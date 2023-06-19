Россия запросила заседание Совбеза ООН по вопросу поставок оружия Украине - 19.06.2023 Украина.ру
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Россия запросила заседание Совбеза ООН по вопросу поставок оружия Украине
Россия запросила заседание Совбеза ООН по вопросу поставок оружия Украине - 19.06.2023 Украина.ру
Россия запросила заседание Совбеза ООН по вопросу поставок оружия Украине
Россия запросила заседание Совета безопасности ООН на 29 июня по проблеме поставок оружия Киеву, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в своём телеграм-канале 19 июня
2023-06-19T20:06
2023-06-19T20:06
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В СБ ООН до конца июня предстоит минимум дважды обсудить украинскую тематику, заявил Полянский.На 23 июня страны Запада запросили традиционное заседание по гуманитарной ситуации на Украине.Дипломат подчеркнул, что Россия противодействует продвижению одностороннего западного нарратива на площадке Совбеза.Ожидается, что заседание начнётся в 22:00 мск.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ также заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Сейчас на Украина.ру читают:Где Буданов? Где Залужный? Или хотя бы их дубликаты?Мы мировое сообщество, а не вы: кого поддержит АфрикаОт нацификации Украины — к нацификации Запада. Основные тезисы передачи Дмитрия Киселева "Вести недели"
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новости, зарубежье, совбез оон, совбез, оон, совет безопасности оон, россия, украина, запад, вооружение
Новости, Зарубежье, Совбез ООН, Совбез, ООН, Совет Безопасности ООН, Россия, Украина, Запад, вооружение

Россия запросила заседание Совбеза ООН по вопросу поставок оружия Украине

20:06 19.06.2023
 
© dan-news.info
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Россия запросила заседание Совета безопасности ООН на 29 июня по проблеме поставок оружия Киеву, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в своём телеграм-канале 19 июня
В СБ ООН до конца июня предстоит минимум дважды обсудить украинскую тематику, заявил Полянский.
На 23 июня страны Запада запросили традиционное заседание по гуманитарной ситуации на Украине.
Дипломат подчеркнул, что Россия противодействует продвижению одностороннего западного нарратива на площадке Совбеза.
"Сегодня мы запросили на 29 июня заседание по поставкам западного оружия на Украину и их последствиям для дипломатических усилий по урегулированию украинского кризиса", – написал Полянский.
Ожидается, что заседание начнётся в 22:00 мск.
"Постараемся подобрать интересного докладчика, который смог бы объективно и профессионально осветить данный сюжет", - указал дипломат.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Во внешнеполитическом ведомстве РФ также заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
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