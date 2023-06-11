https://ukraina.ru/20230611/1047126299.html

СМИ: солдаты ВСУ потеряли большую часть БМП Bradley

СМИ: солдаты ВСУ потеряли большую часть БМП Bradley - 11.06.2023 Украина.ру

СМИ: солдаты ВСУ потеряли большую часть БМП Bradley

Солдаты одного из подразделений ВСУ рассказыли, что потеряли большую часть имеющихся у них БМП Bradley, сообщило агентство Франс Пресс 11 июня

2023-06-11T21:52

2023-06-11T21:52

2023-06-11T21:52

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Ранее обозреватель издания Forbes Дэвид Экс заявил, Запад предоставил Украине 21 длинноствольный Leopard 2A6 и 109 ракетных комплексов M-2.Как отметил Экс, боевая группа 33-й бригады и 47-й бригады потеряли до пяти процентов каждой партии машин.Отмечается, что из девяти машин мотопехотного подразделения шесть были разбиты и только одна избежала повреждений.Ранее 8 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о попытке ВСУ прорвать российскую оборону на Запорожском и Южнодонецком направлениях.По его данным, украинские войска потеряли 300 человек личного состава, 9 танков, из которых 4 немецких танка Leopard, 11 БМП, в том числе 5 американских Bradley, 14 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также самоходную артиллерийскую установку Cezar производства Франции.Сейчас на Украина.ру читают:Продажная любовь экс-генсека. Как и почему Андерс фог Расмуссен оказался советником у ЗеленскогоРодом из 42-ой. На Запорожском направлении воины прославленной дивизии стоят насмерть"Как я провел это лето". Чему и как учат на курсах ЧВК "Вагнер" для военкоров

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новости, m2 bradley, украина, всу, потери всу, бмп, запад