https://ukraina.ru/20230615/1047269516.html

"Лучшая в мире армия": Макгрегор восхитился тактикой Путина в отражении контрнаступления ВСУ

"Лучшая в мире армия": Макгрегор восхитился тактикой Путина в отражении контрнаступления ВСУ - 15.06.2023 Украина.ру

"Лучшая в мире армия": Макгрегор восхитился тактикой Путина в отражении контрнаступления ВСУ

Тактика президента России Владимира Путина показала свою эффективность во время контрнаступления ВСУ, заявил 14 июня экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom

2023-06-15T16:49

2023-06-15T16:49

2023-06-15T16:49

новости

зарубежье

дуглас макгрегор

сша

пентагон

владимир путин

контрнаступление

всу

потери всу

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0f/1047246620_0:0:3149:1771_1920x0_80_0_0_d8391cad68979fd2a1db2e37210529f2.jpg.webp

Дуглас отметил высокую заинтересованность президента России Владимира Путина в минимизации потерь ВС РФ.По словам Макгрегора, на фоне безуспешных попыток ВСУ прорвать линию обороны ВС РФ в Вашингтоне начинают осознавать, что Киев находится на грани катастрофы.Военный эксперт подытожил, что нежелание Запада во главе с США пойти на мирное урегулирование украинского кризиса может обернуться тем, что Украина окажется полностью уничтожена.Президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ несут серьезные потери, уточнив, что ни на одном их участков противник успеха не имел. Это достигается благодаря мужеству и героизму российских солдат, правильной организации и управлению войсками, добавил глава государства.Минобороны РФ также сообщало о значительных потерях ВСУ. По данным ведомства, с момента перехода к активных боевым действиям в начале июня Киев потерял семь с половиной тысяч человек личного состава.Сейчас на Украина.ру читают:Закавказье открывает "коридоры", Средняя Азия и Прибалтика вооружаютсяПочему Варшава выгораживает Киев в деле "Волынской резни"Барабаны, овощерезки и сковородки по цене автомобиля. Как в Киеве пилят деньги на укрытиях

https://ukraina.ru/20230615/1047251235.html

https://ukraina.ru/20230615/1047263935.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, зарубежье, дуглас макгрегор, сша, пентагон, владимир путин, контрнаступление, всу, потери всу, вс рф