В Белоруссии объяснили причину размещения ядерного оружия - 19.06.2023 Украина.ру
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В Белоруссии объяснили причину размещения ядерного оружия
В Белоруссии объяснили причину размещения ядерного оружия - 19.06.2023 Украина.ру
В Белоруссии объяснили причину размещения ядерного оружия
Размещение тактического ядерного оружия на территории Белоруссии является ответным шагом на действия США и их союзников в Европе, заявил заместитель начальника генерального штаба белорусских вооруженных сил Виктор Тумар. Об этом сообщило РИА Новости 19 июня
2023-06-19T21:27
2023-06-19T21:27
новости
белоруссия
россия
ядерное оружие
лукашенко
александр лукашенко
владимир путин
сша
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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Минск и Москва договорились о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии, что не нарушит международных обязательств.Путин пояснил, что России не передаёт Белоруссии своё ядерное оружие, а делает то, что делали США на протяжении десятилетий.Виктор Тумар призвал вернуться к событиям 2022 года и обратил внимание, что тогда первыми о ТЯО заговорили не Белоруссия и Россия, а именно США и Польша.В информационном поле американцы отыграли эту тему и начали менять свои ядерные бомбы, которые располагаются в пяти государствах Европы, отметил Тумар. „Они под этой ширмой скрывали свои действия, чтобы в Европе не было никаких волнений“, - добавил он.Поскольку Белоруссия не собирается ни на кого нападать, то вооружение и та структура вооруженных сил, которые есть в республике, обеспечивают мероприятия стратегического сдерживания, подчеркнул Тумар.На эту тему высказался также помощник министра обороны Белоруссии Леонид Касинский, отметив, что не нужно делать проблемы из размещения тактического ядерного оружия на белорусской территории.Президент Белоруссии Александр Лукашенко всё чётко определил, отметил Касинский, что „мы ни на кого не собираемся нападать, применение тактического ядерного оружия, он тоже очень четко очертил эти границы, - в случае агрессии“.Он также предположил, что решением о размещении ТЯО были нарушены чьи-то планы на Западе.Он также призвал белорусских граждан к бдительности, заявив, что украинская сторона и западные спецслужбы используют "террористические методы ведения войны“.Ранее 12 июня координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре заявила, что Соединенные Штаты разместили около 150 боеголовок в пяти европейских странах.По ее словам, речь идет о Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Отмечается, что это было сделано без соответствующего заявления.В ICAN считают, что подобные действия становятся потенциальной пусковой точкой, увеличивающей риск ядерной войны.Сандерс-Закре полагает, что западные страны откровенно лицемерят, когда критикуют Москву за размещения своего тактического ядерного оружия в Белоруссии.При этом на Западе не упоминают о проблеме хранения в Германии американского ядерного оружия.В правительстве ФРГ не комментируют его наличие на территории страны, при этом оппозиционные немецкие партии уже несколько лет требуют вывода ядерного оружия США с территории Германии.Ведущие международные эксперты оценивают число американских ядерных бомб в Германии в несколько десятков единиц.Сейчас на Украина.ру читают:Где Буданов? Где Залужный? Или хотя бы их дубликаты?Мы мировое сообщество, а не вы: кого поддержит АфрикаОт нацификации Украины — к нацификации Запада. Основные тезисы передачи Дмитрия Киселева "Вести недели"
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новости, белоруссия, россия, ядерное оружие, лукашенко, александр лукашенко, владимир путин, сша
Новости, Белоруссия, Россия, Ядерное оружие, Лукашенко, Александр Лукашенко, Владимир Путин, США

