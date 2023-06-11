https://ukraina.ru/20230611/1047125825.html
Запад проигрывает в игре в антироссийские санкции - посол РФ в Австрии
Запад проигрывает в игре в антироссийские санкции - посол РФ в Австрии - 11.06.2023 Украина.ру
Запад проигрывает в игре в антироссийские санкции - посол РФ в Австрии
Коллективный Запад в своей игре в антироссийские санкции проигрывает как в стратегическом, так и в экономическом плане, заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский в интервью австрийскому порталу exxpress 11 июня
2023-06-11T21:21
2023-06-11T21:21
2023-06-11T21:21
новости
россия
санкции
антироссийские санкции
посол
дмитрий любинский
запад
ес
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0b/1047125696_0:0:3226:1815_1920x0_80_0_0_139caacf04dada3086fe3ccfb6b957db.jpg
Посол отметил, что Россия неоднократно подчёркивала, что нелегитимные санкции Запада никогда не достигнут цели разрушить российскую экономику.Дипломат отметил, что это подтверждают оценки независимых экспертов и институтов.Посол привёл прогнозы МВФ в качестве примера. Согласно им, санкции больше вредят странам ЕС, чем России. Согласно оценке, организации, экономику РФ, несмотря на беспрецедентные ограничительные меры, ожидает ощутимый рост, - в два раза больший, чем во всей еврозоне.Показатель в России, отмечает посол, гораздо лучше, чем, например, в Германии, которая с отрицательным ростом -0,1% замыкает показатели еврозоны.Вследствие ведение Западом санкционной политики проигрывают и европейские предприниматели, заметил дипломат.Их былые позиции на российском рынке быстро занимают отечественные компании и заинтересованные партнёры из других стран, правительства которых оказались более дальновидны и рассудительны, подчеркнул Любинский.По его словам, кардинальное переосмысление экономической политики с упором на инновации и собственное производство стратегически важных товаров помогло российской экономике остаться „на прочной почве“.Также посол отметил, что важной опорой является сотрудничество в рамках ЕАЭС, торговля в рамках союза стабильно растёт. В 2022 году товарооборот увеличился на 14%, уточнил Любинский.Сейчас на Украина.ру читают:Продажная любовь экс-генсека. Как и почему Андерс фог Расмуссен оказался советником у ЗеленскогоРодом из 42-ой. На Запорожском направлении воины прославленной дивизии стоят насмерть"Как я провел это лето". Чему и как учат на курсах ЧВК "Вагнер" для военкоров
https://ukraina.ru/20230609/1047073119.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0b/1047125696_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_c1d59835f893261bda56f40e0785861d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, санкции, антироссийские санкции, посол, дмитрий любинский, запад, ес, сша
Новости, Россия, санкции, антироссийские санкции, посол, Дмитрий Любинский, Запад, ЕС, США
Запад проигрывает в игре в антироссийские санкции - посол РФ в Австрии
Коллективный Запад в своей игре в антироссийские санкции проигрывает как в стратегическом, так и в экономическом плане, заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский в интервью австрийскому порталу exxpress 11 июня
Посол отметил, что Россия неоднократно подчёркивала, что нелегитимные санкции Запада никогда не достигнут цели разрушить российскую экономику.
„Все ограничительные меры – меч обоюдоострый. Они негативно отражаются на всех сторонах. Но ясно одно – в этой игре "коллективный Запад" проигрывает сильнее как в стратегическом, так и в экономическом плане", - сказал Любинский.
Дипломат отметил, что это подтверждают оценки независимых экспертов и институтов.
Посол привёл прогнозы МВФ в качестве примера. Согласно им, санкции больше вредят странам ЕС, чем России. Согласно оценке, организации, экономику РФ, несмотря на беспрецедентные ограничительные меры, ожидает ощутимый рост, - в два раза больший, чем во всей еврозоне.
Показатель в России, отмечает посол, гораздо лучше, чем, например, в Германии, которая с отрицательным ростом -0,1% замыкает показатели еврозоны.
"В США уже шутят, что, мол, вот наконец и появились результаты антироссийских санкций", - отметил дипломат.
Вследствие ведение Западом санкционной политики проигрывают и европейские предприниматели, заметил дипломат.
Их былые позиции на российском рынке быстро занимают отечественные компании и заинтересованные партнёры из других стран, правительства которых оказались более дальновидны и рассудительны, подчеркнул Любинский.
"Чтобы отвоевать когда-нибудь эти привлекательные ниши, если это вообще возможно, потребует огромных усилий", - уточнил посол.
По его словам, кардинальное переосмысление экономической политики с упором на инновации и собственное производство стратегически важных товаров помогло российской экономике остаться „на прочной почве“.
Также посол отметил, что важной опорой является сотрудничество в рамках ЕАЭС, торговля в рамках союза стабильно растёт. В 2022 году товарооборот увеличился на 14%, уточнил Любинский.
Сейчас на Украина.ру читают: