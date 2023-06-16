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Глава федерации борьбы предложил "послать" МОК и ехать в Париж на танках

Глава федерации борьбы предложил "послать" МОК и ехать в Париж на танках - 16.06.2023 Украина.ру

Глава федерации борьбы предложил "послать" МОК и ехать в Париж на танках

Если Международный олимпийский комитет (МОК) предложит россиянам выступать на Олимпийский играх 2024 года в Париже в статусе беженцев, то ответить на это можно, поехав в Париж на танках, заявил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Об этом сообщило РИА Новости 16 июня

2023-06-16T14:09

2023-06-16T14:09

2023-06-16T14:09

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мок

олимпийские игры

париж

федерация спортивной борьбы россии

михаил мамиашвили

спортсмены

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Ранее министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук предложил создать „сборную беженцев“. По его словам в составе такой сборной белорусские и российские „диссиденты“ смогут выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже.Мамиашвили, отвечая на вопрос об отношении к тому, что россиянам якобы предлагают такие условия, которые указывают на статус беженца, сказал, что комментарий по этому поводу у него только один.Ранее в марте исполнительный комитет МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.Сейчас на Украина.ру читают:"Чёртова дюжина Рамштайнов": Запад готовит Киев к "военному марафону"Приватизация, юанизация и новые контракты: итоги второго дня ПМЭФ-2023Последствия уничтожения Каховской ГЭС. Масштабная катастрофа с неочевидной военной выгодой для ВСУ

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новости, мок, олимпийские игры, париж, федерация спортивной борьбы россии, михаил мамиашвили, спортсмены