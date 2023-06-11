Россия вернула 94 военнослужащих из украинского плена - МО РФ
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Из украинского плена удалось освободить 94 российских военных, сообщило Министерство обороны РФ 11 июня
Освобожденные военнослужащие будут доставлены в медицинские учреждения Минобороны России для прохождения лечения и реабилитации, уточнили в МО РФ.
„В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 94 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность“. - сообщили в ведомстве.
Сообщается, что всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
Последний обмен пленными между Россией и Украиной состоялся в мае. Тогда Минобороны РФ сообщило об освобождении троих российских лётчиков.
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