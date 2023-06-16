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Столтенберг назвал условие поставок американских истребителей F-16 Украине

Столтенберг назвал условие поставок американских истребителей F-16 Украине - 16.06.2023 Украина.ру

Столтенберг назвал условие поставок американских истребителей F-16 Украине

Сроки поставок Украине американских истребителей F-16 будут зависеть от обучения пилотов и оценки ситуации союзниками, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом сообщило РИА Новости 16 июня

2023-06-16T17:35

2023-06-16T17:35

2023-06-16T17:35

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По его словам, многие страны заявили о поддержке инициативы передачи Украине F-16, а также о желании поучаствовать в подготовке украинских пилотов для самолётов четвёртого поколения.Столтенберг отметил, что это свидетельствует о том, что после модно будет в кратчайшие сроки принять решение о поставках истребителей.Столтенберг добавил, что намерение начать подготовку украинских пилотов уже этим летом высказали, в частности, Нидерланды и Дания.Ранее агентство Bloomberg выяснило, сколько денег потребуется Украине для обслуживания F-16.По данным агентства, содержание самолётов в боевом состоянии обойдётся в сотни миллионов долларов в год, а за один час полёта придётся заплатить до 32 тысяч долларов.НАТО может предоставить только старые истребители F-16, некоторые из них уже используются на протяжении десятилетий, что существенно сокращает их последующий срок службы, отметил автор статьи.Более того, если Запад решит дать самолёты Украине, то сделает это не напрямую, а через посредников, что повлияет на дороговизну их обслуживания, добавили в Bloomberg.Так как Украина полностью зависима от Запада в экономическом и военном планах, можно предположить, что США и ЕС возьмут расходы за обслуживание американских истребителей на себя, деньги на это возьмут из бюджета у простых граждан своей страны, а затем спросят за это у украинцев.Сейчас на Украина.ру читают:"Чёртова дюжина Рамштайнов": Запад готовит Киев к "военному марафону"Приватизация, юанизация и новые контракты: итоги второго дня ПМЭФ-2023Последствия уничтожения Каховской ГЭС. Масштабная катастрофа с неочевидной военной выгодой для ВСУ

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