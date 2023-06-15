Граница в Белгородской области будет охраняться силами "Ахмата" — Кадыров - 15.06.2023 Украина.ру
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Граница в Белгородской области будет охраняться силами "Ахмата" — Кадыров
Граница в Белгородской области будет охраняться силами "Ахмата" — Кадыров - 15.06.2023 Украина.ру
Граница в Белгородской области будет охраняться силами "Ахмата" — Кадыров
Бойцы батальона "Запад-Ахмат" приступили к охране российской границы в Белгородской области, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграмм-канале 15 июня
2023-06-15T21:22
2023-06-15T21:22
новости
россия
"ахмат"
кадыров
мо рф
минобороны рф
белгородская область
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По его словам, взаимодействием с губернатором Вячеславом Гладковым, Минобороны, Погрануправлением ФСБ и Росгвардией занимаются депутат Госдумы Адам Делимханов и начальник отдела МВД по Курчалоевскому району Чечни Рустам Агуев.Как сообщил Кадыров, сейчас бойцы "Ахмата" укрепляются на территории контрольно-пропускного пункта (КПП) в районе Нехотеевки. Кроме того, военнослужащие батальона уже заступили на дежурства на КПП в селе Казинка Грайворонского района.Глава Чечни напомнил, что ранее этот КПП был атакован так называемым Русским добровольческим корпусом, „который не имеет никакого отношения к истинным русским патриотам России“. Кадыров назвал их отщепенцами и предателями Родины, которых надо наказать по всей строгости закона. „Мы приложим все усилия для этого“, добавил он.Он заявил, что бойцы батальона "Запад-АХМАТ" МО РФ совместно с другими силовыми подразделениями и службами РФ позаботятся об их безопасности.Ранее 12 июня Минобороны и отряд специального назначения "Ахмат" подписали первый контракт, определяющий деятельность бойцов подразделения в зоне специальной военной операции.Сейчас на Украина.ру читают:Закавказье открывает "коридоры", Средняя Азия и Прибалтика вооружаютсяПочему Варшава выгораживает Киев в деле "Волынской резни"Барабаны, овощерезки и сковородки по цене автомобиля. Как в Киеве пилят деньги на укрытиях
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новости, россия, "ахмат", кадыров, мо рф, минобороны рф, белгородская область
Новости, Россия, "Ахмат", Кадыров, МО РФ, Минобороны РФ, Белгородская область

Граница в Белгородской области будет охраняться силами "Ахмата" — Кадыров

21:22 15.06.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы батальона "Ахмат" в Мариуполе
Бойцы батальона Ахмат в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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Бойцы батальона "Запад-Ахмат" приступили к охране российской границы в Белгородской области, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграмм-канале 15 июня
По его словам, взаимодействием с губернатором Вячеславом Гладковым, Минобороны, Погрануправлением ФСБ и Росгвардией занимаются депутат Госдумы Адам Делимханов и начальник отдела МВД по Курчалоевскому району Чечни Рустам Агуев.
„Личный состав батальона "Запад-АХМАТ" МО РФ уже на этой неделе приступил к службе по охране российской государственной границы и оказанию противодействия украинским диверсионным группам, а также предотвращению их проникновения на территорию Белгородской области“. - написал Кадыров.
Как сообщил Кадыров, сейчас бойцы "Ахмата" укрепляются на территории контрольно-пропускного пункта (КПП) в районе Нехотеевки. Кроме того, военнослужащие батальона уже заступили на дежурства на КПП в селе Казинка Грайворонского района.
Глава Чечни напомнил, что ранее этот КПП был атакован так называемым Русским добровольческим корпусом, „который не имеет никакого отношения к истинным русским патриотам России“. Кадыров назвал их отщепенцами и предателями Родины, которых надо наказать по всей строгости закона. „Мы приложим все усилия для этого“, добавил он.
„Жители прилегающих к границе с Украиной территорий могут быть спокойны“. - написал Кадыров.
Он заявил, что бойцы батальона "Запад-АХМАТ" МО РФ совместно с другими силовыми подразделениями и службами РФ позаботятся об их безопасности.
„Кто посягнет на наши границы, получит молниеносный ответ!“ - добавил Кадыров.
Ранее 12 июня Минобороны и отряд специального назначения "Ахмат" подписали первый контракт, определяющий деятельность бойцов подразделения в зоне специальной военной операции.
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