https://ukraina.ru/20230615/1047245833.html
В МИД РФ усомнились в адекватности администрации Байдена
В МИД РФ усомнились в адекватности администрации Байдена - 15.06.2023 Украина.ру
В МИД РФ усомнились в адекватности администрации Байдена
Сообщения об угрозах представителей администрации Байдена в адрес Нагорного Карабаха вызывают вопросы об адекватности американских посредников, заявили в МИД РФ. Об этом сообщило РИА Новости 15 июня
2023-06-15T11:37
2023-06-15T11:37
2023-06-15T11:37
новости
россия
зарубежье
нагорный карабах
армения
азербайджан
никол пашинян
ильхам алиев
сша
администрация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101750/88/1017508838_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_f35f0bf67e66d0eb3bcf172b03ffca5d.jpg.webp
США активно включились в процесс урегулирования отношений между Азербайджаном и Арменией с недавних пор. В Мюнхене в феврале состоялась трехсторонняя встреча президента Азербайджана Алиева и премьера Армении Пашиняна с госсекретарём США Блинкеном.Ранее издание со ссылкой на дипломатический источник в Вашингтоне сообщало, что США принуждают Нагорный Карабах ко встрече с Азербайджаном, в случае отказа - угрожают контртеррористической операцией.Целью он отметил внедрение Соединённых Штатов в регион.В Москве отмечали, что посредничество США и ЕС в решении данного конфликта направлено на вытеснение России из переговорного процесса, а не на стабилизацию ситуации в регионе.К переговорному процессу страны приступили в 2022 году при посредничестве России, ЕС и США.В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в пределах советских административных границ.Сейчас на Украина.ру читают:Закавказье открывает "коридоры", Средняя Азия и Прибалтика вооружаютсяПочему Варшава выгораживает Киев в деле "Волынской резни"Барабаны, овощерезки и сковородки по цене автомобиля. Как в Киеве пилят деньги на укрытиях
https://ukraina.ru/20230615/1047236120.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101750/88/1017508838_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_0f22dadfdddae98766078e853b3ed6be.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, зарубежье, нагорный карабах, армения, азербайджан, никол пашинян, ильхам алиев, сша, администрация
Новости, Россия, Зарубежье, Нагорный Карабах, Армения, Азербайджан, Никол Пашинян, Ильхам Алиев, США, администрация
В МИД РФ усомнились в адекватности администрации Байдена
Сообщения об угрозах представителей администрации Байдена в адрес Нагорного Карабаха вызывают вопросы об адекватности американских посредников, заявили в МИД РФ. Об этом сообщило РИА Новости 15 июня
США активно включились в процесс урегулирования отношений между Азербайджаном и Арменией с недавних пор. В Мюнхене в феврале состоялась трехсторонняя встреча президента Азербайджана Алиева и премьера Армении Пашиняна с госсекретарём США Блинкеном.
"Сообщения об угрозах представителей администрации Байдена в адрес Нагорного Карабаха вызывают вопросы об адекватности американских посредников",- сказали в министерстве.
Ранее издание со ссылкой на дипломатический источник в Вашингтоне сообщало, что США принуждают Нагорный Карабах ко встрече с Азербайджаном, в случае отказа - угрожают контртеррористической операцией.
"В ультимативной форме Вашингтон принуждает представителей Нагорного Карабаха согласиться в ближайшее время на встречу с азербайджанской стороной в "третьей стране" при участии американского куратора“. - сообщил источник.
Целью он отметил внедрение Соединённых Штатов в регион.
"Более того, если карабахское руководство откажется от такого контакта, то ему угрожают проведением азербайджанской контртеррористической операции в регионе", - добавил он.
В Москве отмечали, что посредничество США и ЕС в решении данного конфликта направлено на вытеснение России из переговорного процесса, а не на стабилизацию ситуации в регионе.
К переговорному процессу страны приступили в 2022 году при посредничестве России, ЕС и США.
В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в пределах советских административных границ.
Сейчас на Украина.ру читают: