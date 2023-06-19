https://ukraina.ru/20230619/1047372940.html

ВС РФ разбили склады с иностранной военной техникой ВСУ ударами с моря

ВС РФ разбили склады с иностранной военной техникой ВСУ ударами с моря - 19.06.2023 Украина.ру

ВС РФ разбили склады с иностранной военной техникой ВСУ ударами с моря

Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения военной техники иностранного производства. Об этом 19 июня сообщили в телеграмм-канале Минобороны РФ

2023-06-19T16:02

2023-06-19T16:02

2023-06-19T16:02

новости

минобороны

минобороны рф

вс рф

всу

донецкое направление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103354/59/1033545980_0:0:1671:940_1920x0_80_0_0_c604bdc5d6a8a63024dc12e7da53c461.jpg

ВСУ предпринимали в течение суток наиболее активные попытки наступательных действий на Южно-Донецком и Донецком направлениях.Все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута, добавили в Минобороны.На Южно-Донецком направлении подразделений группировки войск "Восток" в течение суток отражены три атаки сводных подразделений ВСУ.На данном направлении ВСУ за сутки потеряли более 100 человек личного состава, 3 танка, 10 БМП, 2 самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также гаубицы Д-20, "Мста-Б" и Д-30.На Донецком направлении действиями "Южной" группировки войск отражены четыре атаки противника.В ходе боев потери ВСУ составили более 340 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, а также гаубицы Д-20 и "Мста-Б", добавили в МО РФ.Сейчас на Украина.ру читают:Где Буданов? Где Залужный? Или хотя бы их дубликаты?Мы мировое сообщество, а не вы: кого поддержит АфрикаОт нацификации Украины — к нацификации Запада. Основные тезисы передачи Дмитрия Киселева "Вести недели"

https://ukraina.ru/20230616/1047281738.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, минобороны, минобороны рф, вс рф, всу, донецкое направление