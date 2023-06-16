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Столтенберг назвал условие поставок американских истребителей F-16 Украине
Столтенберг назвал условие поставок американских истребителей F-16 Украине - 16.06.2023 Украина.ру
Столтенберг назвал условие поставок американских истребителей F-16 Украине
Сроки поставок Украине американских истребителей F-16 будут зависеть от обучения пилотов и оценки ситуации союзниками, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом сообщило РИА Новости 16 июня
2023-06-16T17:35
2023-06-16T17:35
2023-06-16T17:35
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По его словам, многие страны заявили о поддержке инициативы передачи Украине F-16, а также о желании поучаствовать в подготовке украинских пилотов для самолётов четвёртого поколения.Столтенберг отметил, что это свидетельствует о том, что после модно будет в кратчайшие сроки принять решение о поставках истребителей.Столтенберг добавил, что намерение начать подготовку украинских пилотов уже этим летом высказали, в частности, Нидерланды и Дания.Ранее агентство Bloomberg выяснило, сколько денег потребуется Украине для обслуживания F-16.По данным агентства, содержание самолётов в боевом состоянии обойдётся в сотни миллионов долларов в год, а за один час полёта придётся заплатить до 32 тысяч долларов.НАТО может предоставить только старые истребители F-16, некоторые из них уже используются на протяжении десятилетий, что существенно сокращает их последующий срок службы, отметил автор статьи.Более того, если Запад решит дать самолёты Украине, то сделает это не напрямую, а через посредников, что повлияет на дороговизну их обслуживания, добавили в Bloomberg.Так как Украина полностью зависима от Запада в экономическом и военном планах, можно предположить, что США и ЕС возьмут расходы за обслуживание американских истребителей на себя, деньги на это возьмут из бюджета у простых граждан своей страны, а затем спросят за это у украинцев.Сейчас на Украина.ру читают:"Чёртова дюжина Рамштайнов": Запад готовит Киев к "военному марафону"Приватизация, юанизация и новые контракты: итоги второго дня ПМЭФ-2023Последствия уничтожения Каховской ГЭС. Масштабная катастрофа с неочевидной военной выгодой для ВСУ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, зарубежье, украина, нато, йенс столтенберг, столтенберг, запад, f-16
Столтенберг назвал условие поставок американских истребителей F-16 Украине
Сроки поставок Украине американских истребителей F-16 будут зависеть от обучения пилотов и оценки ситуации союзниками, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом сообщило РИА Новости 16 июня
По его словам, многие страны заявили о поддержке инициативы передачи Украине F-16, а также о желании поучаствовать в подготовке украинских пилотов для самолётов четвёртого поколения.
Столтенберг отметил, что это свидетельствует о том, что после модно будет в кратчайшие сроки принять решение о поставках истребителей.
„Когда это произойдет, будет зависеть от продолжительности обучения, а также от нашей постоянной оценки потребностей Украины, наиболее эффективных способов ей помочь", - сказал он.
Столтенберг добавил, что намерение начать подготовку украинских пилотов уже этим летом высказали, в частности, Нидерланды и Дания.
Ранее агентство Bloomberg выяснило, сколько денег потребуется Украине для обслуживания F-16.
По данным агентства, содержание самолётов в боевом состоянии обойдётся в сотни миллионов долларов в год, а за один час полёта придётся заплатить до 32 тысяч долларов.
НАТО может предоставить только старые истребители F-16, некоторые из них уже используются на протяжении десятилетий, что существенно сокращает их последующий срок службы, отметил автор статьи.
Более того, если Запад решит дать самолёты Украине, то сделает это не напрямую, а через посредников, что повлияет на дороговизну их обслуживания, добавили в Bloomberg.
Так как Украина полностью зависима от Запада в экономическом и военном планах, можно предположить, что США и ЕС возьмут расходы за обслуживание американских истребителей на себя, деньги на это возьмут из бюджета у простых граждан своей страны, а затем спросят за это у украинцев.
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