие подсчеты вызывают в Брюсселе настоящую панику. Потому что Евросоюз категорически не хочет платить за последствия украинского конфликта.Европейцы уже испытывают проблемы с бюджетом, потратившись на военные расходы для Киева – в чем недавно признался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.И это бесконечно отдаляет перспективы членства в Евросоюзе, на которые так надеются сегодня на Украине.

https://ukraina.ru/20230724/1048199800.html

https://ukraina.ru/20230630/1047708849.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Сокуренко

эксклюзив, украина, евросоюз, сша, нато, виктор орбан, дональд трамп