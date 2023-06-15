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Граница в Белгородской области будет охраняться силами "Ахмата" — Кадыров

Граница в Белгородской области будет охраняться силами "Ахмата" — Кадыров - 15.06.2023 Украина.ру

Граница в Белгородской области будет охраняться силами "Ахмата" — Кадыров

Бойцы батальона "Запад-Ахмат" приступили к охране российской границы в Белгородской области, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграмм-канале 15 июня

2023-06-15T21:22

2023-06-15T21:22

2023-06-15T21:22

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По его словам, взаимодействием с губернатором Вячеславом Гладковым, Минобороны, Погрануправлением ФСБ и Росгвардией занимаются депутат Госдумы Адам Делимханов и начальник отдела МВД по Курчалоевскому району Чечни Рустам Агуев.Как сообщил Кадыров, сейчас бойцы "Ахмата" укрепляются на территории контрольно-пропускного пункта (КПП) в районе Нехотеевки. Кроме того, военнослужащие батальона уже заступили на дежурства на КПП в селе Казинка Грайворонского района.Глава Чечни напомнил, что ранее этот КПП был атакован так называемым Русским добровольческим корпусом, „который не имеет никакого отношения к истинным русским патриотам России“. Кадыров назвал их отщепенцами и предателями Родины, которых надо наказать по всей строгости закона. „Мы приложим все усилия для этого“, добавил он.Он заявил, что бойцы батальона "Запад-АХМАТ" МО РФ совместно с другими силовыми подразделениями и службами РФ позаботятся об их безопасности.Ранее 12 июня Минобороны и отряд специального назначения "Ахмат" подписали первый контракт, определяющий деятельность бойцов подразделения в зоне специальной военной операции.Сейчас на Украина.ру читают:Закавказье открывает "коридоры", Средняя Азия и Прибалтика вооружаютсяПочему Варшава выгораживает Киев в деле "Волынской резни"Барабаны, овощерезки и сковородки по цене автомобиля. Как в Киеве пилят деньги на укрытиях

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новости, россия, "ахмат", кадыров, мо рф, минобороны рф, белгородская область