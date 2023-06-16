Столтенберг: НАТО пока не видит необходимости менять свой ядерный потенциал - 16.06.2023 Украина.ру
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Столтенберг: НАТО пока не видит необходимости менять свой ядерный потенциал
Столтенберг: НАТО пока не видит необходимости менять свой ядерный потенциал - 16.06.2023 Украина.ру
Столтенберг: НАТО пока не видит необходимости менять свой ядерный потенциал
НАТО не видит изменений в ядерном потенциале России, которые потребовали бы изменения потенциала Альянса, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом сообщило РИА Новости 16 июня
2023-06-16T19:59
2023-06-16T19:59
новости
нато
йенс столтенберг
россия
ядерное оружие
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Генсек Североатлантического альянса выступил с заявлением по итогам заседания в Брюсселе глав минобороны стран блока.В пятницу в рамках заседания глав минобороны НАТО прошла встреча Группы ядерного планирования альянса.Ранее 16 июня президент России Владимир Путин ответил на вопрос о возможности применения ядерного оружия.Ранее 12 июня координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре заявила, что Соединенные Штаты разместили около 150 боеголовок в пяти европейских странах.По ее словам, речь идет о Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Отмечается, что это было сделано без соответствующего заявления.В ICAN считают, что подобные действия становятся потенциальной пусковой точкой, увеличивающей риск ядерной войны.Сандерс-Закре полагает, что западные страны откровенно лицемерят, когда критикуют Москву за размещения своего тактического ядерного оружия в Белоруссии.При этом на Западе не упоминают о проблеме хранения в Германии американского ядерного оружия.В правительстве ФРГ не комментируют его наличие на территории страны, при этом оппозиционные немецкие партии уже несколько лет требуют вывода ядерного оружия США с территории Германии.Ведущие международные эксперты оценивают число американских ядерных бомб в Германии в несколько десятков единиц.Сейчас на Украина.ру читают:"Чёртова дюжина Рамштайнов": Запад готовит Киев к "военному марафону"Приватизация, юанизация и новые контракты: итоги второго дня ПМЭФ-2023Последствия уничтожения Каховской ГЭС. Масштабная катастрофа с неочевидной военной выгодой для ВСУ
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новости, нато, йенс столтенберг, россия, ядерное оружие
Новости, НАТО, Йенс Столтенберг, Россия, Ядерное оружие

Столтенберг: НАТО пока не видит необходимости менять свой ядерный потенциал

19:59 16.06.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПресс-конференция генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга
Пресс-конференция генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости . Стрингер
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НАТО не видит изменений в ядерном потенциале России, которые потребовали бы изменения потенциала Альянса, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом сообщило РИА Новости 16 июня
Генсек Североатлантического альянса выступил с заявлением по итогам заседания в Брюсселе глав минобороны стран блока.
"Мы внимательно следим за тем, что делает Россия, остаемся бдительными. В то же время, мы не видим каких-либо изменений в позиционировании ядерного потенциала России, которые бы потребовали изменения нашего потенциала", - сказал он.
В пятницу в рамках заседания глав минобороны НАТО прошла встреча Группы ядерного планирования альянса.
Ранее 16 июня президент России Владимир Путин ответил на вопрос о возможности применения ядерного оружия.
„Ну, зачем нам весь мир пугать. Я уже сказал, что использование крайних средств возможно в том случае, если создастся угроза российской государственности. И вот в этом случае, конечно, мы все силы и средства, имеющиеся в распоряжении российского государства, будем использовать". - заявил Путин.
04:15
Эксперт объяснил, зачем США тайно разместили в Европе 150 ядерных снарядовСША вряд ли самостоятельно начнут тактическую ядерную войну против России, но они могут это сделать с помощью своих украинских прокси. Вашингтон может передать ТЯО украинской армии, этот вопрос наверняка уже обсуждается. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института политических исследований Сергей Марков
Ранее 12 июня координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре заявила, что Соединенные Штаты разместили около 150 боеголовок в пяти европейских странах.
По ее словам, речь идет о Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Отмечается, что это было сделано без соответствующего заявления.
В ICAN считают, что подобные действия становятся потенциальной пусковой точкой, увеличивающей риск ядерной войны.
Сандерс-Закре полагает, что западные страны откровенно лицемерят, когда критикуют Москву за размещения своего тактического ядерного оружия в Белоруссии.
При этом на Западе не упоминают о проблеме хранения в Германии американского ядерного оружия.
В правительстве ФРГ не комментируют его наличие на территории страны, при этом оппозиционные немецкие партии уже несколько лет требуют вывода ядерного оружия США с территории Германии.
Ведущие международные эксперты оценивают число американских ядерных бомб в Германии в несколько десятков единиц.
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