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Посол Китая в России рассказал об облегчении визового режима между странами

Посол Китая в России рассказал об облегчении визового режима между странами - 15.06.2023 Украина.ру

Посол Китая в России рассказал об облегчении визового режима между странами

Китай и Россия хотят облегчить визовый режим между двумя странами, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. Об этом сообщило РИА Новости 15 июня

2023-06-15T17:52

2023-06-15T17:52

2023-06-15T17:52

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Посол принял участие в Петербургском международном экономическом форуме, который проходит 14-17 июня.Чжан Ханьнуэй прокомментировал вопрос о возможном облегчении визового режима.Отвечая на вопрос о введении электронных виз, Ханьхуэй заявил, что это "технический вопрос".Сейчас на Украина.ру читают:Закавказье открывает "коридоры", Средняя Азия и Прибалтика вооружаютсяПочему Варшава выгораживает Киев в деле "Волынской резни"Барабаны, овощерезки и сковородки по цене автомобиля. Как в Киеве пилят деньги на укрытиях

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2023

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новости, зарубежье, китай, россия, визовый режим, визовый режим, посол