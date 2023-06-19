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Зеленский сообщил о встрече с Будановым и Залужным
Зеленский сообщил о встрече с Будановым и Залужным - 19.06.2023 Украина.ру
Зеленский сообщил о встрече с Будановым и Залужным
Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с украинскими военачальниками, на которой якобы присутствовали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и начальник Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов, об этом Зеленский написал в своём телеграмм-канале 19 июня
2023-06-19T16:45
2023-06-19T16:45
2023-06-19T16:47
новости
украина
владимир зеленский
валерий залужный
кирилл буданов
всу
главное управление разведки украины (гур)
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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с украинскими военачальниками. Темой обсуждения стали два вопроса: фронт и бригады наступления, отметил Зеленский.Ранее сообщалось, что Буданов был якобы тяжело ранен во время ракетного удара по штабу ГУР и находится в госпитале Бундесвера в Берлине.29 мая в Минобороны РФ сообщили о групповых ударах с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования по центральным пунктам принятия решения. Президент России Владимир Путин заявил, что удар был нанесён по штабу военной разведки Украины.Буданов не выступает публично с 29 мая.Власти Украины опровергали новости о смерти Буданова, однако ни о ранении, ни о том, где он находится и в каком состоянии, ничего не заявлялось.Залужный же не появлялся на публике с 9 мая.Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире youtube-канала Judging Freedom сделал заявление, что Залужный жив, но тяжело ранен в результате удара ВС РФ под Херсоном.Сейчас на Украина.ру читают:Где Буданов? Где Залужный? Или хотя бы их дубликаты?Мы мировое сообщество, а не вы: кого поддержит АфрикаОт нацификации Украины — к нацификации Запада. Основные тезисы передачи Дмитрия Киселева "Вести недели"
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новости, украина, владимир зеленский, валерий залужный, кирилл буданов, всу, главное управление разведки украины (гур)
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Кирилл Буданов, ВСУ, Главное управление разведки Украины (ГУР)
Зеленский сообщил о встрече с Будановым и Залужным
16:45 19.06.2023 (обновлено: 16:47 19.06.2023)
Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с украинскими военачальниками, на которой якобы присутствовали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и начальник Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов, об этом Зеленский написал в своём телеграмм-канале 19 июня
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с украинскими военачальниками. Темой обсуждения стали два вопроса: фронт и бригады наступления, отметил Зеленский.
"Докладывали Сырский, Тарнавский, Залужный, Буданов: оперативная обстановка, обеспечение боеприпасами, прогноз действий противника на ближайшее время", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Буданов был якобы тяжело ранен во время ракетного удара по штабу ГУР и находится в госпитале Бундесвера в Берлине.
29 мая в Минобороны РФ сообщили о групповых ударах с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования по центральным пунктам принятия решения. Президент России Владимир Путин заявил, что удар был нанесён по штабу военной разведки Украины.
Буданов не выступает публично с 29 мая.
Власти Украины опровергали новости о смерти Буданова, однако ни о ранении, ни о том, где он находится и в каком состоянии, ничего не заявлялось.
Залужный же не появлялся на публике с 9 мая.
Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире youtube-канала Judging Freedom сделал заявление, что Залужный жив, но тяжело ранен в результате удара ВС РФ под Херсоном.
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