"Лучшая в мире армия": Макгрегор восхитился тактикой Путина в отражении контрнаступления ВСУ - 15.06.2023 Украина.ру
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"Лучшая в мире армия": Макгрегор восхитился тактикой Путина в отражении контрнаступления ВСУ
"Лучшая в мире армия": Макгрегор восхитился тактикой Путина в отражении контрнаступления ВСУ - 15.06.2023 Украина.ру
"Лучшая в мире армия": Макгрегор восхитился тактикой Путина в отражении контрнаступления ВСУ
Тактика президента России Владимира Путина показала свою эффективность во время контрнаступления ВСУ, заявил 14 июня экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom
2023-06-15T16:49
2023-06-15T16:49
новости
зарубежье
дуглас макгрегор
сша
пентагон
владимир путин
контрнаступление
всу
потери всу
вс рф
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Дуглас отметил высокую заинтересованность президента России Владимира Путина в минимизации потерь ВС РФ.По словам Макгрегора, на фоне безуспешных попыток ВСУ прорвать линию обороны ВС РФ в Вашингтоне начинают осознавать, что Киев находится на грани катастрофы.Военный эксперт подытожил, что нежелание Запада во главе с США пойти на мирное урегулирование украинского кризиса может обернуться тем, что Украина окажется полностью уничтожена.Президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ несут серьезные потери, уточнив, что ни на одном их участков противник успеха не имел. Это достигается благодаря мужеству и героизму российских солдат, правильной организации и управлению войсками, добавил глава государства.Минобороны РФ также сообщало о значительных потерях ВСУ. По данным ведомства, с момента перехода к активных боевым действиям в начале июня Киев потерял семь с половиной тысяч человек личного состава.Сейчас на Украина.ру читают:Закавказье открывает "коридоры", Средняя Азия и Прибалтика вооружаютсяПочему Варшава выгораживает Киев в деле "Волынской резни"Барабаны, овощерезки и сковородки по цене автомобиля. Как в Киеве пилят деньги на укрытиях
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новости, зарубежье, дуглас макгрегор, сша, пентагон, владимир путин, контрнаступление, всу, потери всу, вс рф
Новости, Зарубежье, Дуглас Макгрегор, США, Пентагон, Владимир Путин, контрнаступление, ВСУ, потери ВСУ, ВС РФ

"Лучшая в мире армия": Макгрегор восхитился тактикой Путина в отражении контрнаступления ВСУ

16:49 15.06.2023
 
© РИА Новости . Гавриил Григоров / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с военными корреспондентами
Президент РФ В. Путин провел встречу с военными корреспондентами - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости . Гавриил Григоров
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Тактика президента России Владимира Путина показала свою эффективность во время контрнаступления ВСУ, заявил 14 июня экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom
Дуглас отметил высокую заинтересованность президента России Владимира Путина в минимизации потерь ВС РФ.
"Для меня очевидно, что с самого начала Путин прикладывал максимум усилий для того, чтобы минимизировать потери среди военных. Видно, что он также заинтересован в том, чтобы избегать, насколько это возможно, сопутствующие повреждения", — заметил полковник.
По словам Макгрегора, на фоне безуспешных попыток ВСУ прорвать линию обороны ВС РФ в Вашингтоне начинают осознавать, что Киев находится на грани катастрофы.
"Я думаю, что армия России сейчас лучшая в мире. Она высоко квалифицирована и хорошо организована. <…> Ситуация складывается тяжелейшим образом для украинцев, они несут колоссальные потери, но скрывают правду", — отметил он.
Военный эксперт подытожил, что нежелание Запада во главе с США пойти на мирное урегулирование украинского кризиса может обернуться тем, что Украина окажется полностью уничтожена.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
12:55
Американский аналитик назвал главный риск украинского контрнаступленияУкраина рискует понести большие потери, прежде чем вплотную приблизится к линии обороны ВС РФ, заявило издание Reuters 15 июня
Президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ несут серьезные потери, уточнив, что ни на одном их участков противник успеха не имел. Это достигается благодаря мужеству и героизму российских солдат, правильной организации и управлению войсками, добавил глава государства.
Минобороны РФ также сообщало о значительных потерях ВСУ. По данным ведомства, с момента перехода к активных боевым действиям в начале июня Киев потерял семь с половиной тысяч человек личного состава.
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- РИА Новости, 1920, 15.06.2023
15:50
Украинское наступление: почему у ВСУ всё пошло так плохоУже неделю идет пресловутое украинское наступление, но кроме как овладением десятком давно оставленных сел на стыке Запорожской области и ДНР украинскому командованию похвастаться нечем
 
НовостиЗарубежьеДуглас МакгрегорСШАПентагонВладимир ПутинконтрнаступлениеВСУпотери ВСУВС РФ
 
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