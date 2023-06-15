Киркоров резко ответил на вопрос об антироссийской деятельности Максима Галкина*

Теперь уже навечно вчерашние. В чем проблема Верки Сердючки и других "меладзе", предавших Россию

Их имена долгие годы были на слуху, они стали здесь популярными и заработали баснословные деньги. Они были кумирами и секс-символами. А еще - непременными завсегдатаями корпоративов. Но теперь больше мы их не увидим. Возможно, к счастью