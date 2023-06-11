https://ukraina.ru/20230611/1047125825.html

Запад проигрывает в игре в антироссийские санкции - посол РФ в Австрии

Запад проигрывает в игре в антироссийские санкции - посол РФ в Австрии - 11.06.2023 Украина.ру

Запад проигрывает в игре в антироссийские санкции - посол РФ в Австрии

Коллективный Запад в своей игре в антироссийские санкции проигрывает как в стратегическом, так и в экономическом плане, заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский в интервью австрийскому порталу exxpress 11 июня

2023-06-11T21:21

2023-06-11T21:21

2023-06-11T21:21

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Посол отметил, что Россия неоднократно подчёркивала, что нелегитимные санкции Запада никогда не достигнут цели разрушить российскую экономику.Дипломат отметил, что это подтверждают оценки независимых экспертов и институтов.Посол привёл прогнозы МВФ в качестве примера. Согласно им, санкции больше вредят странам ЕС, чем России. Согласно оценке, организации, экономику РФ, несмотря на беспрецедентные ограничительные меры, ожидает ощутимый рост, - в два раза больший, чем во всей еврозоне.Показатель в России, отмечает посол, гораздо лучше, чем, например, в Германии, которая с отрицательным ростом -0,1% замыкает показатели еврозоны.Вследствие ведение Западом санкционной политики проигрывают и европейские предприниматели, заметил дипломат.Их былые позиции на российском рынке быстро занимают отечественные компании и заинтересованные партнёры из других стран, правительства которых оказались более дальновидны и рассудительны, подчеркнул Любинский.По его словам, кардинальное переосмысление экономической политики с упором на инновации и собственное производство стратегически важных товаров помогло российской экономике остаться „на прочной почве“.Также посол отметил, что важной опорой является сотрудничество в рамках ЕАЭС, торговля в рамках союза стабильно растёт. В 2022 году товарооборот увеличился на 14%, уточнил Любинский.Сейчас на Украина.ру читают:Продажная любовь экс-генсека. Как и почему Андерс фог Расмуссен оказался советником у ЗеленскогоРодом из 42-ой. На Запорожском направлении воины прославленной дивизии стоят насмерть"Как я провел это лето". Чему и как учат на курсах ЧВК "Вагнер" для военкоров

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новости, россия, санкции, антироссийские санкции, посол, дмитрий любинский, запад, ес, сша