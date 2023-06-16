Макгрегор: страны НАТО допускают войну с Россией после разгрома ВСУ - 16.06.2023 Украина.ру
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Макгрегор: страны НАТО допускают войну с Россией после разгрома ВСУ
Макгрегор: страны НАТО допускают войну с Россией после разгрома ВСУ - 16.06.2023 Украина.ру
Макгрегор: страны НАТО допускают войну с Россией после разгрома ВСУ
НАТО может официально объявить себя стороной конфликта на Украине, чтобы попытаться спасти Киев после разгрома ВСУ, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom 15 июня
2023-06-16T21:58
2023-06-16T21:59
новости
зарубежье
нато
сша
дуглас макгрегор
пентагон
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По мнению Макгрегора, Запад не хочет признавать своё поражение в противостоянии с Москвой.Эксперт опасается, что Соединённые Штаты могут пойти на ещё большую эскалацию конфликта, назвав подобные планы сумасшедшими.Макгрегор не исключает, что, боясь за своё политическое будущее, европейские лидеры вместе с администрацией Байдена, решатся на прямое столкновение.Эксперт отметил, что текущие разговоры о поставках киевскому режиму истребителей также могут обернуться настоящей войной с Россией.Ранее 16 июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия выразила серьезный демарш США в связи с планами поставить Украине истребители F-16, способные нести ядерные заряды.А генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сроки поставок Украине американских истребителей F-16 будут зависеть от обучения пилотов и оценки ситуации союзниками.Столтенберг добавил, что намерение начать подготовку украинских пилотов уже этим летом высказали, в частности, Нидерланды и Дания.Сейчас на Украина.ру читают:"Чёртова дюжина Рамштайнов": Запад готовит Киев к "военному марафону"Приватизация, юанизация и новые контракты: итоги второго дня ПМЭФ-2023Последствия уничтожения Каховской ГЭС. Масштабная катастрофа с неочевидной военной выгодой для ВСУ
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новости, зарубежье, нато, сша, дуглас макгрегор, пентагон
Новости, Зарубежье, НАТО, США, Дуглас Макгрегор, Пентагон

Макгрегор: страны НАТО допускают войну с Россией после разгрома ВСУ

21:58 16.06.2023 (обновлено: 21:59 16.06.2023)
 
© AP / LIBKOS
- РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© AP / LIBKOS
Читать в
НАТО может официально объявить себя стороной конфликта на Украине, чтобы попытаться спасти Киев после разгрома ВСУ, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom 15 июня
"Сейчас неожиданно заговорили о том, что мы должны перебросить свои силы на Украину. Почему? По моему мнению, причина очевидна: мы теряем контроль над ситуацией, так как ВСУ в критическом положении", — считает он.
По мнению Макгрегора, Запад не хочет признавать своё поражение в противостоянии с Москвой.
Эксперт опасается, что Соединённые Штаты могут пойти на ещё большую эскалацию конфликта, назвав подобные планы сумасшедшими.
Макгрегор не исключает, что, боясь за своё политическое будущее, европейские лидеры вместе с администрацией Байдена, решатся на прямое столкновение.
Эксперт отметил, что текущие разговоры о поставках киевскому режиму истребителей также могут обернуться настоящей войной с Россией.
Ранее 16 июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия выразила серьезный демарш США в связи с планами поставить Украине истребители F-16, способные нести ядерные заряды.
А генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сроки поставок Украине американских истребителей F-16 будут зависеть от обучения пилотов и оценки ситуации союзниками.
Столтенберг добавил, что намерение начать подготовку украинских пилотов уже этим летом высказали, в частности, Нидерланды и Дания.
Сейчас на Украина.ру читают:
"Чёртова дюжина Рамштайнов": Запад готовит Киев к "военному марафону"
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- РИА Новости, 1920, 16.06.2023
13:08
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Заголовок открываемого материала
21:58Макгрегор: страны НАТО допускают войну с Россией после разгрома ВСУ
21:22Зеленский отверг идею переговоров с Россией
20:48Украина впервые исключила компанию из своего списка "спонсоров войны"
20:23"Настоящий лидер государства": военный из США восхитился уверенностью Путина на встрече с военкорами
19:59Столтенберг: НАТО пока не видит необходимости менять свой ядерный потенциал
19:30Лавров: Россия выразила демарш США из-за планов поставить Украине F-16
18:46Путин ответил на вопрос о возможности применения ядерного оружия
18:25Инсценировка в Киеве, новые западные истребители для Украины. Итоги 16 июня на Украине
18:05В НАТО не смогли решить, как им нужно обороняться
18:00Битва на реке Калке: 800 лет одному из самых важных и самых спорных сражений в истории Руси
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17:52Путин прокомментировал возможные поставки американских F-16 для Украины
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17:35Столтенберг назвал условие поставок американских истребителей F-16 Украине
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