https://ukraina.ru/20230615/1047278845.html

Экс-разведчик США Риттер рассказал, как оружие НАТО еще сильнее ослабило ВСУ при контрнаступлении

Экс-разведчик США Риттер рассказал, как оружие НАТО еще сильнее ослабило ВСУ при контрнаступлении - 15.06.2023 Украина.ру

Экс-разведчик США Риттер рассказал, как оружие НАТО еще сильнее ослабило ВСУ при контрнаступлении

Вооруженные силы Украины не могут использовать западную технику должным образом, из-за чего становятся лёгкой мишенью, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty 14 июня

2023-06-15T19:58

2023-06-15T19:58

2023-06-15T19:58

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скотт риттер

владимир зеленский

m2 bradley

leopard-2 (танк)

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По словам Риттера, причина заключается в том, что западные вооружения разрабатывались для системного использования, а не в том виде, как они применяются ВСУ.Военный отметил, что украинские военные не знают, как пользоваться западными видами вооружения, не знают, как их ремонтировать, из-за чего становятся лёгкой мишенью.Риттер подчеркнул, что уже в первые дни украинского контрнаступления Россия смогла уничтожите западную технику, в том числе американские БМП Bradley и немецкие танки Leopard.По словам Риттера, после поражения Киева Соединённые Штаты бросят Зеленского и остановят всю военную и финансовую помощь.Сейчас на Украина.ру читают:Закавказье открывает "коридоры", Средняя Азия и Прибалтика вооружаютсяПочему Варшава выгораживает Киев в деле "Волынской резни"Барабаны, овощерезки и сковородки по цене автомобиля. Как в Киеве пилят деньги на укрытиях

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новости, зарубежье, сша, украина, скотт риттер, владимир зеленский, m2 bradley, leopard-2 (танк)