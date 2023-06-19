https://ukraina.ru/20230619/1047382911.html

Юрист рассказал, почему "Ельцин-центр" нельзя признать иноагентом

Юрист рассказал, почему "Ельцин-центр" нельзя признать иноагентом - 19.06.2023 Украина.ру

Юрист рассказал, почему "Ельцин-центр" нельзя признать иноагентом

„Ельцин-центр“ нельзя признать иностранным агентом, так как он находится под контролем государства, пояснил адвокат Дмитрий Аграновский. Об этом сообщило РИА Новости 19 июня

2023-06-19T20:39

2023-06-19T20:39

2023-06-19T20:39

новости

иноагент

министерство юстиции

"ельцин-центр"

адвокат

законодательство

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В законе об иноагентах указано, что таковыми нельзя признать государственные органы и организации, находящиеся под их контролем.Он отметил некое противоречие между правовым статусом музея и его деятельностью.Адвокат объяснил этот пробел серьёзным поворотом в политике государства, за которым не успевает законодательство.Законодательство в этой части надо модернизировать, так как оно устарело, добавил Аграновский.„Ельцин-центр“ работает с молодёжью, ведёт просветительскую деятельность, что запрещено иноагентам.Ранее сообщалось, что Министерство юстиции России начало проверку в "Ельцин-центре" на предмет установления статуса иноагента.Также поступала информация о том, что центр проводит выставки, которые нарушают закон и искажают историю России, оскорбляют чувства верующих и память о Великой Отечественной войне, а также пропагандируют однополые браки, педофилию и смену пола.Сейчас на Украина.ру читают:Где Буданов? Где Залужный? Или хотя бы их дубликаты?Мы мировое сообщество, а не вы: кого поддержит АфрикаОт нацификации Украины — к нацификации Запада. Основные тезисы передачи Дмитрия Киселева "Вести недели"

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новости, иноагент, министерство юстиции, "ельцин-центр", адвокат, законодательство