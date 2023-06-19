Российские военные сбрасывают листовки с призывом сдаться на позиции ВСУ - 19.06.2023 Украина.ру
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Российские военные сбрасывают листовки с призывом сдаться на позиции ВСУ
Российские военные сбрасывают листовки с призывом сдаться на позиции ВСУ - 19.06.2023 Украина.ру
Российские военные сбрасывают листовки с призывом сдаться на позиции ВСУ
Подразделения ВС РФ сбрасывают над позициями ВСУ листовки с предложением добровольно сложить оружие, заявил командир подразделения ВС ВФ. Об этом сообщило РИВ Новости 19 июня
2023-06-19T21:54
2023-06-19T21:54
новости
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вс рф
россия
листовки
листовки
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В листовках подробно описано, что и как нужно делать, сказал командир подразделения российских вооруженных сил.По его словам, в одном снаряде находится около тысячи листовок, это позволяет покрыть один квадратный километр.По его словам, рассеивание листовок несёт две цели. Первая - психологическая: подорвать моральный дух украинских военных. Вторая, чтобы бойцы ВСУ „одумались, не шли в наступление, а возвращались к своим семьям“.Данный метод применялся еще во времена Великой Отечественной войны, рассказал служащий подразделения ВС РФ.Листовка является „толчком, катализатором“, которая подталкивает боевиков сдаваться в плен, добавил он.Сейчас на Украина.ру читают:Где Буданов? Где Залужный? Или хотя бы их дубликаты?Мы мировое сообщество, а не вы: кого поддержит АфрикаОт нацификации Украины — к нацификации Запада. Основные тезисы передачи Дмитрия Киселева "Вести недели"
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новости, украина, всу, вс рф, россия, листовки, листовки
Новости, Украина, ВСУ, ВС РФ, Россия, листовки, листовки

Российские военные сбрасывают листовки с призывом сдаться на позиции ВСУ

21:54 19.06.2023
 
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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
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Подразделения ВС РФ сбрасывают над позициями ВСУ листовки с предложением добровольно сложить оружие, заявил командир подразделения ВС ВФ. Об этом сообщило РИВ Новости 19 июня
В листовках подробно описано, что и как нужно делать, сказал командир подразделения российских вооруженных сил.
"Принято решение сбросить над позициями противника на запорожском направлении листовки с предложением добровольно сложить оружие“, - сказал он.
По его словам, в одном снаряде находится около тысячи листовок, это позволяет покрыть один квадратный километр.
„Кроме того, такая листовка служит своеобразным пропуском и является подтверждением намерений сложить оружие", - сказал командир подразделения ВС РФ.
По его словам, рассеивание листовок несёт две цели. Первая - психологическая: подорвать моральный дух украинских военных. Вторая, чтобы бойцы ВСУ „одумались, не шли в наступление, а возвращались к своим семьям“.
Данный метод применялся еще во времена Великой Отечественной войны, рассказал служащий подразделения ВС РФ.
Листовка является „толчком, катализатором“, которая подталкивает боевиков сдаваться в плен, добавил он.
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Это не война роботов, это война людей. Эксперты в Киеве о том, что будет, если война станет длительнойУкраинские эксперты и политики начинают задумываться, к чему приведет затягивание вооруженного конфликта. Те, кто говорит о многолетнем военном противостоянии на территории Украины, должны понимать, как это скажется на потенциале страны.
 
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