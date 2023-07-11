https://ukraina.ru/20230711/1047940497.html

Ариф Эсин о зерновой сделке: нет смысла кормить тех, кто дарит Киеву кассетные боеприпасы

Ариф Эсин о зерновой сделке: нет смысла кормить тех, кто дарит Киеву кассетные боеприпасы - 11.07.2023 Украина.ру

Ариф Эсин о зерновой сделке: нет смысла кормить тех, кто дарит Киеву кассетные боеприпасы

Заявление Эрдогана перед саммитом НАТО о том, что Швеция вступит в альянс только при условии принятия Турции в Евросоюз, может реабилитировать турецкого президента в глазах Владимира Путина

2023-07-11T14:39

2023-07-11T14:39

2023-07-11T14:39

интервью

турция

россия (рф)

сша

зарубежье

украина

запад

швеция

киев

евросоюз

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Что касается принятия Украины в НАТО, скорее всего члены Альянса согласятся превратить ее в Афганистан и изматывать тем самым Россию долгие годы. Об этом изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук, политолог, юрист из Турции Ариф Эсин.В Вильнюсе 11 июля стартовал саммит НАТО. Ранее 7 июля стало известно, что Реджеп Эрдоган передал Украине находившихся в стране командиров "Азова"*. — Ариф, глава Турции Реджеп Эрдоган жестом с азовцами нарушил свой годами формирующийся имидж политика, который держит данное слово. Ради чего Эрдоган пошел на такой риск?— Прежде всего, я должен констатировать, что Эрдоган не всегда держит свое слово в международных отношениях. Он называл сирийского лидера то "своим братом", то "убийцей". На прошлой неделе установил новые отношения с лидером Египта [Абдулфаттахом Ас-Сиси], которого ранее назвал "путчистом Сиси". Список таких примеров можно продолжить. В результате постоянных перестановок Эрдоган рассорился с Западом и был вынужден пойти на сближение с президентом Путиным.— Воздушно-космические силы России уже несколько недель в Идлибе бьют по протурецким вооружённым формированиям. Мог ли этот фактор сыграть в пользу решения Эрдогана отпустить азовцев*?— Это не единственный фактор, но может быть одной из побочных причин поступка Эрдогана. Истинное основание в том, что перед саммитом НАТО Эрдоган заигрывал с Соединенными Штатами и дал сигнал своим западным союзникам: смотрите, я с вами. Батальон "Азов"* — банда неонацистов, организованная западными спецслужбами, поэтому глава Турции, возможно, посчитал, что этот шаг восстановит его испортившийся перед саммитом НАТО имидж.— Есть версия от Юрия Подоляки, что Эрдоган отпустил фашистов "Азова"* по договоренности с российскими властями. Насколько правдоподобна такая версия?— Возможно, в этой теории есть доля правды. Возможно, Эрдоган реально проинформировал Россию, прежде чем сделать этот шаг. Если бы действительно хотели реинтегрировать этих главарей банд в войну на Украине, это можно было бы сделать это тайно. Лидер Турции сказал Зеленскому забрать их, но не привлекать к участию в украинском конфликте. Зеленский сказал, что он все решил для своего народа, но тем не менее его имидж в Украине становится все хуже и хуже.— Есть и иное предположение, что Эрдоган отпустил азовцев*, тем самым заранее ответил на прекращение Россией зерновой сделки. Вы согласны с этим предположением?— Роль Эрдогана в ухудшающейся ситуации с зерновой сделкой (соглашении о сельскохозяйственном коридоре) ограничивается тем, что он является представителем Запада. Если бы Америка была прямым участником в соглашении с РФ, она потеряла бы свой имидж. А так как Западу в данном случае нужны связи с Владимиром Путиным, он использует Эрдогана. Причина (вероятного) срыва сделки в том, что зерно, отправляемое с Украины, идет на самом деле в страны, поставляющие оружие ВСУ. Как я понимаю, даже если зерновое соглашение будет расторгнуто, согласно словам Путина, поставки в страны Африки продолжатся.— Какое будущее, на ваш взгляд, ждёт зерновую сделку?— На мой взгляд, её необходимо разорвать. Нет смысла кормить тех, кто подарил Киеву кассетные боеприпасы.— Насколько сильно ситуация с азовцами* может ухудшить отношения России и Турции?— Инцидент с командирами "Азова"* уйдет в небытие, если принять во внимание глубокую близость в связях Москвы и Анкары. Эрдоган может думать, что данный шаг сделан для балансировки отношений Москвы и Киева, но это был неверный ход.— Что значит поступок Эрдогана для имиджа России? Не станет ли теперь традицией у других стран мира нарушать договоры с Москвой?— Империалистический Запад уже разорвал почти все свои экономические соглашения с Россией, а политические и военные договоренности приостановлены. Россия не должна стремиться к хорошему имиджу на международной арене. Она должна заявить о своей силе. Тогда и репутация появится. Такова природа капитализма.— Эрдоган, с одной стороны, отпускает лютых врагов России и заявляет, что Украина имеет право быть в НАТО. А с другой стороны, призывает Россию продлить зерновую сделку. Как разрешится это противоречие?— Конечно, это огромное противоречие. Накануне Байден упомянул, что Украина должна соответствовать особым критериям с точки зрения западной демократии, а это займет много времени. В ближайшее время Киеву не видать членства в альянсе. В этом случае слова [Эрдогана], что Украина имеет право быть в НАТО, не имеют смысла.Ирония здесь в том, что Эрдоган сказал, что Киев должна вступить в НАТО, а Швеция — нет. Перед тем, как отправиться на саммит, он сделал неожиданное заявление о членстве Швеции в альянсе: дескать, пусть Турция вступит в Евросоюз, и мы снимем "шведское вето". [Реджеп Эрдоган: "Сначала давайте проложим путь Турции в Евросоюз, а затем проложим путь Швеции (в НАТО), так же, как до этого мы открыли его Финляндии"].Это невыполнимая просьба. Более того, эти два вопроса не могут быть связаны между собой, потому что критерии и процедуры членства в этих организациях сильно различаются. Я думаю, президенту Путину очень понравилась эта новая просьба Эрдогана. Таким образом, Швеция не сможет стать членом НАТО, и это может заставить забыть лидера России о том, что Эрдоган освободил пленных командиров "Азова".Что касается августовского визита Путина в Турцию, это больше будет касаться экономических вопросов, например, строительства двух запланированных атомных электростанций и других точечных вопросов Москвы и Анкары.— Турция способствует расширению НАТО вопреки договору с Россией на высшем уровне. С чем это связано?— Турция не может долго накладывать вето на ненужную политику расширения НАТО. Как я упомянул выше, Турция торгуется с Евросоюзом и на кону стоит снятие вето на вступление Швеции в блок. Не будем забывать, что Турция — очень важный военный член НАТО, и порвать с США ей не так-то просто. Открытие Турции для России в последние годы напоминает позицию Австрии и Финляндии в период холодной войны.— Несмотря на позицию Байдена, могут ли принять Украину в НАТО на саммите Североатлантического альянса?— Нет, такого не будет. Украину никогда не возьмут в НАТО. Скорее страны думают, что превратят ее в Афганистан и будут этим изматывать Россию долгие годы. Но в итоге мы все видели, как Америка ушла из Афганистана. Это было хуже, чем уход советских военных из него.*организация признана террористической и запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20230420/1045520783.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

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