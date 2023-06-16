"Настоящий лидер государства": военный из США восхитился уверенностью Путина на встрече с военкорами - 16.06.2023 Украина.ру
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"Настоящий лидер государства": военный из США восхитился уверенностью Путина на встрече с военкорами
"Настоящий лидер государства": военный из США восхитился уверенностью Путина на встрече с военкорами - 16.06.2023 Украина.ру
"Настоящий лидер государства": военный из США восхитился уверенностью Путина на встрече с военкорами
Президент России Владимир Путин спокойно и уверенно отвечал на вопросы военкоров, что и должен делать настоящий лидер государства, отметил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom 15 июня
2023-06-16T20:23
2023-06-16T20:23
новости
сша
президент сша
джо байден
россия
владимир путин
военкор
скотт риттер
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Ранее 13 июня президент России Владимир Путин провёл встречу с военными корреспондентами и отметил на их вопросы о ситуации в зоне спецоперации на Украине.Американский военный эксперт отметил, что российский лидер не боялся вопросов от военных корреспондентов, которые находились на передовой.Более того, подчеркнул Риттер, он давал ответы спокойно и уверенно, что и должен делать настоящий лидер государства.Нельзя даже и представить, что глава Белого дома Джо Байден вдела бы что-то подобное, как и любой другой президент США, резюмировал офицер.Сейчас на Украина.ру читают:"Чёртова дюжина Рамштайнов": Запад готовит Киев к "военному марафону"Приватизация, юанизация и новые контракты: итоги второго дня ПМЭФ-2023Последствия уничтожения Каховской ГЭС. Масштабная катастрофа с неочевидной военной выгодой для ВСУ
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новости, сша, президент сша, джо байден, россия, владимир путин, военкор, скотт риттер
Новости, США, президент США, Джо Байден, Россия, Владимир Путин, военкор, Скотт Риттер

"Настоящий лидер государства": военный из США восхитился уверенностью Путина на встрече с военкорами

20:23 16.06.2023
 
© РИА Новости . Гавриил Григоров / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с военными корреспондентами
Президент РФ В. Путин провел встречу с военными корреспондентами - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости . Гавриил Григоров
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Президент России Владимир Путин спокойно и уверенно отвечал на вопросы военкоров, что и должен делать настоящий лидер государства, отметил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom 15 июня
Ранее 13 июня президент России Владимир Путин провёл встречу с военными корреспондентами и отметил на их вопросы о ситуации в зоне спецоперации на Украине.
"Встреча Путина с военными корреспондентами — это самое смелое решение, которое может принять руководитель страны, находящейся в состоянии военного конфликта", — отметил Риттер.
Американский военный эксперт отметил, что российский лидер не боялся вопросов от военных корреспондентов, которые находились на передовой.
Более того, подчеркнул Риттер, он давал ответы спокойно и уверенно, что и должен делать настоящий лидер государства.
Нельзя даже и представить, что глава Белого дома Джо Байден вдела бы что-то подобное, как и любой другой президент США, резюмировал офицер.
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Вчера, 12:05
Полный контроль ситуации и санитарная зона на Украине: эксперты о встрече Путина с военкорамиВо вторник, 13 июня, президент России Владимир Путин провел встречу с военными корреспондентами и ответил на их вопросы о ситуации в зоне спецоперации
 
НовостиСШАпрезидент СШАДжо БайденРоссияВладимир ПутинвоенкорСкотт Риттер
 
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