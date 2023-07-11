https://ukraina.ru/20230711/1047928107.html

Ярослав Манцевич: Возвращение командиров "Азова"* на Украину не помешает продлить зерновую сделку

Ярослав Манцевич: Возвращение командиров "Азова"* на Украину не помешает продлить зерновую сделку - 11.07.2023 Украина.ру

Ярослав Манцевич: Возвращение командиров "Азова"* на Украину не помешает продлить зерновую сделку

Перед Россией стоит нелегкая задача - истощить ресурсы ВСУ, в том числе поставленные странами НАТО и США — после этого мы пойдем в наступление. Также гражданам Европы важно дать прочувствовать всю тяжесть военного бремени, упавшего на их плечи из-за Украины.

2023-07-11T07:45

2023-07-11T07:45

2023-07-11T07:45

интервью

россия (рф)

турция

украина

сша

зарубежье

эрдоган

владимир зеленский

нато

всу

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доброволец российского батальона "Барс-13" Ярослав Манцевич. Он также объяснил, почему, по его мнению, азовцы* были возвращены Зеленскому.Турция вернула на Украину пятерых главарей украинских боевиков "Азова"*. Об этом стало известно 7 июля, когда офис Зеленского разместил фото и видео встречи националистов в аэропорту Анкары.— Ярослав, по условиям договоренностей с РФ, командиры "Азова"* должны были находиться на территории Турции до окончания спецоперации. Как вы можете объяснить причину поступка Эрдогана, передавшего пленных Зеленскому?— В принципе это было ожидаемо. Доверять Турции "на хранение" таких людей было недальновидно. Турки для нас 100% не союзники, исторически мы с ними всегда воевали. Анкара никогда не была на чьей-либо стороне — где выгодно, она туда и смотрит. Возможно, Эрдогану предложили взамен какие-то блага.Я думаю, что такие действия нужно жестко пресекать, вплоть до разрыва отношений с Турцией как с государством. Как можно выстраивать связи с людьми, которым нельзя доверять, которые не держат свое слово?С другой стороны, хорошо, что отпустили командиров-азовцев*: меньше националистов останется в живых. Я думаю, долго на фронте они не проживут — их быстро уберут.— Читатели издания Украина.ру задают вопрос: будут ли теперь наши бойцы брать этих азовцев* в плен? Солдаты могут подумать: зачем мне рисковать своей жизнь, если фашистов все равно отпустят?— Сказать по-честному, националистов редко берут в плен. Поначалу-то брали, конечно… Сейчас ими некому и некогда заниматься. Да и сами они не сдаются — опасаются. На Украине идет жёсткая пропаганда, что русские солдаты — маньяки, издеваются и так далее (хотя, на самом деле, все достойно). В общем — многие бойцы ВСУ стараются не сдаваться. Кстати, точно также делают наши солдаты. У нас четкое понимание: граната у груди или шеи должна быть — чтобы в случае ранения, невозможности продолжать бой, подорвать себя.Хочу отметить, что наша армия 100% лояльно относятся к мобилизованным [украинцам], которые не националистически настроены к русским, а идут воевать по принуждению украинских властей.— Зачем Эрдоган, на ваш взгляд, отпустил фашистов и тем самым нарушил свой годами формирующийся имидж политика, который держит данное им слово?— Поступки показывают истинное лицо человека. Для меня лично Эрдоган теперь не мужчина.Возможно, в каких-то моментах Эрдоган сдержал свое слово, но опять же не в силу характера — держать свое слово как мужчина — а просто по ситуации так вышло. В данной конкретной ситуации выходит, что глава Турции не умеет быть верным сказанному. Турки же продажники по своей сути, живут в основном за счет туризма. Когда русский турист приезжает, замечательно; когда нужно политически пройти боком ради своего блага — тоже хорошо.— Как думаете, зерновую сделку теперь продлят?— Сложно сказать. Зерновая сделка нужна не только Турции. Повторюсь, мое личное мнение — нужно разорвать все отношения с турками. Но опять же я понимаю, что это ни к чему хорошему не приведет. Поэтому, возможно, наши политики — более сильные и мужественные люди — переступят через свою гордыню и будут готовы идти на какие-то компромиссы.Я думаю, что зерновой договор [с Турцией] вполне могут продлить, вопреки внутреннему желанию наказать Эрдогана.— Как считаете: ВС РФ необходимо наступать, чтобы переломить ситуацию на всех фронтах? Или нам выгоднее оставаться в обороне?— Наступать мы будем в любом случае, так как нужно показывать положительную динамику ведения боев — на месте топтаться не всегда хорошо. Плюс для нас важно спровоцировать противника на необдуманные поступки. То есть на каких-то участках фронта будет наступление, к нему готовятся, потому что вводятся резервы. Их у нас сейчас достаточно много.Последнее время (я это замечаю и по своему родному городу Екатеринбургу) по 20–30 человек в день уходят с пункта приёма на контракт. То есть люди начали подписывать контракты, уходить в большом количестве воевать на фронт — теперь это не только добровольцы. Другое дело, что именно сейчас я бы не пошел в наступление.