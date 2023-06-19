Нарышкин: Киев мог продолжить работу по созданию "грязной ядерной бомбы"

"Грязная бомба" украинских спецслужб, которую нашла ФСБ. Что это такое и чем опасно для России

ФСБ сообщила о предотвращении теракта с использованием "грязной бомбы" в Брянской области. Её, по данным ведомства, должен был доставить самолёт легкомоторной авиации, подразделение которой сформировано в составе Главного управления разведки Минобороны Украины