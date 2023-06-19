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Зеленский сообщил о встрече с Будановым и Залужным

Зеленский сообщил о встрече с Будановым и Залужным - 19.06.2023 Украина.ру

Зеленский сообщил о встрече с Будановым и Залужным

Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с украинскими военачальниками, на которой якобы присутствовали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и начальник Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов, об этом Зеленский написал в своём телеграмм-канале 19 июня

2023-06-19T16:45

2023-06-19T16:45

2023-06-19T16:47

новости

украина

владимир зеленский

валерий залужный

кирилл буданов

всу

главное управление разведки украины (гур)

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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с украинскими военачальниками. Темой обсуждения стали два вопроса: фронт и бригады наступления, отметил Зеленский.Ранее сообщалось, что Буданов был якобы тяжело ранен во время ракетного удара по штабу ГУР и находится в госпитале Бундесвера в Берлине.29 мая в Минобороны РФ сообщили о групповых ударах с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования по центральным пунктам принятия решения. Президент России Владимир Путин заявил, что удар был нанесён по штабу военной разведки Украины.Буданов не выступает публично с 29 мая.Власти Украины опровергали новости о смерти Буданова, однако ни о ранении, ни о том, где он находится и в каком состоянии, ничего не заявлялось.Залужный же не появлялся на публике с 9 мая.Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире youtube-канала Judging Freedom сделал заявление, что Залужный жив, но тяжело ранен в результате удара ВС РФ под Херсоном.Сейчас на Украина.ру читают:Где Буданов? Где Залужный? Или хотя бы их дубликаты?Мы мировое сообщество, а не вы: кого поддержит АфрикаОт нацификации Украины — к нацификации Запада. Основные тезисы передачи Дмитрия Киселева "Вести недели"

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новости, украина, владимир зеленский, валерий залужный, кирилл буданов, всу, главное управление разведки украины (гур)