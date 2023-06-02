Момент истины. Пересборка Украины станет возможна только после победы СВО - 02.06.2023 Украина.ру
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Момент истины. Пересборка Украины станет возможна только после победы СВО
Момент истины. Пересборка Украины станет возможна только после победы СВО - 02.06.2023 Украина.ру
Момент истины. Пересборка Украины станет возможна только после победы СВО
Форсайт-форум "Какая Украина нам нужна?", организованный мультимедийным изданием Украина.ру 1 июня 2023 года в пресс-центре МИА "Россия Сегодня" в Москве, показал главное: как тесно связаны между собой победа в специальной военной операции (СВО) и будущее Украины.
2023-06-02T06:57
2023-06-02T06:57
мнения
украина
владимир скачко
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Причем при совершенно определенном использовании двух родственных союзов: "если" и "когда". Не ЕСЛИ, а КОГДА будет победа СВО – ТОГДА можно будет говорить и о будущем Украины. Точнее и скорее всего -- о будущем украинцев, граждан-жителей этого государства, кризис которого констатировало большинство гостей мероприятия – ученых, политиков, общественных деятелей, политологов-экспертов, журналистов. Кризис, который может закончиться или развалом и уничтожением украинской государственности, или реконструкцией-пересборкой Украинского государства в новых исторических условиях. И при новых военных, политических, экономических и духовно-культурных реалиях и обстоятельствах.Форсайт-форум и проведенный перед этим опрос читателей издания Украина.ру констатировали: сторонники есть и у того, и у другого вариантов.Одни утверждают и уверены, что после того, как в Украине так пышно расцветы неонацизм и русофобия, никакого нового самостоятельного государства на этой территории после победы СВО быть не должно.Другие утверждают, что раз есть украинцы и люди, которые себя таковыми считают, то им должен быть дан еще один шанс реализоваться в высшей форме развития и самоорганизации любого народа – в создании собственного государства. В соответствии с неоспариваемым правом любой нации на самоопределение.Как всегда, возник, правда, спор, а являются ли украинцы отдельным народом и, тем более, нацией? Но слава богу, все сошлись на том, что украинцы сегодня имеются. И вот что делать с ними и с их правами, сегодня так страшно трансформированными в хорошо проплаченные и навязанные извне, крайне извращенные право, предназначение и даже призвание – до конца воевать с Россией и победить ее в угоду Западу. Даже ценой существования самой Украины и жизни многих украинцев. Фраза "Запад хочет воевать с Россией до последнего украинца" уже навязла на зубах. Но это, увы, не мем или пропагандистский штамп -- это суровая реальность, суть и движитель существования нынешнего неонацистского режима в Украине.За несколько дней до форума зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале описал три сценария исчезновения Украины как государства, которое он считает неизбежным, и оценил риск возобновления конфликта в Европе и в мире.Сценарий первый: западные области Украины перейдут под контроль "ряда государств Евросоюза", а оставшаяся, "втиснутая между Россией" и этими землями "бесхозная территория" объявит "о преемстве от прежней Украины". Эта "новая Украина" заявит о желании вступить в НАТО и Евросоюз и о намерении вернуть утерянные территории. При этом речь будет идти только о землях, которые вошли в состав России. И это новая война через какое-то время, когда Запада опять напичкает Украину оружием и подготовит к новому бою. Целенаправленно, системно и щедро.Сценарий второй: Украина исчезает после "завершения СВО в процессе ее раздела между Россией и рядом государств Евросоюза", и в одной из европейских стран сформируется "правительство Украины в изгнании". Появляются кой-какие, по Медведеву, "умеренные" гарантии невозобновления конфликта, зато сохраняется угроза некой террористической активности украинских националистов, которые рассредоточатся в странах ЕС с присоединенными западными областями Украины.Сценарий третий: западная часть Украины перейдет к ряду стран ЕС, а народ из центральных и бесхозных восточный областей Украины выразит желание вступить в Россию. Медведев так и пишет о волеизъявлении народа: "…Просьба удовлетворяется, и конфликт завершается с достаточными гарантиями его невозобновления в долгосрочной перспективе".По его мнению, Россию может временно устроить второй вариант, но однозначно нужен третий – с исчезновением Украины как независимого государства.