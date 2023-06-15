Экс-разведчик США Риттер рассказал, как оружие НАТО еще сильнее ослабило ВСУ при контрнаступлении
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Вооруженные силы Украины не могут использовать западную технику должным образом, из-за чего становятся лёгкой мишенью, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty 14 июня
По словам Риттера, причина заключается в том, что западные вооружения разрабатывались для системного использования, а не в том виде, как они применяются ВСУ.
“Мы должны понимать, что, дав Украине это оружие, мы сделали ее не сильнее, а, наоборот, слабее", — отметил он.
Военный отметил, что украинские военные не знают, как пользоваться западными видами вооружения, не знают, как их ремонтировать, из-за чего становятся лёгкой мишенью.
"Можете считать это моим официальным заявлением, что танки Leopard ничего не изменят на поле боя", — поделился мнением офицер.
Риттер подчеркнул, что уже в первые дни украинского контрнаступления Россия смогла уничтожите западную технику, в том числе американские БМП Bradley и немецкие танки Leopard.
По словам Риттера, после поражения Киева Соединённые Штаты бросят Зеленского и остановят всю военную и финансовую помощь.
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