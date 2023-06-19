Столтенберг: склады оружия и боеприпасов стран НАТО опустели - 19.06.2023 Украина.ру
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Столтенберг: склады оружия и боеприпасов стран НАТО опустели
Столтенберг: склады оружия и боеприпасов стран НАТО опустели - 19.06.2023 Украина.ру
Столтенберг: склады оружия и боеприпасов стран НАТО опустели
Арсеналы НАТО опустели из-за поддержки киевского режима и нуждаются в срочном пополнении, заявил глава альянса Йенс Столтенберг на экономической конференции "День германской промышленности“ 19 июня
2023-06-19T18:12
2023-06-19T18:13
новости
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На прошлой неделе Столтенберг обсуждал с представителями оборонных предприятий стран-участниц альянса возможности срочного пополнения запасов.Ранее глава НАТО высказался против заморозки конфликта на Украине и его окончания на условиях России.НАТО продолжит поддержку киевского режима, подчеркнул Столтенберг.Сейчас на Украина.ру читают:Где Буданов? Где Залужный? Или хотя бы их дубликаты?Мы мировое сообщество, а не вы: кого поддержит АфрикаОт нацификации Украины — к нацификации Запада. Основные тезисы передачи Дмитрия Киселева "Вести недели"
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, столтенберг, йенс столтенберг, нато, украина, германия
Новости, Столтенберг, Йенс Столтенберг, НАТО, Украина, Германия

Столтенберг: склады оружия и боеприпасов стран НАТО опустели

18:12 19.06.2023 (обновлено: 18:13 19.06.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПресс-конференция генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга
Пресс-конференция генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Арсеналы НАТО опустели из-за поддержки киевского режима и нуждаются в срочном пополнении, заявил глава альянса Йенс Столтенберг на экономической конференции "День германской промышленности“ 19 июня
На прошлой неделе Столтенберг обсуждал с представителями оборонных предприятий стран-участниц альянса возможности срочного пополнения запасов.
"Нам нужна более мощная военная промышленность, представители которой собрались здесь сегодня. Наши запасы оружия и боеприпасов опустели и должны быть восполнены не только в Германии, но и во многих странах НАТО", — отметил Столтенберг.
Ранее глава НАТО высказался против заморозки конфликта на Украине и его окончания на условиях России.
НАТО продолжит поддержку киевского режима, подчеркнул Столтенберг.
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14:39
Генсек НАТО выступил против заморозки конфликта на УкраинеВ НАТО выступают против заморозки конфликта на Украине и мирных соглашений на условиях России. Об этом 19 июня заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, его пресс-конференцию транслировала пресс-служба НАТО
 
НовостиСтолтенбергЙенс СтолтенбергНАТОУкраинаГермания
 
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