На форсайт-форуме звучали и другие крайние варианты. Например, Россия побеждает в СВО, традиционно захватывает всю Украину и пересобирает ее по-новому уже в составе России. А вот генсек НАТО Йенс Столтенберг в тот же день перед неформальной встречей глав МИД стран НАТО в Осло с упорством попугая-попки, которому за "правильные" слова дают вкусняшки: "Все союзники также согласны с тем, что Украина станет членом альянса, и все союзники согласны с тем, что союзники по НАТО и Украина должны решить, когда Украина станет членом". Москва не должна иметь право вето против расширения НАТО", — добавил он, добавив, что "самая важная и неотложная" задача альянса заключается в том, чтобы Украина "преобладала как суверенная, независимая нация". Россия не должна выиграть эту войну".А предстоящий саммит НАТО 11-12 июля 2023 года в Вильнюсе, по общему мнению, обсудит план возможной войны Альянса с Россией. И, ясное дело, роль в ней Украины, которая к тому времени должна приведена и подготовлена к сражениям в соответствие со стандартами и протоколами НАТО. То есть даже без статуса полноценного члена НАТО де-юре Украину хотят сделать оружием Альянса де-факто. И использовать по полной, как уже было сказано выше, до последнего украинца.И "фюрер украинского народа" Владимир Зеленский с этим согласен. Он в Молдавии на встрече Единого политического пространства (ЕПС) заявил, что не видит скорого вступления его страны в НАТО, но он готов и к объедкам членства, и к использованию Украины как русофобского тарана, полигона и плацдарма.И ведь Зеленский верит или делает вид, что верит в то, что Украина победит. "Что очень важно, так это наше будущее в ЕС, и Украина готова быть в НАТО, мы ждем, когда НАТО будет готово принять и увидеть и иметь Украину. Я думаю, что гарантии безопасности очень важны не только для Украины, но и для наших соседей, для Молдовы из-за российской агрессии в Украине и потенциальной агрессии для других частей Европы", -- заявил он в Молдавии.А это и есть предпосылки для будущего возобновления конфликта и новой СВО, ка и предсказывал тот же Медведев, а за ним и многие участники форма с, повторяю, красноречиво-вопросительным названием "Какая Украина нам нужна?"Форсайт-форум не дал, и, в принципе, не мог дать точный рецепт излечения Украины в будущем. Идет война в виде СВО, а это всегда уравнение со многими неизвестными, хотя никто и не сомневается, что "победа будет за нами, враг будет разбит". Но что делать в "врагом" потом, ибо он – бывший то ли народ-"брат" по славянскому родству, то ли "сестра"-республика по СССР?Поэтому форум по инициативе издания Украина.ру – это первая серьезная попытка поставить правильный диагноз тому, что происходит, и, конечно же, исходя из этого, наметить пути "лечения". И он уже поставил "больному" первые вопросы терапевта:- сохранится ли Украина после СВО? И если да, то в каком виде? Причем и в России и на Западе, если она будет разделена, будут ли ей представлены возможности на пересоздание новой идентичности, новых государственных структур и новой экономполитики и хозяйствования?- если будет пересобрана после осуществления денацификации и демилитаризации, то на каких принципах и под чьим контролем, чтобы пусть и мифические, но воссозданные внеблоковый статус и нейтралитет не служили ширмой и не вели к возобновлению конфликта?- если сохранится в России, то как -- будет ли воссоздана в виде автономии или это существование в виде чисто административных единиц – губерний Российской Федерации?- если в виде автономии в составе России, то какой – национальной (как добрая половина субъектов РФ) или административной (как Крым и ДНР с ЛНР)?- что будет с украинцами – они получат право на духовно-культурную автономию или, постепенно ассимилируясь и сохраняя национально-региональные особенности, будут вливаться в единый российский народ?Вопросов – вагон и маленькая тележка. Но они поставлены. Причем в России, которая воюет с украинскими нацистами, чьей ксенофобско-расисткой идеологией глубоко инфицировано сегодня большинство украинских украинцев, которые с упорством и храбростью, достойными лучшего применения, сражаются на фронтах СВО.Но в это и есть надежда Украины и украинцев. Как там пелось в фильме: "Меня не принимают – это минус, но и не гонят – это плюс". Великодушие – это мощный инструмент в руках сильного государства.
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
https://ukraina.ru/20230526/1046609979.html
https://ukraina.ru/20230602/1046819174.html
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Владимир Скачко
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мнения, украина, владимир скачко
Мнения, Украина, Владимир Скачко

Момент истины. Пересборка Украины станет возможна только после победы СВО

06:57 02.06.2023
 
Украинский флаг
Украинский флаг
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Форсайт-форум "Какая Украина нам нужна?", организованный мультимедийным изданием Украина.ру 1 июня 2023 года в пресс-центре МИА "Россия Сегодня" в Москве, показал главное: как тесно связаны между собой победа в специальной военной операции (СВО) и будущее Украины.
