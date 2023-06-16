https://ukraina.ru/20230616/1047320920.html

Столтенберг: НАТО пока не видит необходимости менять свой ядерный потенциал

Столтенберг: НАТО пока не видит необходимости менять свой ядерный потенциал - 16.06.2023 Украина.ру

Столтенберг: НАТО пока не видит необходимости менять свой ядерный потенциал

НАТО не видит изменений в ядерном потенциале России, которые потребовали бы изменения потенциала Альянса, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом сообщило РИА Новости 16 июня

2023-06-16T19:59

2023-06-16T19:59

2023-06-16T19:59

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нато

йенс столтенберг

россия

ядерное оружие

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Генсек Североатлантического альянса выступил с заявлением по итогам заседания в Брюсселе глав минобороны стран блока.В пятницу в рамках заседания глав минобороны НАТО прошла встреча Группы ядерного планирования альянса.Ранее 16 июня президент России Владимир Путин ответил на вопрос о возможности применения ядерного оружия.Ранее 12 июня координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре заявила, что Соединенные Штаты разместили около 150 боеголовок в пяти европейских странах.По ее словам, речь идет о Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Отмечается, что это было сделано без соответствующего заявления.В ICAN считают, что подобные действия становятся потенциальной пусковой точкой, увеличивающей риск ядерной войны.Сандерс-Закре полагает, что западные страны откровенно лицемерят, когда критикуют Москву за размещения своего тактического ядерного оружия в Белоруссии.При этом на Западе не упоминают о проблеме хранения в Германии американского ядерного оружия.В правительстве ФРГ не комментируют его наличие на территории страны, при этом оппозиционные немецкие партии уже несколько лет требуют вывода ядерного оружия США с территории Германии.Ведущие международные эксперты оценивают число американских ядерных бомб в Германии в несколько десятков единиц.Сейчас на Украина.ру читают:"Чёртова дюжина Рамштайнов": Запад готовит Киев к "военному марафону"Приватизация, юанизация и новые контракты: итоги второго дня ПМЭФ-2023Последствия уничтожения Каховской ГЭС. Масштабная катастрофа с неочевидной военной выгодой для ВСУ

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новости, нато, йенс столтенберг, россия, ядерное оружие