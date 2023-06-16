https://ukraina.ru/20230616/1047319384.html

Путин ответил на вопрос о возможности применения ядерного оружия

Путин ответил на вопрос о возможности применения ядерного оружия - 16.06.2023 Украина.ру

Путин ответил на вопрос о возможности применения ядерного оружия

Говоря о возможности применения ядерного оружия, президент России Владимир Путин заявил, что незачем пугать весь мир и говорить об использовании крайних средств следует только при угрозе существованию страны. Об этом сообщило РИА Новости 16 июня

2023-06-16T18:46

2023-06-16T18:46

2023-06-16T18:46

новости

владимир путин

пмэф

ядерное оружие

запад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/10/1047313227_0:0:3194:1797_1920x0_80_0_0_fdeec2eaf971eab3c4da54df05e23ebf.jpg

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июняВ ходе пленарного заседания ПМЭФ, говоря о размещении ядерного оружия в Белоруссии, Владимир Путин заявил, что это элемент сдерживания - сигнал тем, кто задумывается о нанесении стратегического поражения России.Модератором заседания был американский политолог Дмитрий Саймс. Он задал Путина вопрос о том, правильна ли интерпретация, что для того, чтобы сдерживание было эффективным, противник должен по крайней мере допускать возможность, что, если сдерживание не сработает, вы сделаете то, что потребуют обстоятельства.Ранее 12 июня координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре заявила, что Соединенные Штаты разместили около 150 боеголовок в пяти европейских странах.По ее словам, речь идет о Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Отмечается, что это было сделано без соответствующего заявления.В ICAN считают, что подобные действия становятся потенциальной пусковой точкой, увеличивающей риск ядерной войны.Сандерс-Закре полагает, что западные страны откровенно лицемерят, когда критикуют Москву за размещения своего тактического ядерного оружия в Белоруссии.При этом на Западе не упоминают о проблеме хранения в Германии американского ядерного оружия.В правительстве ФРГ не комментируют его наличие на территории страны, при этом оппозиционные немецкие партии уже несколько лет требуют вывода ядерного оружия США с территории Германии.Ведущие международные эксперты оценивают число американских ядерных бомб в Германии в несколько десятков единиц.Сейчас на Украина.ру читают:"Чёртова дюжина Рамштайнов": Запад готовит Киев к "военному марафону"Приватизация, юанизация и новые контракты: итоги второго дня ПМЭФ-2023Последствия уничтожения Каховской ГЭС. Масштабная катастрофа с неочевидной военной выгодой для ВСУ

https://ukraina.ru/20230613/1047162736.html

https://ukraina.ru/20230616/1047202779.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, пмэф, ядерное оружие, запад