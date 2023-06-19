Нарышкин рассказал, для чего Запад "раскручивал" тему украинского контрнаступления - 19.06.2023 Украина.ру
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Нарышкин рассказал, для чего Запад "раскручивал" тему украинского контрнаступления
Нарышкин рассказал, для чего Запад "раскручивал" тему украинского контрнаступления - 19.06.2023 Украина.ру
Нарышкин рассказал, для чего Запад "раскручивал" тему украинского контрнаступления
На Западе намеренно „раскручивали“ тему контрнаступления ВСУ в медиапространстве, чтобы оправдать поставки вооружений, заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Об этом сообщило РИА Новости 19 июня
2023-06-19T19:28
2023-06-19T19:28
новости
зарубежье
украина
киев
контрнаступление
нарышкин
нато
запад
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Завышенное значение контрнаступления — это элемент психической атаки перед боем, считает Нарышкин.По словам Нарышкина, "в кулуарах" многие западные военные аналитики выражают сомнения в успехе "украинской авантюры" и оценивают задачи, о которых заявляет Киев, как „недостижимые".В России неоднократно заявляли, что накачка Украины оружием ведёт только к эскалации конфликта.Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.Сейчас на Украина.ру читают:Где Буданов? Где Залужный? Или хотя бы их дубликаты?Мы мировое сообщество, а не вы: кого поддержит АфрикаОт нацификации Украины — к нацификации Запада. Основные тезисы передачи Дмитрия Киселева "Вести недели"
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новости, зарубежье, украина, киев, контрнаступление, нарышкин, нато, запад
Новости, Зарубежье, Украина, Киев, контрнаступление, Нарышкин, НАТО, Запад

Нарышкин рассказал, для чего Запад "раскручивал" тему украинского контрнаступления

19:28 19.06.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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На Западе намеренно „раскручивали“ тему контрнаступления ВСУ в медиапространстве, чтобы оправдать поставки вооружений, заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Об этом сообщило РИА Новости 19 июня
Завышенное значение контрнаступления — это элемент психической атаки перед боем, считает Нарышкин.
„Постоянное муссирование данной темы позволяло евро-атлантической тоталитарно-либеральной верхушке оправдывать поставки Киеву вооружений и обеспечить единство стран НАТО, многие из которых уже изрядно устали от Украины и ее президента“, - сказал он.
По словам Нарышкина, "в кулуарах" многие западные военные аналитики выражают сомнения в успехе "украинской авантюры" и оценивают задачи, о которых заявляет Киев, как „недостижимые".
В России неоднократно заявляли, что накачка Украины оружием ведёт только к эскалации конфликта.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
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