https://ukraina.ru/20230616/1047321970.html

Макгрегор: страны НАТО допускают войну с Россией после разгрома ВСУ

Макгрегор: страны НАТО допускают войну с Россией после разгрома ВСУ - 16.06.2023 Украина.ру

Макгрегор: страны НАТО допускают войну с Россией после разгрома ВСУ

НАТО может официально объявить себя стороной конфликта на Украине, чтобы попытаться спасти Киев после разгрома ВСУ, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom 15 июня

2023-06-16T21:58

2023-06-16T21:58

2023-06-16T21:59

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По мнению Макгрегора, Запад не хочет признавать своё поражение в противостоянии с Москвой.Эксперт опасается, что Соединённые Штаты могут пойти на ещё большую эскалацию конфликта, назвав подобные планы сумасшедшими.Макгрегор не исключает, что, боясь за своё политическое будущее, европейские лидеры вместе с администрацией Байдена, решатся на прямое столкновение.Эксперт отметил, что текущие разговоры о поставках киевскому режиму истребителей также могут обернуться настоящей войной с Россией.Ранее 16 июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия выразила серьезный демарш США в связи с планами поставить Украине истребители F-16, способные нести ядерные заряды.А генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сроки поставок Украине американских истребителей F-16 будут зависеть от обучения пилотов и оценки ситуации союзниками.Столтенберг добавил, что намерение начать подготовку украинских пилотов уже этим летом высказали, в частности, Нидерланды и Дания.Сейчас на Украина.ру читают:"Чёртова дюжина Рамштайнов": Запад готовит Киев к "военному марафону"Приватизация, юанизация и новые контракты: итоги второго дня ПМЭФ-2023Последствия уничтожения Каховской ГЭС. Масштабная катастрофа с неочевидной военной выгодой для ВСУ

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