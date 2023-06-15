Песков прокомментировал слова Макрона и Шольца о планах поговорить с Путиным
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании ЕЭФ
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц, заявляя о планах телефонных разговоров с Владимиром Путиным, говорят скорее о гипотетическом намерении, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 июня
Фрагмент интервью с Песковым опубликовал журналист Павел Зарубин в своём телеграмм-канале. Журналист попросил пресс-секретаря прокомментировать, планирует ли президент страны Владимир Путин переговорить с немецким коллегой Олафом Шольцем.
„Я думаю, что и господин Шольц, и господин Макрон, они неоднократно об этом заявляли. Конечно, там речь идет скорее о гипотетическом намерении", - сказал Песков.
По его мнению, лидеры стран должны общаться друг с другом даже в самые тяжелые времена, это нормальный атрибут международных отношений.
„Может быть даже было бы хорошо, если бы такое общение состоялось, чтобы из первоисточника узнать нашу позицию. Может быть хотя бы на секунду это позволило бы Берлину сбросить шоры, которые не позволяют им трезво оценивать ситуацию", - сказал Песков.
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