Причем при совершенно определенном использовании двух родственных союзов: "если" и "когда". Не ЕСЛИ, а КОГДА будет победа СВО – ТОГДА можно будет говорить и о будущем Украины. Точнее и скорее всего -- о будущем украинцев, граждан-жителей этого государства, кризис которого констатировало большинство гостей мероприятия – ученых, политиков, общественных деятелей, политологов-экспертов, журналистов.
Кризис, который может закончиться или развалом и уничтожением украинской государственности, или реконструкцией-пересборкой Украинского государства в новых исторических условиях. И при новых военных, политических, экономических и духовно-культурных реалиях и обстоятельствах.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Форсайт-форум и проведенный перед этим опрос читателей издания Украина.ру констатировали: сторонники есть и у того, и у другого вариантов.
Одни утверждают и уверены, что после того, как в Украине так пышно расцветы неонацизм и русофобия, никакого нового самостоятельного государства на этой территории после победы СВО быть не должно.
Другие утверждают, что раз есть украинцы и люди, которые себя таковыми считают, то им должен быть дан еще один шанс реализоваться в высшей форме развития и самоорганизации любого народа – в создании собственного государства. В соответствии с неоспариваемым правом любой нации на самоопределение.
Как всегда, возник, правда, спор, а являются ли украинцы отдельным народом и, тем более, нацией? Но слава богу, все сошлись на том, что украинцы сегодня имеются. И вот что делать с ними и с их правами, сегодня так страшно трансформированными в хорошо проплаченные и навязанные извне, крайне извращенные право, предназначение и даже призвание – до конца воевать с Россией и победить ее в угоду Западу. Даже ценой существования самой Украины и жизни многих украинцев.
Фраза "Запад хочет воевать с Россией до последнего украинца" уже навязла на зубах. Но это, увы, не мем или пропагандистский штамп -- это суровая реальность, суть и движитель существования нынешнего неонацистского режима в Украине.
За несколько дней до форума зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале описал три сценария исчезновения Украины как государства, которое он считает неизбежным, и оценил риск возобновления конфликта в Европе и в мире.
ХI Петербургский международный юридический форум - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
26 мая, 14:40
"Клоун Зеленский": Медведев объяснил вьетнамцам, почему переговоры с Киевом сейчас невозможныЗаместитель руководителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что пока во главе Украины Владимир Зеленский, переговоры с Киевом невозможны, но рано или поздно договариваться всё-таки придется, сообщает РИА Новости 26 мая
Сценарий первый: западные области Украины перейдут под контроль "ряда государств Евросоюза", а оставшаяся, "втиснутая между Россией" и этими землями "бесхозная территория" объявит "о преемстве от прежней Украины". Эта "новая Украина" заявит о желании вступить в НАТО и Евросоюз и о намерении вернуть утерянные территории. При этом речь будет идти только о землях, которые вошли в состав России. И это новая война через какое-то время, когда Запада опять напичкает Украину оружием и подготовит к новому бою. Целенаправленно, системно и щедро.
Сценарий второй: Украина исчезает после "завершения СВО в процессе ее раздела между Россией и рядом государств Евросоюза", и в одной из европейских стран сформируется "правительство Украины в изгнании". Появляются кой-какие, по Медведеву, "умеренные" гарантии невозобновления конфликта, зато сохраняется угроза некой террористической активности украинских националистов, которые рассредоточатся в странах ЕС с присоединенными западными областями Украины.
Сценарий третий: западная часть Украины перейдет к ряду стран ЕС, а народ из центральных и бесхозных восточный областей Украины выразит желание вступить в Россию. Медведев так и пишет о волеизъявлении народа: "…Просьба удовлетворяется, и конфликт завершается с достаточными гарантиями его невозобновления в долгосрочной перспективе".
По его мнению, Россию может временно устроить второй вариант, но однозначно нужен третий – с исчезновением Украины как независимого государства.
Форум Какая Украина нам нужна? - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
06:33
"Это война не с Украиной, а с Западом". Какая Украина нам нужнаСохранится ли Украина как государство по итогам СВО, об этом нет единого мнения. Пока не достигнуты цели спецоперации, рано говорить о победе, и надо бы понять, что считать победой. Ответы на эти вопросы искали участники форума "Какая Украина нам нужна?", организованного мультимедийным изданием Украина.ру.
На форсайт-форуме звучали и другие крайние варианты. Например, Россия побеждает в СВО, традиционно захватывает всю Украину и пересобирает ее по-новому уже в составе России. А вот генсек НАТО Йенс Столтенберг в тот же день перед неформальной встречей глав МИД стран НАТО в Осло с упорством попугая-попки, которому за "правильные" слова дают вкусняшки: "Все союзники также согласны с тем, что Украина станет членом альянса, и все союзники согласны с тем, что союзники по НАТО и Украина должны решить, когда Украина станет членом". Москва не должна иметь право вето против расширения НАТО", — добавил он, добавив, что "самая важная и неотложная" задача альянса заключается в том, чтобы Украина "преобладала как суверенная, независимая нация". Россия не должна выиграть эту войну".
