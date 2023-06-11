Россия вернула 94 военнослужащих из украинского плена - МО РФ - 11.06.2023 Украина.ру
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Россия вернула 94 военнослужащих из украинского плена - МО РФ
Россия вернула 94 военнослужащих из украинского плена - МО РФ - 11.06.2023 Украина.ру
Россия вернула 94 военнослужащих из украинского плена - МО РФ
Из украинского плена удалось освободить 94 российских военных, сообщило Министерство обороны РФ 11 июня
2023-06-11T19:28
2023-06-11T19:28
новости
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обмен пленными
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обмен
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россия
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Освобожденные военнослужащие будут доставлены в медицинские учреждения Минобороны России для прохождения лечения и реабилитации, уточнили в МО РФ.Сообщается, что всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.Последний обмен пленными между Россией и Украиной состоялся в мае. Тогда Минобороны РФ сообщило об освобождении троих российских лётчиков.Сейчас на Украина.ру читают:Продажная любовь экс-генсека. Как и почему Андерс фог Расмуссен оказался советником у ЗеленскогоРодом из 42-ой. На Запорожском направлении воины прославленной дивизии стоят насмерть"Как я провел это лето". Чему и как учат на курсах ЧВК "Вагнер" для военкоров
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новости, минобороны рф, минобороны, военнопленные, военнопленный, обмен пленными, обмен, обмен, украина, россия
Новости, Минобороны РФ, Минобороны, военнопленные, военнопленный, обмен пленными, обмен, обмен, Украина, Россия

Россия вернула 94 военнослужащих из украинского плена - МО РФ

19:28 11.06.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВ Россию вернулись 55 военнопленных с Украины
В Россию вернулись 55 военнопленных с Украины
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Из украинского плена удалось освободить 94 российских военных, сообщило Министерство обороны РФ 11 июня
Освобожденные военнослужащие будут доставлены в медицинские учреждения Минобороны России для прохождения лечения и реабилитации, уточнили в МО РФ.
„В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 94 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность“. - сообщили в ведомстве.
Сообщается, что всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
Последний обмен пленными между Россией и Украиной состоялся в мае. Тогда Минобороны РФ сообщило об освобождении троих российских лётчиков.
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26 мая, 14:14
Из украинского плена освобождены трое военнослужащих РосгвардииБойцы Росгвардии, освобождённые из украинского плена, прибыли в Москву, где им окажут всю необходимую помощь, сообщили в пресс-службе Федеральной службы войск национальной гвардии РФ
 
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Заголовок открываемого материала
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