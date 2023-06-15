Песков прокомментировал слова Макрона и Шольца о планах поговорить с Путиным - 15.06.2023 Украина.ру
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Песков прокомментировал слова Макрона и Шольца о планах поговорить с Путиным
Песков прокомментировал слова Макрона и Шольца о планах поговорить с Путиным - 15.06.2023 Украина.ру
Песков прокомментировал слова Макрона и Шольца о планах поговорить с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц, заявляя о планах телефонных разговоров с Владимиром Путиным, говорят скорее о гипотетическом намерении, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 июня
2023-06-15T21:54
2023-06-15T21:54
новости
владимир путин
россия
дмитрий песков
олаф шольц
эммануэль макрон
переговоры
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Фрагмент интервью с Песковым опубликовал журналист Павел Зарубин в своём телеграмм-канале. Журналист попросил пресс-секретаря прокомментировать, планирует ли президент страны Владимир Путин переговорить с немецким коллегой Олафом Шольцем.По его мнению, лидеры стран должны общаться друг с другом даже в самые тяжелые времена, это нормальный атрибут международных отношений.Сейчас на Украина.ру читают:Закавказье открывает "коридоры", Средняя Азия и Прибалтика вооружаютсяПочему Варшава выгораживает Киев в деле "Волынской резни"Барабаны, овощерезки и сковородки по цене автомобиля. Как в Киеве пилят деньги на укрытиях
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, владимир путин, россия, дмитрий песков, олаф шольц, эммануэль макрон, переговоры
Новости, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон, переговоры

Песков прокомментировал слова Макрона и Шольца о планах поговорить с Путиным

21:54 15.06.2023
 
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© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц, заявляя о планах телефонных разговоров с Владимиром Путиным, говорят скорее о гипотетическом намерении, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 июня
Фрагмент интервью с Песковым опубликовал журналист Павел Зарубин в своём телеграмм-канале. Журналист попросил пресс-секретаря прокомментировать, планирует ли президент страны Владимир Путин переговорить с немецким коллегой Олафом Шольцем.
„Я думаю, что и господин Шольц, и господин Макрон, они неоднократно об этом заявляли. Конечно, там речь идет скорее о гипотетическом намерении", - сказал Песков.
По его мнению, лидеры стран должны общаться друг с другом даже в самые тяжелые времена, это нормальный атрибут международных отношений.
„Может быть даже было бы хорошо, если бы такое общение состоялось, чтобы из первоисточника узнать нашу позицию. Может быть хотя бы на секунду это позволило бы Берлину сбросить шоры, которые не позволяют им трезво оценивать ситуацию", - сказал Песков.
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