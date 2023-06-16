Глава федерации борьбы предложил "послать" МОК и ехать в Париж на танках - 16.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230616/1047301776.html
Глава федерации борьбы предложил "послать" МОК и ехать в Париж на танках
Глава федерации борьбы предложил "послать" МОК и ехать в Париж на танках - 16.06.2023 Украина.ру
Глава федерации борьбы предложил "послать" МОК и ехать в Париж на танках
Если Международный олимпийский комитет (МОК) предложит россиянам выступать на Олимпийский играх 2024 года в Париже в статусе беженцев, то ответить на это можно, поехав в Париж на танках, заявил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Об этом сообщило РИА Новости 16 июня
2023-06-16T14:09
2023-06-16T14:09
новости
мок
олимпийские игры
париж
федерация спортивной борьбы россии
михаил мамиашвили
спортсмены
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/10/1047301330_0:0:3048:1714_1920x0_80_0_0_b1b653c3d797668a268157841668b3f6.jpg
Ранее министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук предложил создать „сборную беженцев“. По его словам в составе такой сборной белорусские и российские „диссиденты“ смогут выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже.Мамиашвили, отвечая на вопрос об отношении к тому, что россиянам якобы предлагают такие условия, которые указывают на статус беженца, сказал, что комментарий по этому поводу у него только один.Ранее в марте исполнительный комитет МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.Сейчас на Украина.ру читают:"Чёртова дюжина Рамштайнов": Запад готовит Киев к "военному марафону"Приватизация, юанизация и новые контракты: итоги второго дня ПМЭФ-2023Последствия уничтожения Каховской ГЭС. Масштабная катастрофа с неочевидной военной выгодой для ВСУ
https://ukraina.ru/20230406/1045073938.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/10/1047301330_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_412f864ed079672945dc9442327d7c32.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, мок, олимпийские игры, париж, федерация спортивной борьбы россии, михаил мамиашвили, спортсмены
Новости, МОК, Олимпийские игры, Париж, Федерация спортивной борьбы России, Михаил Мамиашвили, спортсмены

Глава федерации борьбы предложил "послать" МОК и ехать в Париж на танках

14:09 16.06.2023
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкЦеремония награждения лауреатов Национальной спортивной премии за 2021 год
Церемония награждения лауреатов Национальной спортивной премии за 2021 год - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать в
Если Международный олимпийский комитет (МОК) предложит россиянам выступать на Олимпийский играх 2024 года в Париже в статусе беженцев, то ответить на это можно, поехав в Париж на танках, заявил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Об этом сообщило РИА Новости 16 июня
Ранее министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук предложил создать „сборную беженцев“. По его словам в составе такой сборной белорусские и российские „диссиденты“ смогут выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Мамиашвили, отвечая на вопрос об отношении к тому, что россиянам якобы предлагают такие условия, которые указывают на статус беженца, сказал, что комментарий по этому поводу у него только один.
„Тех, кто это предлагает, следует послать в одно известное всем место. Если они хотят видеть нас на Олимпийских играх командой беженцев, то в Париж нам надо ехать на танках. Другого варианта нет", - сказал Мамиашвили.
Ранее в марте исполнительный комитет МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.
Сейчас на Украина.ру читают:
"Чёртова дюжина Рамштайнов": Запад готовит Киев к "военному марафону"
Приватизация, юанизация и новые контракты: итоги второго дня ПМЭФ-2023
Последствия уничтожения Каховской ГЭС. Масштабная катастрофа с неочевидной военной выгодой для ВСУ
Олимпиада-2022. Фристайл. Мужчины. Лыжная акробатика - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
6 апреля, 14:00
Враги поневоле, друзья вопреки. Как изменились отношения российских и украинских спортсменовВ четверг, 6 апреля, отмечается международный день спорта. В этот день в 1896 году в Афинах состоялось открытие первых современных Олимпийских игр, инициатором которых стал француз, барон Пьер де Кубертен
 
НовостиМОКОлимпийские игрыПарижФедерация спортивной борьбы РоссииМихаил Мамиашвилиспортсмены
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:32ВСУ месяцами вели обстрел Каховской ГЭС, поэтому для её разрушения хватило одного точного удара— Сальдо
14:28Алексей Леонков: ВСУ будут зализывать раны до июля, чтобы послать на Россию массы британских ракет
14:25Всем по барабану: что и зачем закупают в киевские бомбоубежища
14:22Министр финансов РФ оценил новый автомобиль Lada Aura
14:16"Мир нужен, но не любой ценой": донецкий бард Горелик о войне, творчестве и жизненном выборе. ВИДЕО
14:14Василий Прозоров: Россия бьет врага, потому что Западу не жаль украинцев, а Киев не жалеет танков НАТО
14:12Мэр Кривого Рога рассказал, как подрыв Каховской ГЭС оставил город без воды
14:09Глава федерации борьбы предложил "послать" МОК и ехать в Париж на танках
13:37Сальдо рассказал, когда восстановят Каховскую плотину
13:37"Ты тоже советское прошлое!" Пользователи соцсетей провели урок истории для Вайкуле
13:31Платон Беседин о расколе в русском роке во время СВО: Если ты против войны, то будь против любой войны
13:24На западе Украины объявили всеобщую мобилизацию - СМИ
13:10Восстановление плотины Каховской ГЭС, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 16 июня
13:08Крылья Армагеддона. Поставки американских истребителей Украине приведут к глобальной войне
12:59Наплыв раненых, подготовка провокации на ЗАЭС и обнажившееся русское прошлое. Что происходит в Запорожье
12:55В Минобороны Германии рассказали, сколько ЗРК "Patriot" передадут Украине
12:54Прикрыть военные поставки и добить промышленность Германии. Зачем Запад хочет хранить газ на Украине
12:53Боги войны. Новая роль артиллерии в современной войне на примере СВО
12:51Сотрудник администрации Эрдогана анонсировал визит Путина в Турцию
12:48Журналисты выяснили, во сколько Украине обслуживание и использование американских F-16
Лента новостейМолния