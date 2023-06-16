Глава федерации борьбы предложил "послать" МОК и ехать в Париж на танках
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Если Международный олимпийский комитет (МОК) предложит россиянам выступать на Олимпийский играх 2024 года в Париже в статусе беженцев, то ответить на это можно, поехав в Париж на танках, заявил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Об этом сообщило РИА Новости 16 июня
Ранее министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук предложил создать „сборную беженцев“. По его словам в составе такой сборной белорусские и российские „диссиденты“ смогут выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Мамиашвили, отвечая на вопрос об отношении к тому, что россиянам якобы предлагают такие условия, которые указывают на статус беженца, сказал, что комментарий по этому поводу у него только один.
„Тех, кто это предлагает, следует послать в одно известное всем место. Если они хотят видеть нас на Олимпийских играх командой беженцев, то в Париж нам надо ехать на танках. Другого варианта нет", - сказал Мамиашвили.
Ранее в марте исполнительный комитет МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.
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