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Нарышкин: Киев мог продолжить работу по созданию "грязной ядерной бомбы"
Нарышкин: Киев мог продолжить работу по созданию "грязной ядерной бомбы" - 19.06.2023 Украина.ру
Нарышкин: Киев мог продолжить работу по созданию "грязной ядерной бомбы"
Служба внешней разведки России получила данные о решении госинспекции ядерного регулирования Украины отправить на переработку партию облученного топлива с Ровенской АЭС, сообщило РИА Новости 19 июня
2023-06-19T13:53
2023-06-19T13:53
2023-06-19T13:53
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украина
грязная бомба
ровенская аэс
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Госинспекция ядерного регулирования Украины отправила на переработку партию облученного топлива с Ровенской АЭС, содержащего большое количество высокорадиоактивных материалов, сообщили в ведомстве.Топливо, официально для захоронения, переместили в двух специальных транспортировочных контейнерах на площадку централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива в Чернобыле, при этом без уведомления МАГАТЭ и в нарушение соглашения с ним о гарантиях.Под грязной ядерной бомбой понимается начиненный взрывчаткой и радиоактивными веществами боеприпас, взрыв которого приводит к радиационному загрязнению обширной территории, пояснили в ведомствеВ Службе внешней разведки РФ расценили это как намерение Киева продолжить работу над грязной ядерной бомбой.Нарышкин отметил, что возможное применение ВСУ "грязной ядерной бомбы" будет иметь тяжелейшие последствия для жизни и здоровья всего населения и экосистемы Восточной Европы, включая государства Евросоюза и Причерноморья.Сейчас на Украина.ру читают:Где Буданов? Где Залужный? Или хотя бы их дубликаты?Мы мировое сообщество, а не вы: кого поддержит АфрикаОт нацификации Украины — к нацификации Запада. Основные тезисы передачи Дмитрия Киселева "Вести недели"
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новости, киев, украина, грязная бомба, ровенская аэс, магатэ
Новости, Киев, Украина, грязная бомба, Ровенская АЭС, МАГАТЭ
Нарышкин: Киев мог продолжить работу по созданию "грязной ядерной бомбы"
Служба внешней разведки России получила данные о решении госинспекции ядерного регулирования Украины отправить на переработку партию облученного топлива с Ровенской АЭС, сообщило РИА Новости 19 июня
Госинспекция ядерного регулирования Украины отправила на переработку партию облученного топлива с Ровенской АЭС, содержащего большое количество высокорадиоактивных материалов, сообщили в ведомстве.
Топливо, официально для захоронения, переместили в двух специальных транспортировочных контейнерах на площадку централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива в Чернобыле, при этом без уведомления МАГАТЭ и в нарушение соглашения с ним о гарантиях.
„В последнее время появилась информация, свидетельствующая о возможном продолжении Киевом работ над созданием грязной ядерной бомбы“, - говорится в сообщении ведомства.
Под грязной ядерной бомбой понимается начиненный взрывчаткой и радиоактивными веществами боеприпас, взрыв которого приводит к радиационному загрязнению обширной территории, пояснили в ведомстве
В Службе внешней разведки РФ расценили это как намерение Киева продолжить работу над грязной ядерной бомбой.
Нарышкин отметил, что возможное применение ВСУ "грязной ядерной бомбы" будет иметь тяжелейшие последствия для жизни и здоровья всего населения и экосистемы Восточной Европы, включая государства Евросоюза и Причерноморья.
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