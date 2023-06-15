Источник рассказал о состоянии главы ГУР Буданова - 15.06.2023 Украина.ру
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Источник рассказал о состоянии главы ГУР Буданова
Источник рассказал о состоянии главы ГУР Буданова - 15.06.2023 Украина.ру
Источник рассказал о состоянии главы ГУР Буданова
Глава ГУР Украины Кирилл Буданов получил ранение во время российского ракетного удара по штаб-квартире ГУР в Киеве и сейчас находится в госпитале бундесвера в Берлине, заявил сотрудник российских силовых структур со ссылкой на источники в украинской военной разведке. Об этом сообщило РИА Новости 15 июня
2023-06-15T18:27
2023-06-15T18:27
новости
главное управление разведки украины (гур)
кирилл буданов
украина
вс рф
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Руководитель Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов не появлялся на публике с 29 мая.Как сообщается, Буданова удалось извлечь из-под завалов, после чего его эвакуировали вертолётом санитарной авиации ВСУ на военную базу Жешув в Польше.Туда прилетел с авиабазы Рамштайн борт 84-0087 марки C-21A 86-й воздушной медицинской эвакуационной эскадрильи ВВС США и доставил Буданова в Берлин, отметил собеседник агентства.Запись о полете этого американского самолета сохранилась и в данных сервиса Flightaradar, что подтверждает слова источника.По сведениям издания, источники в украинской военной разведке назвали точное место, где лечат Буданова, — это госпиталь бундесвера в Берлине по адресу Шарнхорнштрассе, 13.По словам силовика, глава ГУР находится в тяжелом состоянии.Ранее 29 мая Министерство обороны Росии заявило о массированном ракетном ударе по украинским аэродромам, командным пунктам, радиолокационным постам.Официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков заявил о том, что Вооруженными силами РФ нанесены групповые удары с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования по центральным пунктам принятия решения.Позднее президент России Владимир Путин заявил, что удар был нанесён по штабу военной разведки Украины.При этом Буданов не появляется публично именно с 29 мая.Власти киевского режима опровергали 5 июня распространяющиеся на Украине новости о смерти Буданова, однако ничего не говорили ни о его ранении, ни о том, где он находится и в каком состоянии.Сейчас на Украина.ру читают:Закавказье открывает "коридоры", Средняя Азия и Прибалтика вооружаютсяПочему Варшава выгораживает Киев в деле "Волынской резни"Барабаны, овощерезки и сковородки по цене автомобиля. Как в Киеве пилят деньги на укрытиях
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452
60
Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, главное управление разведки украины (гур), кирилл буданов, украина, вс рф
Новости, Главное управление разведки Украины (ГУР), Кирилл Буданов, Украина, ВС РФ

Источник рассказал о состоянии главы ГУР Буданова

18:27 15.06.2023
 
© pravda.com.ua
© pravda.com.ua
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Глава ГУР Украины Кирилл Буданов получил ранение во время российского ракетного удара по штаб-квартире ГУР в Киеве и сейчас находится в госпитале бундесвера в Берлине, заявил сотрудник российских силовых структур со ссылкой на источники в украинской военной разведке. Об этом сообщило РИА Новости 15 июня
Руководитель Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов не появлялся на публике с 29 мая.
"По сведениям, полученным российскими силовиками от источников в ГУР Украины, стало известно о ранении Кирилла Буданова во время российского удара утром 29 мая по зданию ГУР, расположенному на острове Рыбальский в Киеве. Российская ракета залетела в соседний кабинет с Будановым", — рассказал он.
Как сообщается, Буданова удалось извлечь из-под завалов, после чего его эвакуировали вертолётом санитарной авиации ВСУ на военную базу Жешув в Польше.
Туда прилетел с авиабазы Рамштайн борт 84-0087 марки C-21A 86-й воздушной медицинской эвакуационной эскадрильи ВВС США и доставил Буданова в Берлин, отметил собеседник агентства.
Запись о полете этого американского самолета сохранилась и в данных сервиса Flightaradar, что подтверждает слова источника.
По сведениям издания, источники в украинской военной разведке назвали точное место, где лечат Буданова, — это госпиталь бундесвера в Берлине по адресу Шарнхорнштрассе, 13.
По словам силовика, глава ГУР находится в тяжелом состоянии.
Ранее 29 мая Министерство обороны Росии заявило о массированном ракетном ударе по украинским аэродромам, командным пунктам, радиолокационным постам.
Официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков заявил о том, что Вооруженными силами РФ нанесены групповые удары с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования по центральным пунктам принятия решения.
Позднее президент России Владимир Путин заявил, что удар был нанесён по штабу военной разведки Украины.
При этом Буданов не появляется публично именно с 29 мая.
Власти киевского режима опровергали 5 июня распространяющиеся на Украине новости о смерти Буданова, однако ничего не говорили ни о его ранении, ни о том, где он находится и в каком состоянии.
Сейчас на Украина.ру читают:
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