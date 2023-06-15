Экс-разведчик США Риттер рассказал, как оружие НАТО еще сильнее ослабило ВСУ при контрнаступлении - 15.06.2023 Украина.ру
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Экс-разведчик США Риттер рассказал, как оружие НАТО еще сильнее ослабило ВСУ при контрнаступлении
Экс-разведчик США Риттер рассказал, как оружие НАТО еще сильнее ослабило ВСУ при контрнаступлении - 15.06.2023 Украина.ру
Экс-разведчик США Риттер рассказал, как оружие НАТО еще сильнее ослабило ВСУ при контрнаступлении
Вооруженные силы Украины не могут использовать западную технику должным образом, из-за чего становятся лёгкой мишенью, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty 14 июня
2023-06-15T19:58
2023-06-15T19:58
новости
зарубежье
сша
украина
скотт риттер
владимир зеленский
m2 bradley
leopard-2 (танк)
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По словам Риттера, причина заключается в том, что западные вооружения разрабатывались для системного использования, а не в том виде, как они применяются ВСУ.Военный отметил, что украинские военные не знают, как пользоваться западными видами вооружения, не знают, как их ремонтировать, из-за чего становятся лёгкой мишенью.Риттер подчеркнул, что уже в первые дни украинского контрнаступления Россия смогла уничтожите западную технику, в том числе американские БМП Bradley и немецкие танки Leopard.По словам Риттера, после поражения Киева Соединённые Штаты бросят Зеленского и остановят всю военную и финансовую помощь.Сейчас на Украина.ру читают:Закавказье открывает "коридоры", Средняя Азия и Прибалтика вооружаютсяПочему Варшава выгораживает Киев в деле "Волынской резни"Барабаны, овощерезки и сковородки по цене автомобиля. Как в Киеве пилят деньги на укрытиях
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, зарубежье, сша, украина, скотт риттер, владимир зеленский, m2 bradley, leopard-2 (танк)
Новости, Зарубежье, США, Украина, Скотт Риттер, Владимир Зеленский, M2 Bradley, Leopard-2 (танк)

Экс-разведчик США Риттер рассказал, как оружие НАТО еще сильнее ослабило ВСУ при контрнаступлении

19:58 15.06.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Читать в
Вооруженные силы Украины не могут использовать западную технику должным образом, из-за чего становятся лёгкой мишенью, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty 14 июня
По словам Риттера, причина заключается в том, что западные вооружения разрабатывались для системного использования, а не в том виде, как они применяются ВСУ.
“Мы должны понимать, что, дав Украине это оружие, мы сделали ее не сильнее, а, наоборот, слабее", — отметил он.
Военный отметил, что украинские военные не знают, как пользоваться западными видами вооружения, не знают, как их ремонтировать, из-за чего становятся лёгкой мишенью.
"Можете считать это моим официальным заявлением, что танки Leopard ничего не изменят на поле боя", — поделился мнением офицер.
Риттер подчеркнул, что уже в первые дни украинского контрнаступления Россия смогла уничтожите западную технику, в том числе американские БМП Bradley и немецкие танки Leopard.
По словам Риттера, после поражения Киева Соединённые Штаты бросят Зеленского и остановят всю военную и финансовую помощь.
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Закавказье открывает "коридоры", Средняя Азия и Прибалтика вооружаются
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- РИА Новости, 1920, 15.06.2023
15:50
Украинское наступление: почему у ВСУ всё пошло так плохоУже неделю идет пресловутое украинское наступление, но кроме как овладением десятком давно оставленных сел на стыке Запорожской области и ДНР украинскому командованию похвастаться нечем
 
НовостиЗарубежьеСШАУкраинаСкотт РиттерВладимир ЗеленскийM2 BradleyLeopard-2 (танк)
 
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Заголовок открываемого материала
19:58Экс-разведчик США Риттер рассказал, как оружие НАТО еще сильнее ослабило ВСУ при контрнаступлении
19:24Милли не назвал сроков поставки истребителей F-16 Киеву
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18:27Источник рассказал о состоянии главы ГУР Буданова
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18:04В Британии рассказали о наступлении ВСУ то, что запрещено говорить на Украине
17:55"Антей", не проигравший "Геркулесу"
17:52Посол Китая в России рассказал об упрощении визового режима между странами
17:33Донбасс повторяет сюжет "Белой гвардии", но всё гораздо сложнее: что говорили об Украине в мире 15 июня
17:29Киркоров резко ответил на вопрос об антироссийской деятельности Максима Галкина*
17:18Журналисты выяснили, почему цены на нефть повысились на мировых рынках
16:49"Лучшая в мире армия": Макгрегор восхитился тактикой Путина в отражении контрнаступления ВСУ
16:33Журналисты выяснили, насколько сильно поднялись цены на газ в Европе
16:28Россия успешно отбивает наступление ВСУ, но у Украины остались козыри. О чём говорили эксперты 15 июня
16:09Путь Председателя. Си Цзиньпину исполнилось 70 лет
16:09Песков рассказал о проверке в "Ельцин-центре"
16:05Кто владеет им, тот владеет будущим: Пушков назвал задачи России на цифровом поле боя
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