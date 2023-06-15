Милли не назвал сроков поставки истребителей F-16 Киеву - 15.06.2023 Украина.ру
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Милли не назвал сроков поставки истребителей F-16 Киеву
Милли не назвал сроков поставки истребителей F-16 Киеву - 15.06.2023 Украина.ру
Милли не назвал сроков поставки истребителей F-16 Киеву
Пока рано говорить о сроках поставки Украине американских истребителей F-16, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли. Об этом сообщило РИА Новости 15 июня
2023-06-15T19:24
2023-06-15T19:24
новости
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сша
f-16
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Милли добавил, что „впереди ещё много работы“.Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Запад расширяет объёмы и номенклатуру ударных наступательных вооружений, поставляемых киевскому режиму.Он пояснил, что это объясняется решимостью США и их союзников воевать с Россией до последнего украинца.Издание Politico со ссылкой на источник в Пентагоне сообщало, что минобороны США не возражает против предоставления Украине американских истребителей F-16 другими странами.В то же время сообщалось, что в Пентагоне неоднократно ставили под сомнение потребность Украины в F-16 на текущем этапе конфликта.На Украине советник министра обороны Юрий Сак выразил надежду получить от Запада до 50 истребителей F-16.В России неоднократно заявляли, что накачка Украины оружием ведёт только к эскалации конфликта.Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.Сейчас на Украина.ру читают:Закавказье открывает "коридоры", Средняя Азия и Прибалтика вооружаютсяПочему Варшава выгораживает Киев в деле "Волынской резни"Барабаны, овощерезки и сковородки по цене автомобиля. Как в Киеве пилят деньги на укрытиях
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новости, украина, сша, f-16, пентагон, марк милли, россия
Новости, Украина, США, F-16, Пентагон, Марк Милли, Россия

Милли не назвал сроков поставки истребителей F-16 Киеву

19:24 15.06.2023
 
© РИА Новости . Алексей ВитвицкийИстребители F16 военно-воздушных сил Польши (слева) и Eurofighter Typhoon ВВС Германии во время показательных полетов пилотажных групп в рамках саммита НАТО в Варшаве
Истребители F16 военно-воздушных сил Польши (слева) и Eurofighter Typhoon ВВС Германии во время показательных полетов пилотажных групп в рамках саммита НАТО в Варшаве - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Пока рано говорить о сроках поставки Украине американских истребителей F-16, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли. Об этом сообщило РИА Новости 15 июня
"Преждевременного давать конкретную дату, когда F-16 или любой другой тип современных воздушных судов будет задействован в сражениях на Украине", - заявил Милли.
Милли добавил, что „впереди ещё много работы“.
Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Запад расширяет объёмы и номенклатуру ударных наступательных вооружений, поставляемых киевскому режиму.
Он пояснил, что это объясняется решимостью США и их союзников воевать с Россией до последнего украинца.
Издание Politico со ссылкой на источник в Пентагоне сообщало, что минобороны США не возражает против предоставления Украине американских истребителей F-16 другими странами.
F-16
11:44
Поставка Украине истребителей F-16 не стоит на повестке дня - министр обороны НидерландовПоставка Украине истребителей F-16 по-прежнему не стоит на повестке дня. Об этом 15 июня заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен
В то же время сообщалось, что в Пентагоне неоднократно ставили под сомнение потребность Украины в F-16 на текущем этапе конфликта.
На Украине советник министра обороны Юрий Сак выразил надежду получить от Запада до 50 истребителей F-16.
В России неоднократно заявляли, что накачка Украины оружием ведёт только к эскалации конфликта.
Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
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