В Белоруссии объяснили причину размещения ядерного оружия

21:27 19.06.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкВоенные сборы войск теробороны в Минской области
Военные сборы войск теробороны в Минской области
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Размещение тактического ядерного оружия на территории Белоруссии является ответным шагом на действия США и их союзников в Европе, заявил заместитель начальника генерального штаба белорусских вооруженных сил Виктор Тумар. Об этом сообщило РИА Новости 19 июня
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Минск и Москва договорились о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии, что не нарушит международных обязательств.
Путин пояснил, что России не передаёт Белоруссии своё ядерное оружие, а делает то, что делали США на протяжении десятилетий.
Виктор Тумар призвал вернуться к событиям 2022 года и обратил внимание, что тогда первыми о ТЯО заговорили не Белоруссия и Россия, а именно США и Польша.
"Первыми заговорили американцы и поляки, что россияне применят тактическое ядерное оружие в ходе специальной военной операции. Хотя профессиональные военные не видели целей и предпосылок для того, чтобы его применять“, - заявил Тумар.
В информационном поле американцы отыграли эту тему и начали менять свои ядерные бомбы, которые располагаются в пяти государствах Европы, отметил Тумар. „Они под этой ширмой скрывали свои действия, чтобы в Европе не было никаких волнений“, - добавил он.
„Так что наши шаги – это уже последовательные шаги на их действия", - заявил заместитель начальника генштаба.
Поскольку Белоруссия не собирается ни на кого нападать, то вооружение и та структура вооруженных сил, которые есть в республике, обеспечивают мероприятия стратегического сдерживания, подчеркнул Тумар.
"Мы готовы ко всему в настоящий момент. Мы удерживаем баланс сил", - сказал он.
Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
13 июня, 12:53
"Я с Америкой собираюсь воевать?" Лукашенко назвал инициатора появления в Белоруссии ядерного оружияРоссия не стремилась разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, это было требование Минска. Такое заявление 13 июня сделал президент республики Александр Лукашенко. Его слова приводит БЕЛТА
На эту тему высказался также помощник министра обороны Белоруссии Леонид Касинский, отметив, что не нужно делать проблемы из размещения тактического ядерного оружия на белорусской территории.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко всё чётко определил, отметил Касинский, что „мы ни на кого не собираемся нападать, применение тактического ядерного оружия, он тоже очень четко очертил эти границы, - в случае агрессии“.
„Так в чем проблема? Не лезьте к нам, и оружие будет лежать на складах, не будет проблем", - сказал помощник министра.
Он также предположил, что решением о размещении ТЯО были нарушены чьи-то планы на Западе.

"Своими действиями мы сорвали планы и показали свою решительность. Не удалось реализовать тот сценарий (по смене власти в Белоруссии – ред.). Но ведь сегодня вынашивается точно такой же сценарий", - продолжил Касинский.

Он также призвал белорусских граждан к бдительности, заявив, что украинская сторона и западные спецслужбы используют "террористические методы ведения войны“.
- РИА Новости, 1920, 13.06.2023
13 июня, 12:03
Тайные боеголовки США: что скрывают на американских базах в ЕвропеСША тайно разместили около 150 ядерных снарядов на авиабазах в Европе. Это происходит на фоне лицемерной критики Запада размещения российского тактического ядерного оружия в Белоруссии. Соединенные Штаты и их сателлиты продолжают подталкивать мир к войне на уничтожение против РФ
Ранее 12 июня координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре заявила, что Соединенные Штаты разместили около 150 боеголовок в пяти европейских странах.
По ее словам, речь идет о Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Отмечается, что это было сделано без соответствующего заявления.
В ICAN считают, что подобные действия становятся потенциальной пусковой точкой, увеличивающей риск ядерной войны.
Сандерс-Закре полагает, что западные страны откровенно лицемерят, когда критикуют Москву за размещения своего тактического ядерного оружия в Белоруссии.
При этом на Западе не упоминают о проблеме хранения в Германии американского ядерного оружия.
В правительстве ФРГ не комментируют его наличие на территории страны, при этом оппозиционные немецкие партии уже несколько лет требуют вывода ядерного оружия США с территории Германии.
Ведущие международные эксперты оценивают число американских ядерных бомб в Германии в несколько десятков единиц.
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16 июня, 04:15
Эксперт объяснил, зачем США тайно разместили в Европе 150 ядерных снарядовСША вряд ли самостоятельно начнут тактическую ядерную войну против России, но они могут это сделать с помощью своих украинских прокси. Вашингтон может передать ТЯО украинской армии, этот вопрос наверняка уже обсуждается. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института политических исследований Сергей Марков
 
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