Посол Китая в России рассказал об облегчении визового режима между странами
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабочая встреча вице-премьера РФ Д. Чернышенко с послом КНР Ч. Ханьхуэем
Китай и Россия хотят облегчить визовый режим между двумя странами, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. Об этом сообщило РИА Новости 15 июня
Посол принял участие в Петербургском международном экономическом форуме, который проходит 14-17 июня.
Чжан Ханьнуэй прокомментировал вопрос о возможном облегчении визового режима.
"Я считаю, что мы хотим это сделать, но нужно договориться, согласовать", - сказал посол.
Отвечая на вопрос о введении электронных виз, Ханьхуэй заявил, что это "технический вопрос".
"Электронные визы - это технический вопрос. Я считаю, что облегчение визового режима - это наше общее желание", - добавил он.
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