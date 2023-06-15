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Киркоров резко ответил на вопрос об антироссийской деятельности Максима Галкина*
Киркоров резко ответил на вопрос об антироссийской деятельности Максима Галкина* - 15.06.2023 Украина.ру
Киркоров резко ответил на вопрос об антироссийской деятельности Максима Галкина*
Российский певец Филипп Киркоров резко высказался о юмористе и муже своей бывшей жены Аллы Пугачевой Максиме Галкине
2023-06-15T17:29
2023-06-15T17:29
2023-06-15T17:29
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Киркоров стал гостем Петербургского международного экономического форума, который проводится 14-17 июня. На форуме артист пообщался с представителями прессы. В частности, ему задали вопрос, что он думает о муже своей бывшей избранницы.Как сообщалось ранее, Галкин решил оспорить статус иноагента, но столичный суд не встал на его сторону.Помимо этого, артиста попросили прокомментировать слухи о желании Пугачёвой и Галкина вернуться в Россию.Вопрос о том, стоит ли уехавшим из страны артистам возвращаться обратно, он посоветовал задать представителю МИД России Марии Захаровой. К нему, по словам певца, можно обращаться за комментариями о песнях и творчестве.*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022 г. Сейчас на Украина.ру читают:Закавказье открывает "коридоры", Средняя Азия и Прибалтика вооружаютсяПочему Варшава выгораживает Киев в деле "Волынской резни"Барабаны, овощерезки и сковородки по цене автомобиля. Как в Киеве пилят деньги на укрытиях
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Новости, Киркоров, Филипп Киркоров, ПМЭФ, Алла Пугачева, Пугачёва, Максим Галкин, Галкин, иноагент
Киркоров резко ответил на вопрос об антироссийской деятельности Максима Галкина*
Российский певец Филипп Киркоров резко высказался о юмористе и муже своей бывшей жены Аллы Пугачевой Максиме Галкине
Киркоров стал гостем Петербургского международного экономического форума, который проводится 14-17 июня.
На форуме артист пообщался с представителями прессы. В частности, ему задали вопрос, что он думает о муже своей бывшей избранницы.
Как сообщалось ранее, Галкин решил оспорить статус иноагента, но столичный суд не встал на его сторону.
"Меня меньше всего в этой жизни интересует Максим Галкин и его статус. Меня интересует мой статус, мое имя. И то, что я делаю в этой стране. А все, что там делает или говорит Максим Галкин, меня меньше всего в этой жизни интересует", - заявил Киркоров.
Помимо этого, артиста попросили прокомментировать слухи о желании Пугачёвой и Галкина вернуться в Россию.
"Мне неведомо, что делает эта пара. Замечательная певица Алла Пугачева - это легенда нашей страны. И что там, где она сейчас? Я знаю, что она уехала, и больше мне ничего не известно. Мы не общаемся уже больше пяти лет, поэтому мне ничего не известно. Ни о ней, ни о ее семье", - утверждает артист.
Вопрос о том, стоит ли уехавшим из страны артистам возвращаться обратно, он посоветовал задать представителю МИД России Марии Захаровой. К нему, по словам певца, можно обращаться за комментариями о песнях и творчестве.
*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022 г.
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