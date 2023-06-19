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ВС РФ разбили склады с иностранной военной техникой ВСУ ударами с моря
ВС РФ разбили склады с иностранной военной техникой ВСУ ударами с моря - 19.06.2023 Украина.ру
ВС РФ разбили склады с иностранной военной техникой ВСУ ударами с моря
Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения военной техники иностранного производства. Об этом 19 июня сообщили в телеграмм-канале Минобороны РФ
2023-06-19T16:02
2023-06-19T16:02
2023-06-19T16:02
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ВСУ предпринимали в течение суток наиболее активные попытки наступательных действий на Южно-Донецком и Донецком направлениях.Все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута, добавили в Минобороны.На Южно-Донецком направлении подразделений группировки войск "Восток" в течение суток отражены три атаки сводных подразделений ВСУ.На данном направлении ВСУ за сутки потеряли более 100 человек личного состава, 3 танка, 10 БМП, 2 самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также гаубицы Д-20, "Мста-Б" и Д-30.На Донецком направлении действиями "Южной" группировки войск отражены четыре атаки противника.В ходе боев потери ВСУ составили более 340 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, а также гаубицы Д-20 и "Мста-Б", добавили в МО РФ.Сейчас на Украина.ру читают:Где Буданов? Где Залужный? Или хотя бы их дубликаты?Мы мировое сообщество, а не вы: кого поддержит АфрикаОт нацификации Украины — к нацификации Запада. Основные тезисы передачи Дмитрия Киселева "Вести недели"
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новости, минобороны, минобороны рф, вс рф, всу, донецкое направление
Новости, Минобороны, Минобороны РФ, ВС РФ, ВСУ, Донецкое направление
ВС РФ разбили склады с иностранной военной техникой ВСУ ударами с моря
Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения военной техники иностранного производства. Об этом 19 июня сообщили в телеграмм-канале Минобороны РФ
ВСУ предпринимали в течение суток наиболее активные попытки наступательных действий на Южно-Донецком и Донецком направлениях.
"Сегодня ночью ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения военной техники иностранного производства". - говорится в сообщении ведомства.
Все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута, добавили в Минобороны.
На Южно-Донецком направлении подразделений группировки войск "Восток" в течение суток отражены три атаки сводных подразделений ВСУ.
На данном направлении ВСУ за сутки потеряли более 100 человек личного состава, 3 танка, 10 БМП, 2 самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также гаубицы Д-20, "Мста-Б" и Д-30.
На Донецком направлении действиями "Южной" группировки войск отражены четыре атаки противника.
В ходе боев потери ВСУ составили более 340 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, а также гаубицы Д-20 и "Мста-Б", добавили в МО РФ.
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