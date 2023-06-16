Путин ответил на вопрос о возможности применения ядерного оружия
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкПМЭФ-2023. Президент РФ В. Путин на пленарном заседании
© Фотохост-агентство РИА Новости
Говоря о возможности применения ядерного оружия, президент России Владимир Путин заявил, что незачем пугать весь мир и говорить об использовании крайних средств следует только при угрозе существованию страны. Об этом сообщило РИА Новости 16 июня
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня
В ходе пленарного заседания ПМЭФ, говоря о размещении ядерного оружия в Белоруссии, Владимир Путин заявил, что это элемент сдерживания - сигнал тем, кто задумывается о нанесении стратегического поражения России.
Модератором заседания был американский политолог Дмитрий Саймс. Он задал Путина вопрос о том, правильна ли интерпретация, что для того, чтобы сдерживание было эффективным, противник должен по крайней мере допускать возможность, что, если сдерживание не сработает, вы сделаете то, что потребуют обстоятельства.
„Ну, зачем нам весь мир пугать. Я уже сказал, что использование крайних средств возможно в том случае, если создастся угроза российской государственности. И вот в этом случае, конечно, мы все силы и средства, имеющиеся в распоряжении российского государства, будем использовать. Здесь сомнений нет", - заявил Путин.
Ранее 12 июня координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре заявила, что Соединенные Штаты разместили около 150 боеголовок в пяти европейских странах.
По ее словам, речь идет о Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Отмечается, что это было сделано без соответствующего заявления.
В ICAN считают, что подобные действия становятся потенциальной пусковой точкой, увеличивающей риск ядерной войны.
13 июня, 12:03Тайные боеголовки США: что скрывают на американских базах в ЕвропеСША тайно разместили около 150 ядерных снарядов на авиабазах в Европе. Это происходит на фоне лицемерной критики Запада размещения российского тактического ядерного оружия в Белоруссии. Соединенные Штаты и их сателлиты продолжают подталкивать мир к войне на уничтожение против РФ
Сандерс-Закре полагает, что западные страны откровенно лицемерят, когда критикуют Москву за размещения своего тактического ядерного оружия в Белоруссии.
При этом на Западе не упоминают о проблеме хранения в Германии американского ядерного оружия.
В правительстве ФРГ не комментируют его наличие на территории страны, при этом оппозиционные немецкие партии уже несколько лет требуют вывода ядерного оружия США с территории Германии.
Ведущие международные эксперты оценивают число американских ядерных бомб в Германии в несколько десятков единиц.
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