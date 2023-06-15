Посол Китая в России рассказал об облегчении визового режима между странами - 15.06.2023 Украина.ру
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Посол Китая в России рассказал об облегчении визового режима между странами
Посол Китая в России рассказал об облегчении визового режима между странами - 15.06.2023 Украина.ру
Посол Китая в России рассказал об облегчении визового режима между странами
Китай и Россия хотят облегчить визовый режим между двумя странами, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. Об этом сообщило РИА Новости 15 июня
2023-06-15T17:52
2023-06-15T17:52
новости
зарубежье
китай
россия
визовый режим
визовый режим
посол
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Посол принял участие в Петербургском международном экономическом форуме, который проходит 14-17 июня.Чжан Ханьнуэй прокомментировал вопрос о возможном облегчении визового режима.Отвечая на вопрос о введении электронных виз, Ханьхуэй заявил, что это "технический вопрос".Сейчас на Украина.ру читают:Закавказье открывает "коридоры", Средняя Азия и Прибалтика вооружаютсяПочему Варшава выгораживает Киев в деле "Волынской резни"Барабаны, овощерезки и сковородки по цене автомобиля. Как в Киеве пилят деньги на укрытиях
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новости, зарубежье, китай, россия, визовый режим, визовый режим, посол
Новости, Зарубежье, Китай, Россия, визовый режим, визовый режим, посол

Посол Китая в России рассказал об облегчении визового режима между странами

17:52 15.06.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабочая встреча вице-премьера РФ Д. Чернышенко с послом КНР Ч. Ханьхуэем
Рабочая встреча вице-премьера РФ Д. Чернышенко с послом КНР Ч. Ханьхуэем - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Китай и Россия хотят облегчить визовый режим между двумя странами, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. Об этом сообщило РИА Новости 15 июня
Посол принял участие в Петербургском международном экономическом форуме, который проходит 14-17 июня.
Чжан Ханьнуэй прокомментировал вопрос о возможном облегчении визового режима.
"Я считаю, что мы хотим это сделать, но нужно договориться, согласовать", - сказал посол.
Отвечая на вопрос о введении электронных виз, Ханьхуэй заявил, что это "технический вопрос".
"Электронные визы - это технический вопрос. Я считаю, что облегчение визового режима - это наше общее желание", - добавил он.
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