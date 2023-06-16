Лавров: Россия выразила демарш США из-за планов поставить Украине F-16
19:30 16.06.2023 (обновлено: 19:31 16.06.2023)
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ С. Лавров встретился со спецпосланником генсека ООН по Сирии Г. Педерсеном
© Пресс-служба МИД РФ
Россия выразила серьезный демарш США в связи с планами поставить Украине истребители F-16, способные нести ядерные заряды, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT Arabic 16 июня
Лавров подчеркнул, что американские истребители F-16 действительно могут быть оснащены для того, чтобы нести ядерное вооружение.
Глава МИД РФ отметил, что Россия об этом заявила публично, в частности, в рамках встречи пяти постоянных членов СБ ООН.
„Мы сделали там очень серьезный демарш. Американцы пытались отнекиваться и говорить, что "неужели вы думаете, что отдадим Украине самолеты, которые будут нести ядерное оружие“. - заявил Лавров.
Министр отметил, что если самолёт оснащён системой, чтобы переносить ядерное оружие, то определить, находится ли такое оружие на борту, невозможно.
„Наши системы, которые будут наблюдать за этими самолетами, не смогут отличить самолет, который не оснащен ядерным оружием, от того, который несет ядерное оружие", - заявил Лавров.
Также министр ответил на вопрос журналиста о том, какой будет реакция России.
„Ответ за военными, они знают, что делать. F-16 - военно-техническое произведение, поэтому если мы увидим, что эти самолеты полетели над Украиной и создают нам угрозу, конечно, будет тоже военно-технический ответ", - добавил министр.
18:46Путин ответил на вопрос о возможности применения ядерного оружияГоворя о возможности применения ядерного оружия, президент России Владимир Путин заявил, что незачем пугать весь мир и говорить об использовании крайних средств следует только при угрозе существованию страны. Об этом сообщило РИА Новости 16 июня
Ранее в США заявили, что согласны на то, чтобы европейские страны передали Украины американские истребители F-16.
При этом в Пентагоне неоднократно ставили под сомнение потребность Украины в F-16 на текущем этапе конфликта.
На Украине советник министра обороны Юрий Сак выразил надежду получить от Запада до 50 истребителей F-16.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сроки поставок Украине американских истребителей F-16 будут зависеть от обучения пилотов и оценки ситуации союзниками.
Столтенберг добавил, что намерение начать подготовку украинских пилотов уже этим летом высказали, в частности, Нидерланды и Дания.
В России неоднократно заявляли, что накачка Украины оружием ведёт только к эскалации конфликта.
Ранее агентство Bloomberg выяснило, сколько денег потребуется Украине для обслуживания F-16.
По данным агентства, содержание самолётов в боевом состоянии обойдётся в сотни миллионов долларов в год, а за один час полёта придётся заплатить до 32 тысяч долларов.
НАТО может предоставить только старые истребители F-16, некоторые из них уже используются на протяжении десятилетий, что существенно сокращает их последующий срок службы, отметил автор статьи.
Более того, если Запад решит дать самолёты Украине, то сделает это не напрямую, а через посредников, что повлияет на дороговизну их обслуживания, добавили в Bloomberg.
Так как Украина полностью зависима от Запада в экономическом и военном планах, можно предположить, что США и ЕС возьмут расходы за обслуживание американских истребителей на себя, деньги на это возьмут из бюджета у простых граждан своей страны, а затем спросят за это у украинцев.
Сейчас на Украина.ру читают: