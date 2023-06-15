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В МИД РФ усомнились в адекватности администрации Байдена

В МИД РФ усомнились в адекватности администрации Байдена - 15.06.2023 Украина.ру

В МИД РФ усомнились в адекватности администрации Байдена

Сообщения об угрозах представителей администрации Байдена в адрес Нагорного Карабаха вызывают вопросы об адекватности американских посредников, заявили в МИД РФ. Об этом сообщило РИА Новости 15 июня

2023-06-15T11:37

2023-06-15T11:37

2023-06-15T11:37

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США активно включились в процесс урегулирования отношений между Азербайджаном и Арменией с недавних пор. В Мюнхене в феврале состоялась трехсторонняя встреча президента Азербайджана Алиева и премьера Армении Пашиняна с госсекретарём США Блинкеном.Ранее издание со ссылкой на дипломатический источник в Вашингтоне сообщало, что США принуждают Нагорный Карабах ко встрече с Азербайджаном, в случае отказа - угрожают контртеррористической операцией.Целью он отметил внедрение Соединённых Штатов в регион.В Москве отмечали, что посредничество США и ЕС в решении данного конфликта направлено на вытеснение России из переговорного процесса, а не на стабилизацию ситуации в регионе.К переговорному процессу страны приступили в 2022 году при посредничестве России, ЕС и США.В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в пределах советских административных границ.Сейчас на Украина.ру читают:Закавказье открывает "коридоры", Средняя Азия и Прибалтика вооружаютсяПочему Варшава выгораживает Киев в деле "Волынской резни"Барабаны, овощерезки и сковородки по цене автомобиля. Как в Киеве пилят деньги на укрытиях

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новости, россия, зарубежье, нагорный карабах, армения, азербайджан, никол пашинян, ильхам алиев, сша, администрация