— Почему?— Я думаю, что у украинцев пока есть запас оружия, который они накопили за всю зиму. Сейчас посылать бойцов в бой — верная смерть. Вообще идет оппозиционная война на истощение. Это особенно хорошо видно с фронта. Мы могли бы давно уже закончить ее, но воюем не против Украины, а против нескольких крупных государств, в том числе НАТО и Америки. Соответственно, пока мы не истощим их запасы, мы не сможем победить.Еще один момент. Войну проиграет та страна, в которой произойдет революция. То есть наша задача, чтобы граждане западных государств почувствовали на себе, как тяжело жить, когда родная страна уходит на военные рельсы. Наша страна ещё не ощущает этого, а вот в Европе многим людям становится несладко.Есть история у меня. Грек, у которого русская жена, очень не хотел ехать в Россию; говорил — там холодно, голодно, газа нет. А тут приехал и очень удивился: магазины полные, в домах тепло, зарплаты хватает на уплату коммунальных услуг. В Греции — не хватает, и после отдачи коммуналки остаются какие-то копейки для жизни. В России он спокойно живет, снимает квартиру, на все хватает и хорошо зарабатывает.Это говорит, что не так все хорошо в Европе, как нам, и, кстати, многим украинцам показывают. Некоторые наши граждане считают, что европейцы и американцы живут замечательно, а на самом деле у них средний уровень жизни, и доход ниже, чем у нас, если брать в процентном соотношении.— Что выгоднее: обороняться или вести активные наступательные действия? Сейчас мы держим оборону из тех же соображений?— Обороняться всегда выгоднее, во-первых, финансово. Во-вторых, это позволяет сохранить человеческие ресурсы. Ни для кого не секрет, об этом написано во всех военных учебниках: чтобы взять город или укрепленные районы, необходимо десятикратное превышение численности.Соответственно, наша задача больше оборонительная, при этом справляемся мы с ней меньшим числом человеческих ресурсов, что, на мой взгляд, самое важное — сохранить жизнь и здоровье наших бойцов. Политика нашего государства, как я понимаю, именно на это настроена, поэтому мы не ведем активные наступательные действия.Знаете, некоторые люди обижаются на наше Министерство обороны, когда мы отступаем. Но иногда стратегически лучше отступить, занять новую оборону, "обработать" врага артиллерией, уменьшить его численность и заново наступать. Даже великий главнокомандующий Михаил Кутузов сказал однажды: "Чтобы спасти Россию, надо сжечь Москву". Здесь примерно то же самое.Посмотрите, сколько за последнее время наши “леопардов” [танки Leopard] сожгли. И все потому, что ВСУ пытаются наступать. А у нас тихонько сделаны капониры [оборонительное сооружение для ведения огня в двух противоположных направлениях], техника спрятана, люди в окопах сидят. Конечно, все равно прилетают вражеские снаряды, но погибших меньше. Я смотрел видеожурналы по потерям, и не так все печально, как пытаются донести вражеские СМИ.В Екатеринбурге с 1,5 миллионным населением, например, за год на кладбище появилось 9 могил бойцов, погибших в СВО. В целом это небольшая цифра, и все не так плохо. Хотя в целом информационно украинские паблики наши потери подают так, что кладбище должно быть усыпано могилами.А вот раненых, да, увы, стало больше. Удивительно, что даже солдаты с мелкими осколочными ранениями, которые могут продолжать вести бой без последствий для здоровья, эвакуируют и дают время на реабилитацию. Например, мой фронтовой товарищ получил подкожный осколок в грудь, но не хотел покидать фронт. А его все равно эвакуировали. Хотя такие осколки даже не вытаскивают, и человека можно перевязать и дать отлежаться один-два дня в прифронтовом лазарете. А так боец уходит с линии фронта сроком на 1–1,5 месяца.Поэтому, если еще кто-то думает, что в Минобороны сидят звери, отправляющие людей на убой — обратите внимание на вышеописанный факт.— Может ли совпасть российское наступление с началом саммита НАТО?— Я так скажу: мы не играем в политические игры. Я думаю, что если наступление состоится в день саммита, то это будет совпадение, связанное с необходимостью проведения той или иной операции. Потому что посвящать наступление какой-то дате, чревато.Политика политикой, война войной. Просто расходовать ресурсы ради какой-то значимой даты, на мой взгляд, не совсем правильно. Будем надеяться, что наше наступление произойдёт в тот момент, когда оно должно произойти — не раньше, не позже.*организация признана террористической и запрещена на территории РФ

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, россия (рф), турция, украина, сша, зарубежье, эрдоган, владимир зеленский, нато, всу, зерновая сделка, "азов", националисты, наступление, оборона, минобороны рф, резервы, фронт, пленные, европа, потери