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Юрист рассказал, почему "Ельцин-центр" нельзя признать иноагентом
Юрист рассказал, почему "Ельцин-центр" нельзя признать иноагентом - 19.06.2023 Украина.ру
Юрист рассказал, почему "Ельцин-центр" нельзя признать иноагентом
„Ельцин-центр“ нельзя признать иностранным агентом, так как он находится под контролем государства, пояснил адвокат Дмитрий Аграновский. Об этом сообщило РИА Новости 19 июня
2023-06-19T20:39
2023-06-19T20:39
2023-06-19T20:39
новости
иноагент
министерство юстиции
"ельцин-центр"
адвокат
законодательство
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В законе об иноагентах указано, что таковыми нельзя признать государственные органы и организации, находящиеся под их контролем.Он отметил некое противоречие между правовым статусом музея и его деятельностью.Адвокат объяснил этот пробел серьёзным поворотом в политике государства, за которым не успевает законодательство.Законодательство в этой части надо модернизировать, так как оно устарело, добавил Аграновский.„Ельцин-центр“ работает с молодёжью, ведёт просветительскую деятельность, что запрещено иноагентам.Ранее сообщалось, что Министерство юстиции России начало проверку в "Ельцин-центре" на предмет установления статуса иноагента.Также поступала информация о том, что центр проводит выставки, которые нарушают закон и искажают историю России, оскорбляют чувства верующих и память о Великой Отечественной войне, а также пропагандируют однополые браки, педофилию и смену пола.Сейчас на Украина.ру читают:Где Буданов? Где Залужный? Или хотя бы их дубликаты?Мы мировое сообщество, а не вы: кого поддержит АфрикаОт нацификации Украины — к нацификации Запада. Основные тезисы передачи Дмитрия Киселева "Вести недели"
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новости, иноагент, министерство юстиции, "ельцин-центр", адвокат, законодательство
Юрист рассказал, почему "Ельцин-центр" нельзя признать иноагентом
„Ельцин-центр“ нельзя признать иностранным агентом, так как он находится под контролем государства, пояснил адвокат Дмитрий Аграновский. Об этом сообщило РИА Новости 19 июня
В законе об иноагентах указано, что таковыми нельзя признать государственные органы и организации, находящиеся под их контролем.
„“Ельцин-центр“ фактически — государственное образование, и в этом качестве признать его иноагентом нельзя“, - заявил адвокат.
Он отметил некое противоречие между правовым статусом музея и его деятельностью.
"Закон этот пробел должен урегулировать. Ведь если некое юридическое лицо занимается деятельностью в интересах недружественных стран, но формально находится под государственным контролем, то закон не только защищает его от статуса иноагента, но и освобождает от проверок", - отметил Аграновский.
Адвокат объяснил этот пробел серьёзным поворотом в политике государства, за которым не успевает законодательство.
Законодательство в этой части надо модернизировать, так как оно устарело, добавил Аграновский.
„Ельцин-центр“ работает с молодёжью, ведёт просветительскую деятельность, что запрещено иноагентам.
"Чем бы ни кончилась проверка (а я уважаю презумпцию невиновности), законодательство в этой части противоречит требованиям сегодняшнего дня. Этот пробел можно устранить, главное, чтобы все находилось в правовом поле", - пояснил Аграновский.
Ранее сообщалось, что Министерство юстиции России начало проверку в "Ельцин-центре" на предмет установления статуса иноагента.
Также поступала информация о том, что центр проводит выставки, которые нарушают закон и искажают историю России, оскорбляют чувства верующих и память о Великой Отечественной войне, а также пропагандируют однополые браки, педофилию и смену пола.
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