В ЕС не могут согласовать новый пакет антироссийских санкций - источник - 12.06.2023 Украина.ру
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В ЕС не могут согласовать новый пакет антироссийских санкций - источник
В ЕС не могут согласовать новый пакет антироссийских санкций - источник - 12.06.2023 Украина.ру
В ЕС не могут согласовать новый пакет антироссийских санкций - источник
Согласование 11-го пакета санкций ЕС против России всё ещё находится в стадии обсуждения на уровне постоянных представителей стран Евросоюза, сообщило РИА Новости 12 июня со ссылкой на европейский источник
2023-06-12T15:02
2023-06-12T15:02
новости
ес
евросоюз
санкции
антироссийские санкции
россия
еврокомиссия
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Отмечается, что следующая встреча по этому вопросу состоится 14 июня.Собеседник агентства не смог дать ответ, рассчитывают ли постпреды завершить согласование пакета санкций к предстоящему саммиту Евросоюза, который пройдёт 29-30 июня.Еврокомиссия представила ряд предложений по новым санкциям против РФ в апреле,Сообщается, что ЕС планировал включить в новый пакет введение мер против компаний и стран, включая третьи государства, которые, по мнению Брюсселя, участвуют или способствуют обходу антироссийских санкций.Этот пункт позднее вызвал критику внутри ЕС, уточнили в статье.Также сообщалось, что ни российские алмазы, ни атомная сфера РФ в очередной пакет ограничений не попадут.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Сейчас на Украина.ру читают:Теперь уже навечно вчерашние. В чем проблема Верки Сердючки и других "меладзе", предавших РоссиюТри загадки России. Астрологические циклы и судьбы властителейЧерез тернии к линии боестолкновений. Они Родину защищают
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новости, ес, евросоюз, санкции, антироссийские санкции, россия, еврокомиссия
Новости, ЕС, Евросоюз, санкции, антироссийские санкции, Россия, Еврокомиссия

В ЕС не могут согласовать новый пакет антироссийских санкций - источник

15:02 12.06.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Согласование 11-го пакета санкций ЕС против России всё ещё находится в стадии обсуждения на уровне постоянных представителей стран Евросоюза, сообщило РИА Новости 12 июня со ссылкой на европейский источник
Отмечается, что следующая встреча по этому вопросу состоится 14 июня.
"Согласование все еще продолжается на уровне постоянных представителей стран ЕС. Пакет включен в повестку заседания постпредов в среду", - сообщил источник издания.
Собеседник агентства не смог дать ответ, рассчитывают ли постпреды завершить согласование пакета санкций к предстоящему саммиту Евросоюза, который пройдёт 29-30 июня.
Еврокомиссия представила ряд предложений по новым санкциям против РФ в апреле,
Сообщается, что ЕС планировал включить в новый пакет введение мер против компаний и стран, включая третьи государства, которые, по мнению Брюсселя, участвуют или способствуют обходу антироссийских санкций.
Этот пункт позднее вызвал критику внутри ЕС, уточнили в статье.
Также сообщалось, что ни российские алмазы, ни атомная сфера РФ в очередной пакет ограничений не попадут.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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