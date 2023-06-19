Столтенберг: склады оружия и боеприпасов стран НАТО опустели
18:12 19.06.2023 (обновлено: 18:13 19.06.2023)
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПресс-конференция генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга
Арсеналы НАТО опустели из-за поддержки киевского режима и нуждаются в срочном пополнении, заявил глава альянса Йенс Столтенберг на экономической конференции "День германской промышленности“ 19 июня
На прошлой неделе Столтенберг обсуждал с представителями оборонных предприятий стран-участниц альянса возможности срочного пополнения запасов.
"Нам нужна более мощная военная промышленность, представители которой собрались здесь сегодня. Наши запасы оружия и боеприпасов опустели и должны быть восполнены не только в Германии, но и во многих странах НАТО", — отметил Столтенберг.
Ранее глава НАТО высказался против заморозки конфликта на Украине и его окончания на условиях России.
НАТО продолжит поддержку киевского режима, подчеркнул Столтенберг.
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