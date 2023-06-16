https://ukraina.ru/20230616/1047321657.html

Зеленский отверг идею переговоров с Россией

Зеленский отверг идею переговоров с Россией - 16.06.2023 Украина.ру

Зеленский отверг идею переговоров с Россией

Владимир Зеленский отверг идею любых переговоров с Россией, пока на территории Украины в понимании Киева будут находиться российские войска, сообщило РИА Новости 16 июня

2023-06-16T21:22

2023-06-16T21:22

2023-06-16T21:22

новости

владимир зеленский

украина

россия

африка

переговоры

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Владимир Зеленский провёл пресс-конференцию с лидерами африканских стран в Киеве.По мнению Зеленского, Украине нужен „реальный мир“ и вывод российских сил с территории Украины.Ранее генеральный директор МИД ЮАР Зайн Дангор заявлял, что президент ЮАР Сирил Рамафоса и лидеры ещё пяти африканских стран после визита в Киева посетят Москву в рамках мирной инициативы.Сам президент ЮАР во время пресс-конференции в Киеве в рамках визита африканских лидеров на Украину заявил, что страны Африки готовы к дальнейшему взаимодействию по урегулированию украинского конфликта.Президент Замбии Хакайнде Хичилема подчеркнул, что для африканского континента крайне важен старт мирной инициативы его лидеров по украинскому конфликту.Основатель "Браззавильского фонда" и инициатор миссии Жан-Ив Оливье ранее заявил, что главной целью миссии африканских стран является инициация и помощь в налаживании диалога между двумя странами.Он подчеркнул, что миссия является первой в своём роде, которую согласились принять и президент России Владимир Путин, и Владимир Зеленский, а переговоры будут проводиться без предварительных условий.В России неоднократно заявляли, что готовы к переговорам, однако осенью прошлого года Владимир Зеленский на законодательном уровне ввел запрет на них.Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.В Кремле добавили, что ч РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно.Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.Сейчас на Украина.ру читают:"Чёртова дюжина Рамштайнов": Запад готовит Киев к "военному марафону"Приватизация, юанизация и новые контракты: итоги второго дня ПМЭФ-2023Последствия уничтожения Каховской ГЭС. Масштабная катастрофа с неочевидной военной выгодой для ВСУ

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новости, владимир зеленский, украина, россия, африка, переговоры