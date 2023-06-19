https://ukraina.ru/20230619/1047383114.html

"Дойти до Польши?": экс-аналитик ЦРУ рассказал о последствиях отказа от переговоров

"Дойти до Польши?": экс-аналитик ЦРУ рассказал о последствиях отказа от переговоров - 19.06.2023 Украина.ру

"Дойти до Польши?": экс-аналитик ЦРУ рассказал о последствиях отказа от переговоров

Успехи российских военных на поле боя могут подтолкнуть Запад к переговорам, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom 19 июня

2023-06-19T20:59

2023-06-19T20:59

2023-06-19T20:59

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Администрация Байдена зря упорствует, не давая разрешение Киеву вести переговоры с Москвой, считает бывший работник американской спецслужбы.Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался против заморозки конфликта на Украине и его окончания на условиях России.НАТО продолжит поддержку киевского режима, подчеркнул Столтенберг.Россия неоднократно заявляла о своей готовности к переговорам, однако осенью прошлого года Владимир Зеленский на законодательном уровне ввёл запрет на них.Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.В Кремле добавили, что ч РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно.Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.Сейчас на Украина.ру читают:Где Буданов? Где Залужный? Или хотя бы их дубликаты?Мы мировое сообщество, а не вы: кого поддержит АфрикаОт нацификации Украины — к нацификации Запада. Основные тезисы передачи Дмитрия Киселева "Вести недели"

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новости, зарубежье, украина, сша, запад, джо байден, владимир зеленский, россия, переговоры