А предстоящий саммит НАТО 11-12 июля 2023 года в Вильнюсе, по общему мнению, обсудит план возможной войны Альянса с Россией. И, ясное дело, роль в ней Украины, которая к тому времени должна приведена и подготовлена к сражениям в соответствие со стандартами и протоколами НАТО. То есть даже без статуса полноценного члена НАТО де-юре Украину хотят сделать оружием Альянса де-факто. И использовать по полной, как уже было сказано выше, до последнего украинца.
И "фюрер украинского народа" Владимир Зеленский с этим согласен. Он в Молдавии на встрече Единого политического пространства (ЕПС) заявил, что не видит скорого вступления его страны в НАТО, но он готов и к объедкам членства, и к использованию Украины как русофобского тарана, полигона и плацдарма.
И ведь Зеленский верит или делает вид, что верит в то, что Украина победит. "Что очень важно, так это наше будущее в ЕС, и Украина готова быть в НАТО, мы ждем, когда НАТО будет готово принять и увидеть и иметь Украину. Я думаю, что гарантии безопасности очень важны не только для Украины, но и для наших соседей, для Молдовы из-за российской агрессии в Украине и потенциальной агрессии для других частей Европы", -- заявил он в Молдавии.
А это и есть предпосылки для будущего возобновления конфликта и новой СВО, ка и предсказывал тот же Медведев, а за ним и многие участники форма с, повторяю, красноречиво-вопросительным названием "Какая Украина нам нужна?"
Зеленский Санду
06:44
Подпитывать иллюзии и подавать сигналы. Зеленский, Санду и европейцы в замке МимиВ четверг 1 июня в Молдавии, в селе Бульбоаке в замке под названием Мими под Кишинёвом проходил саммит Европейского политического сообщества (СЕПС), на который поехал и Зеленский, так как он не пропускает никакой международной встречи или форума, чтобы еще раз напомнить о себе, попросить денег и оружия.
Форсайт-форум не дал, и, в принципе, не мог дать точный рецепт излечения Украины в будущем. Идет война в виде СВО, а это всегда уравнение со многими неизвестными, хотя никто и не сомневается, что "победа будет за нами, враг будет разбит". Но что делать в "врагом" потом, ибо он – бывший то ли народ-"брат" по славянскому родству, то ли "сестра"-республика по СССР?
Поэтому форум по инициативе издания Украина.ру – это первая серьезная попытка поставить правильный диагноз тому, что происходит, и, конечно же, исходя из этого, наметить пути "лечения". И он уже поставил "больному" первые вопросы терапевта:
- сохранится ли Украина после СВО? И если да, то в каком виде? Причем и в России и на Западе, если она будет разделена, будут ли ей представлены возможности на пересоздание новой идентичности, новых государственных структур и новой экономполитики и хозяйствования?
- если будет пересобрана после осуществления денацификации и демилитаризации, то на каких принципах и под чьим контролем, чтобы пусть и мифические, но воссозданные внеблоковый статус и нейтралитет не служили ширмой и не вели к возобновлению конфликта?
- если сохранится в России, то как -- будет ли воссоздана в виде автономии или это существование в виде чисто административных единиц – губерний Российской Федерации?
- если в виде автономии в составе России, то какой – национальной (как добрая половина субъектов РФ) или административной (как Крым и ДНР с ЛНР)?
- что будет с украинцами – они получат право на духовно-культурную автономию или, постепенно ассимилируясь и сохраняя национально-региональные особенности, будут вливаться в единый российский народ?
Вопросов – вагон и маленькая тележка. Но они поставлены. Причем в России, которая воюет с украинскими нацистами, чьей ксенофобско-расисткой идеологией глубоко инфицировано сегодня большинство украинских украинцев, которые с упорством и храбростью, достойными лучшего применения, сражаются на фронтах СВО.
Но в это и есть надежда Украины и украинцев. Как там пелось в фильме: "Меня не принимают – это минус, но и не гонят – это плюс". Великодушие – это мощный инструмент в руках сильного государства.
 
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06:57Момент истины. Пересборка Украины станет возможна только после победы СВО
06:44Подпитывать иллюзии и подавать сигналы. Зеленский, Санду и европейцы в замке Мими
06:33"Это война не с Украиной, а с Западом". Какая Украина нам нужна
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