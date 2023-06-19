https://ukraina.ru/20230619/1047371152.html

Украина платит сотни миллионов долларов за оружие, а получает хлам или ничего - NYT

Украина платит сотни миллионов долларов за оружие, а получает хлам или ничего - NYT - 19.06.2023 Украина.ру

Украина платит сотни миллионов долларов за оружие, а получает хлам или ничего - NYT

Украина заплатила сотни миллионов за оружие, а предоставленное Западом оружие оказалось настолько ветхим, что годится только на запчасти, сообщило издание The New York Times 19 июня

2023-06-19T15:33

2023-06-19T15:33

2023-06-19T15:33

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Киев заплатил поставщикам оружия более 800 миллионов долларов с февраля 2022 года, сообщили журналисты NYT.Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов, занимающийся закупками вооружений, недавно заявил, что были случаи, когда Украина платила деньги и не получала вооружения вовсе. Многие поставки западных союзников включали современное оружие, такое как американские системы ПВО. Однако также союзники предоставили накопленное оборудование, которое в лучшем случае нуждалось в капитальном ремонте.По словам экспертов в области обороны, около 30 процентов киевского арсенала всегда находится в ремонте.Авторами статьи приводится в пример недавняя поставка 33 самоходных гаубиц, подаренных итальянским правительством. На видео было видно, как из одного из двигателей идёт дым, а из другого вытекает охлаждающая жидкость.Позднее в министре обороны Италии заявили, что машины были выведены из эксплуатации несколько лет назад, но Украина все равно запросила их "для капитального ремонта и ввода в эксплуатацию, учитывая острую потребность".Сейчас на Украина.ру читают:Где Буданов? Где Залужный? Или хотя бы их дубликаты?Мы мировое сообщество, а не вы: кого поддержит АфрикаОт нацификации Украины — к нацификации Запада. Основные тезисы передачи Дмитрия Киселева "Вести недели"

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новости, зарубежье, сша, запад, украина, поставки, поставщики, поставщики