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В ЕС не могут согласовать новый пакет антироссийских санкций - источник

В ЕС не могут согласовать новый пакет антироссийских санкций - источник - 12.06.2023 Украина.ру

В ЕС не могут согласовать новый пакет антироссийских санкций - источник

Согласование 11-го пакета санкций ЕС против России всё ещё находится в стадии обсуждения на уровне постоянных представителей стран Евросоюза, сообщило РИА Новости 12 июня со ссылкой на европейский источник

2023-06-12T15:02

2023-06-12T15:02

2023-06-12T15:02

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Отмечается, что следующая встреча по этому вопросу состоится 14 июня.Собеседник агентства не смог дать ответ, рассчитывают ли постпреды завершить согласование пакета санкций к предстоящему саммиту Евросоюза, который пройдёт 29-30 июня.Еврокомиссия представила ряд предложений по новым санкциям против РФ в апреле,Сообщается, что ЕС планировал включить в новый пакет введение мер против компаний и стран, включая третьи государства, которые, по мнению Брюсселя, участвуют или способствуют обходу антироссийских санкций.Этот пункт позднее вызвал критику внутри ЕС, уточнили в статье.Также сообщалось, что ни российские алмазы, ни атомная сфера РФ в очередной пакет ограничений не попадут.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Сейчас на Украина.ру читают:Теперь уже навечно вчерашние. В чем проблема Верки Сердючки и других "меладзе", предавших РоссиюТри загадки России. Астрологические циклы и судьбы властителейЧерез тернии к линии боестолкновений. Они Родину защищают

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