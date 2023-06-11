Запад проигрывает в игре в антироссийские санкции - посол РФ в Австрии - 11.06.2023 Украина.ру
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Запад проигрывает в игре в антироссийские санкции - посол РФ в Австрии
Запад проигрывает в игре в антироссийские санкции - посол РФ в Австрии - 11.06.2023 Украина.ру
Запад проигрывает в игре в антироссийские санкции - посол РФ в Австрии
Коллективный Запад в своей игре в антироссийские санкции проигрывает как в стратегическом, так и в экономическом плане, заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский в интервью австрийскому порталу exxpress 11 июня
2023-06-11T21:21
2023-06-11T21:21
новости
россия
санкции
антироссийские санкции
посол
дмитрий любинский
запад
ес
сша
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Посол отметил, что Россия неоднократно подчёркивала, что нелегитимные санкции Запада никогда не достигнут цели разрушить российскую экономику.Дипломат отметил, что это подтверждают оценки независимых экспертов и институтов.Посол привёл прогнозы МВФ в качестве примера. Согласно им, санкции больше вредят странам ЕС, чем России. Согласно оценке, организации, экономику РФ, несмотря на беспрецедентные ограничительные меры, ожидает ощутимый рост, - в два раза больший, чем во всей еврозоне.Показатель в России, отмечает посол, гораздо лучше, чем, например, в Германии, которая с отрицательным ростом -0,1% замыкает показатели еврозоны.Вследствие ведение Западом санкционной политики проигрывают и европейские предприниматели, заметил дипломат.Их былые позиции на российском рынке быстро занимают отечественные компании и заинтересованные партнёры из других стран, правительства которых оказались более дальновидны и рассудительны, подчеркнул Любинский.По его словам, кардинальное переосмысление экономической политики с упором на инновации и собственное производство стратегически важных товаров помогло российской экономике остаться „на прочной почве“.Также посол отметил, что важной опорой является сотрудничество в рамках ЕАЭС, торговля в рамках союза стабильно растёт. В 2022 году товарооборот увеличился на 14%, уточнил Любинский.Сейчас на Украина.ру читают:Продажная любовь экс-генсека. Как и почему Андерс фог Расмуссен оказался советником у ЗеленскогоРодом из 42-ой. На Запорожском направлении воины прославленной дивизии стоят насмерть"Как я провел это лето". Чему и как учат на курсах ЧВК "Вагнер" для военкоров
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новости, россия, санкции, антироссийские санкции, посол, дмитрий любинский, запад, ес, сша
Новости, Россия, санкции, антироссийские санкции, посол, Дмитрий Любинский, Запад, ЕС, США

Запад проигрывает в игре в антироссийские санкции - посол РФ в Австрии

21:21 11.06.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол России в Австрии Дмитрий Любинский
Чрезвычайный и полномочный посол России в Австрии Дмитрий Любинский - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Коллективный Запад в своей игре в антироссийские санкции проигрывает как в стратегическом, так и в экономическом плане, заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский в интервью австрийскому порталу exxpress 11 июня
Посол отметил, что Россия неоднократно подчёркивала, что нелегитимные санкции Запада никогда не достигнут цели разрушить российскую экономику.
„Все ограничительные меры – меч обоюдоострый. Они негативно отражаются на всех сторонах. Но ясно одно – в этой игре "коллективный Запад" проигрывает сильнее как в стратегическом, так и в экономическом плане", - сказал Любинский.
Дипломат отметил, что это подтверждают оценки независимых экспертов и институтов.
Посол привёл прогнозы МВФ в качестве примера. Согласно им, санкции больше вредят странам ЕС, чем России. Согласно оценке, организации, экономику РФ, несмотря на беспрецедентные ограничительные меры, ожидает ощутимый рост, - в два раза больший, чем во всей еврозоне.
Показатель в России, отмечает посол, гораздо лучше, чем, например, в Германии, которая с отрицательным ростом -0,1% замыкает показатели еврозоны.
"В США уже шутят, что, мол, вот наконец и появились результаты антироссийских санкций", - отметил дипломат.
Вследствие ведение Западом санкционной политики проигрывают и европейские предприниматели, заметил дипломат.
Их былые позиции на российском рынке быстро занимают отечественные компании и заинтересованные партнёры из других стран, правительства которых оказались более дальновидны и рассудительны, подчеркнул Любинский.
"Чтобы отвоевать когда-нибудь эти привлекательные ниши, если это вообще возможно, потребует огромных усилий", - уточнил посол.
По его словам, кардинальное переосмысление экономической политики с упором на инновации и собственное производство стратегически важных товаров помогло российской экономике остаться „на прочной почве“.
Также посол отметил, что важной опорой является сотрудничество в рамках ЕАЭС, торговля в рамках союза стабильно растёт. В 2022 году товарооборот увеличился на 14%, уточнил Любинский.
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