В МИД РФ усомнились в адекватности администрации Байдена - 15.06.2023 Украина.ру
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В МИД РФ усомнились в адекватности администрации Байдена
В МИД РФ усомнились в адекватности администрации Байдена - 15.06.2023 Украина.ру
В МИД РФ усомнились в адекватности администрации Байдена
Сообщения об угрозах представителей администрации Байдена в адрес Нагорного Карабаха вызывают вопросы об адекватности американских посредников, заявили в МИД РФ. Об этом сообщило РИА Новости 15 июня
2023-06-15T11:37
2023-06-15T11:37
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россия
зарубежье
нагорный карабах
армения
азербайджан
никол пашинян
ильхам алиев
сша
администрация
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США активно включились в процесс урегулирования отношений между Азербайджаном и Арменией с недавних пор. В Мюнхене в феврале состоялась трехсторонняя встреча президента Азербайджана Алиева и премьера Армении Пашиняна с госсекретарём США Блинкеном.Ранее издание со ссылкой на дипломатический источник в Вашингтоне сообщало, что США принуждают Нагорный Карабах ко встрече с Азербайджаном, в случае отказа - угрожают контртеррористической операцией.Целью он отметил внедрение Соединённых Штатов в регион.В Москве отмечали, что посредничество США и ЕС в решении данного конфликта направлено на вытеснение России из переговорного процесса, а не на стабилизацию ситуации в регионе.К переговорному процессу страны приступили в 2022 году при посредничестве России, ЕС и США.В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в пределах советских административных границ.Сейчас на Украина.ру читают:Закавказье открывает "коридоры", Средняя Азия и Прибалтика вооружаютсяПочему Варшава выгораживает Киев в деле "Волынской резни"Барабаны, овощерезки и сковородки по цене автомобиля. Как в Киеве пилят деньги на укрытиях
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новости, россия, зарубежье, нагорный карабах, армения, азербайджан, никол пашинян, ильхам алиев, сша, администрация
Новости, Россия, Зарубежье, Нагорный Карабах, Армения, Азербайджан, Никол Пашинян, Ильхам Алиев, США, администрация

В МИД РФ усомнились в адекватности администрации Байдена

11:37 15.06.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГорода мира. Вашингтон
Города мира. Вашингтон - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Сообщения об угрозах представителей администрации Байдена в адрес Нагорного Карабаха вызывают вопросы об адекватности американских посредников, заявили в МИД РФ. Об этом сообщило РИА Новости 15 июня
США активно включились в процесс урегулирования отношений между Азербайджаном и Арменией с недавних пор. В Мюнхене в феврале состоялась трехсторонняя встреча президента Азербайджана Алиева и премьера Армении Пашиняна с госсекретарём США Блинкеном.
"Сообщения об угрозах представителей администрации Байдена в адрес Нагорного Карабаха вызывают вопросы об адекватности американских посредников",- сказали в министерстве.
Ранее издание со ссылкой на дипломатический источник в Вашингтоне сообщало, что США принуждают Нагорный Карабах ко встрече с Азербайджаном, в случае отказа - угрожают контртеррористической операцией.
"В ультимативной форме Вашингтон принуждает представителей Нагорного Карабаха согласиться в ближайшее время на встречу с азербайджанской стороной в "третьей стране" при участии американского куратора“. - сообщил источник.
Целью он отметил внедрение Соединённых Штатов в регион.
"Более того, если карабахское руководство откажется от такого контакта, то ему угрожают проведением азербайджанской контртеррористической операции в регионе", - добавил он.
В Москве отмечали, что посредничество США и ЕС в решении данного конфликта направлено на вытеснение России из переговорного процесса, а не на стабилизацию ситуации в регионе.
К переговорному процессу страны приступили в 2022 году при посредничестве России, ЕС и США.
В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в пределах советских административных границ.
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