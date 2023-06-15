Киркоров резко ответил на вопрос об антироссийской деятельности Максима Галкина* - 15.06.2023 Украина.ру
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Киркоров резко ответил на вопрос об антироссийской деятельности Максима Галкина*
Киркоров резко ответил на вопрос об антироссийской деятельности Максима Галкина* - 15.06.2023 Украина.ру
Киркоров резко ответил на вопрос об антироссийской деятельности Максима Галкина*
Российский певец Филипп Киркоров резко высказался о юмористе и муже своей бывшей жены Аллы Пугачевой Максиме Галкине
2023-06-15T17:29
2023-06-15T17:29
новости
киркоров
филипп киркоров
пмэф
алла пугачева
пугачёва
максим галкин
галкин
иноагент
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Киркоров стал гостем Петербургского международного экономического форума, который проводится 14-17 июня. На форуме артист пообщался с представителями прессы. В частности, ему задали вопрос, что он думает о муже своей бывшей избранницы.Как сообщалось ранее, Галкин решил оспорить статус иноагента, но столичный суд не встал на его сторону.Помимо этого, артиста попросили прокомментировать слухи о желании Пугачёвой и Галкина вернуться в Россию.Вопрос о том, стоит ли уехавшим из страны артистам возвращаться обратно, он посоветовал задать представителю МИД России Марии Захаровой. К нему, по словам певца, можно обращаться за комментариями о песнях и творчестве.*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022 г. Сейчас на Украина.ру читают:Закавказье открывает "коридоры", Средняя Азия и Прибалтика вооружаютсяПочему Варшава выгораживает Киев в деле "Волынской резни"Барабаны, овощерезки и сковородки по цене автомобиля. Как в Киеве пилят деньги на укрытиях
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новости, киркоров, филипп киркоров, пмэф, алла пугачева, пугачёва, максим галкин, галкин, иноагент
Новости, Киркоров, Филипп Киркоров, ПМЭФ, Алла Пугачева, Пугачёва, Максим Галкин, Галкин, иноагент

Киркоров резко ответил на вопрос об антироссийской деятельности Максима Галкина*

17:29 15.06.2023
 
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ПМЭФ-2023. Работа форума
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Российский певец Филипп Киркоров резко высказался о юмористе и муже своей бывшей жены Аллы Пугачевой Максиме Галкине
Киркоров стал гостем Петербургского международного экономического форума, который проводится 14-17 июня.
На форуме артист пообщался с представителями прессы. В частности, ему задали вопрос, что он думает о муже своей бывшей избранницы.
Как сообщалось ранее, Галкин решил оспорить статус иноагента, но столичный суд не встал на его сторону.

"Меня меньше всего в этой жизни интересует Максим Галкин и его статус. Меня интересует мой статус, мое имя. И то, что я делаю в этой стране. А все, что там делает или говорит Максим Галкин, меня меньше всего в этой жизни интересует", - заявил Киркоров.

Помимо этого, артиста попросили прокомментировать слухи о желании Пугачёвой и Галкина вернуться в Россию.
"Мне неведомо, что делает эта пара. Замечательная певица Алла Пугачева - это легенда нашей страны. И что там, где она сейчас? Я знаю, что она уехала, и больше мне ничего не известно. Мы не общаемся уже больше пяти лет, поэтому мне ничего не известно. Ни о ней, ни о ее семье", - утверждает артист.
Вопрос о том, стоит ли уехавшим из страны артистам возвращаться обратно, он посоветовал задать представителю МИД России Марии Захаровой. К нему, по словам певца, можно обращаться за комментариями о песнях и творчестве.
*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022 г.
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