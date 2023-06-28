https://ukraina.ru/20230628/1047649699.html

Дуда пообещал Зеленскому сделать Украину одной из армий НАТО

Дуда пообещал Зеленскому сделать Украину одной из армий НАТО - 28.06.2023 Украина.ру

Дуда пообещал Зеленскому сделать Украину одной из армий НАТО

Президент Польши Анджей Дуда в пятый раз с начала специальной военной операции на Украине посетил Киев. Он пообещал работать над тем, чтобы Украину включили в НАТО. Об этом 28 июня сообщили в Канцелярии президента Польши

2023-06-28T17:02

2023-06-28T17:02

2023-06-28T17:02

новости

дуда

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украина

владимир зеленский

армия

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Президент Польши Анджей Дуда пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому четкую перспективу членства страны в НАТО. По его словам, польские и литовские политики делают все, чтобы на предстоящем саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе об этом заявили. Укрепление НАТО в Восточной части Европы интересует представителей всех стран региона, добавил Дуда. Европейские государства заинтересованы в том, чтобы Украина в ближайшем будущем стала полноправной частью НАТО и одной из армий Альянса. "Мы сделаем все возможное, чтобы это произошло как можно быстрее", - заключил он.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дуда, нато, украина, владимир зеленский, армия