https://ukraina.ru/20230611/1047126299.html
СМИ: солдаты ВСУ потеряли большую часть БМП Bradley
СМИ: солдаты ВСУ потеряли большую часть БМП Bradley - 11.06.2023 Украина.ру
СМИ: солдаты ВСУ потеряли большую часть БМП Bradley
Солдаты одного из подразделений ВСУ рассказыли, что потеряли большую часть имеющихся у них БМП Bradley, сообщило агентство Франс Пресс 11 июня
2023-06-11T21:52
2023-06-11T21:52
2023-06-11T21:52
новости
m2 bradley
украина
всу
потери всу
бмп
запад
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Ранее обозреватель издания Forbes Дэвид Экс заявил, Запад предоставил Украине 21 длинноствольный Leopard 2A6 и 109 ракетных комплексов M-2.Как отметил Экс, боевая группа 33-й бригады и 47-й бригады потеряли до пяти процентов каждой партии машин.Отмечается, что из девяти машин мотопехотного подразделения шесть были разбиты и только одна избежала повреждений.Ранее 8 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о попытке ВСУ прорвать российскую оборону на Запорожском и Южнодонецком направлениях.По его данным, украинские войска потеряли 300 человек личного состава, 9 танков, из которых 4 немецких танка Leopard, 11 БМП, в том числе 5 американских Bradley, 14 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также самоходную артиллерийскую установку Cezar производства Франции.Сейчас на Украина.ру читают:Продажная любовь экс-генсека. Как и почему Андерс фог Расмуссен оказался советником у ЗеленскогоРодом из 42-ой. На Запорожском направлении воины прославленной дивизии стоят насмерть"Как я провел это лето". Чему и как учат на курсах ЧВК "Вагнер" для военкоров
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, m2 bradley, украина, всу, потери всу, бмп, запад
Новости, M2 Bradley, Украина, ВСУ, потери ВСУ, БМП, Запад
СМИ: солдаты ВСУ потеряли большую часть БМП Bradley
Солдаты одного из подразделений ВСУ рассказыли, что потеряли большую часть имеющихся у них БМП Bradley, сообщило агентство Франс Пресс 11 июня
Ранее обозреватель издания Forbes Дэвид Экс заявил, Запад предоставил Украине 21 длинноствольный Leopard 2A6 и 109 ракетных комплексов M-2.
Как отметил Экс, боевая группа 33-й бригады и 47-й бригады потеряли до пяти процентов каждой партии машин.
"Группа украинских солдат... заявили..., что они потеряли большую часть Bradley", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что из девяти машин мотопехотного подразделения шесть были разбиты и только одна избежала повреждений.
Ранее 8 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о попытке ВСУ прорвать российскую оборону на Запорожском и Южнодонецком направлениях.
По его данным, украинские войска потеряли 300 человек личного состава, 9 танков, из которых 4 немецких танка Leopard, 11 БМП, в том числе 5 американских Bradley, 14 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также самоходную артиллерийскую установку Cezar производства Франции.
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