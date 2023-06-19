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Столтенберг: склады оружия и боеприпасов стран НАТО опустели

Столтенберг: склады оружия и боеприпасов стран НАТО опустели - 19.06.2023 Украина.ру

Столтенберг: склады оружия и боеприпасов стран НАТО опустели

Арсеналы НАТО опустели из-за поддержки киевского режима и нуждаются в срочном пополнении, заявил глава альянса Йенс Столтенберг на экономической конференции "День германской промышленности“ 19 июня

2023-06-19T18:12

2023-06-19T18:12

2023-06-19T18:13

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На прошлой неделе Столтенберг обсуждал с представителями оборонных предприятий стран-участниц альянса возможности срочного пополнения запасов.Ранее глава НАТО высказался против заморозки конфликта на Украине и его окончания на условиях России.НАТО продолжит поддержку киевского режима, подчеркнул Столтенберг.Сейчас на Украина.ру читают:Где Буданов? Где Залужный? Или хотя бы их дубликаты?Мы мировое сообщество, а не вы: кого поддержит АфрикаОт нацификации Украины — к нацификации Запада. Основные тезисы передачи Дмитрия Киселева "Вести недели"

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новости, столтенберг, йенс столтенберг, нато, украина, германия