Российские военные сбрасывают листовки с призывом сдаться на позиции ВСУ

Это не война роботов, это война людей. Эксперты в Киеве о том, что будет, если война станет длительной

Украинские эксперты и политики начинают задумываться, к чему приведет затягивание вооруженного конфликта. Те, кто говорит о многолетнем военном противостоянии на территории Украины, должны понимать, как это скажется на потенциале страны.