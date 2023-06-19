Слабо сейчас напасть? Кадыров заявил, что бойцы "Ахмата" заняли КПП в Грайвороне - 19.06.2023 Украина.ру
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Слабо сейчас напасть? Кадыров заявил, что бойцы "Ахмата" заняли КПП в Грайвороне
Слабо сейчас напасть? Кадыров заявил, что бойцы "Ахмата" заняли КПП в Грайвороне - 19.06.2023 Украина.ру
Слабо сейчас напасть? Кадыров заявил, что бойцы "Ахмата" заняли КПП в Грайвороне
Бойцы Ахмата заняли КПП в селе Козинка Грайворонского района, которое ранее атаковали украинские диверсанты. Об этом написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём телеграмм-канале 19 июня
2023-06-19T17:47
2023-06-19T17:47
новости
белгородская область
"ахмат"
кадыров
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В конце мая на Грайворонском таможенном пункте Белгородской области гордо позировали украинские нацисты, напомнил Кадыров. КПП был атакован так называемым Русским добровольческим корпусом, "который не имеет никакого отношения к истинным русским патриотам России", уточнил он. Сегодня ситуация на этом КПП выглядит совершенно иначе.Начальник отдела МВД РФ по Курчалоевскому району Чеченской Республики (ЧР) Рустам Агуев заступил на дежурство на Грайворонский российский пограничный пост.В былые времена, пишет глава ЧР, таможенники на этом КПП занимались сугубо мирными вопросами – контролировали потоки граждан и транспорта через российско-украинскую границу.Ранее Кадыров сообщил, что бойцы батальона "Запад-Ахмат" приступили к охране российской границы в Белгородской области.Бойцы "Ахмата" укрепились на территории контрольно-пропускного пункта (КПП) в районе Нехотеевки, а также на КПП в селе Козинка Грайворонского района.12 июня Минобороны и отряд специального назначения "Ахмат" подписали первый контракт, определяющий деятельность бойцов подразделения в зоне специальной военной операции.Сейчас на Украина.ру читают:Где Буданов? Где Залужный? Или хотя бы их дубликаты?Мы мировое сообщество, а не вы: кого поддержит АфрикаОт нацификации Украины — к нацификации Запада. Основные тезисы передачи Дмитрия Киселева "Вести недели"
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новости, белгородская область, "ахмат", кадыров
Новости, Белгородская область, "Ахмат", Кадыров

Слабо сейчас напасть? Кадыров заявил, что бойцы "Ахмата" заняли КПП в Грайвороне

17:47 19.06.2023
 
© Kadyrov_95/Telegram
© Kadyrov_95/Telegram
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Бойцы Ахмата заняли КПП в селе Козинка Грайворонского района, которое ранее атаковали украинские диверсанты. Об этом написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём телеграмм-канале 19 июня
В конце мая на Грайворонском таможенном пункте Белгородской области гордо позировали украинские нацисты, напомнил Кадыров. КПП был атакован так называемым Русским добровольческим корпусом, "который не имеет никакого отношения к истинным русским патриотам России", уточнил он.
Сегодня ситуация на этом КПП выглядит совершенно иначе.
Начальник отдела МВД РФ по Курчалоевскому району Чеченской Республики (ЧР) Рустам Агуев заступил на дежурство на Грайворонский российский пограничный пост.

"До сих пор здесь ржавеет брошенная украинская техника и вооружение, которое бандиты побросали в спешном бегстве", - написал Кадыров.

В былые времена, пишет глава ЧР, таможенники на этом КПП занимались сугубо мирными вопросами – контролировали потоки граждан и транспорта через российско-украинскую границу.

"Нападать на таможенников особой смелости не нужно. Слабо сейчас попробовать?" - резюмировал он.

Ранее Кадыров сообщил, что бойцы батальона "Запад-Ахмат" приступили к охране российской границы в Белгородской области.
Бойцы "Ахмата" укрепились на территории контрольно-пропускного пункта (КПП) в районе Нехотеевки, а также на КПП в селе Козинка Грайворонского района.
12 июня Минобороны и отряд специального назначения "Ахмат" подписали первый контракт, определяющий деятельность бойцов подразделения в зоне специальной военной операции.
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