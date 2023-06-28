Дуда пообещал Зеленскому сделать Украину одной из армий НАТО
© Канцелярия президента ПольшиПрезидент Польши Анджей Дуда на встрече с Владимиро Зеленским 28 июня в Києве
© Канцелярия президента Польши
Президент Польши Анджей Дуда в пятый раз с начала специальной военной операции на Украине посетил Киев. Он пообещал работать над тем, чтобы Украину включили в НАТО. Об этом 28 июня сообщили в Канцелярии президента Польши
Президент Польши Анджей Дуда пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому четкую перспективу членства страны в НАТО. По его словам, польские и литовские политики делают все, чтобы на предстоящем саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе об этом заявили.
"Мы глубоко в это верим и делаем все, чтобы этот саммит стал действительно саммитом для принятия решений, для укрепления безопасности нашей части Европы, потому что мы глубоко верим, что безопасность Украины – это и безопасность всех нас", – сказал Дуда.
Укрепление НАТО в Восточной части Европы интересует представителей всех стран региона, добавил Дуда. Европейские государства заинтересованы в том, чтобы Украина в ближайшем будущем стала полноправной частью НАТО и одной из армий Альянса.
"Мы сделаем все возможное, чтобы это произошло как можно быстрее", - заключил он.