https://ukraina.ru/20230616/1047321160.html
"Настоящий лидер государства": военный из США восхитился уверенностью Путина на встрече с военкорами
"Настоящий лидер государства": военный из США восхитился уверенностью Путина на встрече с военкорами - 16.06.2023 Украина.ру
"Настоящий лидер государства": военный из США восхитился уверенностью Путина на встрече с военкорами
Президент России Владимир Путин спокойно и уверенно отвечал на вопросы военкоров, что и должен делать настоящий лидер государства, отметил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom 15 июня
2023-06-16T20:23
2023-06-16T20:23
2023-06-16T20:23
новости
сша
президент сша
джо байден
россия
владимир путин
военкор
скотт риттер
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Ранее 13 июня президент России Владимир Путин провёл встречу с военными корреспондентами и отметил на их вопросы о ситуации в зоне спецоперации на Украине.Американский военный эксперт отметил, что российский лидер не боялся вопросов от военных корреспондентов, которые находились на передовой.Более того, подчеркнул Риттер, он давал ответы спокойно и уверенно, что и должен делать настоящий лидер государства.Нельзя даже и представить, что глава Белого дома Джо Байден вдела бы что-то подобное, как и любой другой президент США, резюмировал офицер.Сейчас на Украина.ру читают:"Чёртова дюжина Рамштайнов": Запад готовит Киев к "военному марафону"Приватизация, юанизация и новые контракты: итоги второго дня ПМЭФ-2023Последствия уничтожения Каховской ГЭС. Масштабная катастрофа с неочевидной военной выгодой для ВСУ
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новости, сша, президент сша, джо байден, россия, владимир путин, военкор, скотт риттер
Новости, США, президент США, Джо Байден, Россия, Владимир Путин, военкор, Скотт Риттер
"Настоящий лидер государства": военный из США восхитился уверенностью Путина на встрече с военкорами
Президент России Владимир Путин спокойно и уверенно отвечал на вопросы военкоров, что и должен делать настоящий лидер государства, отметил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom 15 июня