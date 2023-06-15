https://ukraina.ru/20230615/1047254085.html

"Если вы не согласны, мы летим к вам": Дугин объяснил, почему Запад начинает войны

"Если вы не согласны, мы летим к вам": Дугин объяснил, почему Запад начинает войны - 15.06.2023 Украина.ру

"Если вы не согласны, мы летим к вам": Дугин объяснил, почему Запад начинает войны

Запад считают свою систему ценностей всеобщей, а если кто-то отказывается развивать по его стратегии — следуют санкции, войны и конфликты, рассказал философ, политолог и социолог Александр Дугин на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщило РИА Новости 15 июня

2023-06-15T13:42

2023-06-15T13:42

2023-06-15T13:42

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Александр Дугин выступил на Петербургском международном экономическом форуме в рамках проекта „Горизонт — 2040: Россия на карте мира“.По словам философа, есть западный субъект, который отожествляет самого себя с судьбой человечества и говорит: “Все, я есть прогресс, я есть экологическое развитие. Все, кто хотят развиваться, следуйте в этом направлении, потому что я есть универсальное. Я есть человечество".По словам Дугина, Запад говорит о себе не какой одной из составляющих мира, а как о целом мире, и в этом отношении глобалистский Запад, "который сейчас у власти в Вашингтоне, достаточно решителен: "мы имеем свою системы ценностей, которые мы считаем всеобщими“.Политолог назвал влияние либерального Запада на человечество „некой формой цивилизационного нацизма“.И язык, и способ мышления - это "глобальная субъектность Запада, она встроена. Это просто некий вирус, который действует в нашей операционной системе. … это называется ментальная колонизация. И мы являемся, увы, жертвами этой ментальной колонизации", отметил Дугин.Сейчас на Украина.ру читают:Закавказье открывает "коридоры", Средняя Азия и Прибалтика вооружаютсяПочему Варшава выгораживает Киев в деле "Волынской резни"Барабаны, овощерезки и сковородки по цене автомобиля. Как в Киеве пилят деньги на укрытиях

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новости, зарубежье, сша, запад, пмэф, александр дугин