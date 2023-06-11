https://ukraina.ru/20230611/1047125038.html

Россия вернула 94 военнослужащих из украинского плена - МО РФ

Россия вернула 94 военнослужащих из украинского плена - МО РФ - 11.06.2023 Украина.ру

Россия вернула 94 военнослужащих из украинского плена - МО РФ

Из украинского плена удалось освободить 94 российских военных, сообщило Министерство обороны РФ 11 июня

2023-06-11T19:28

2023-06-11T19:28

2023-06-11T19:28

новости

минобороны рф

минобороны

военнопленные

военнопленный

обмен пленными

обмен

обмен

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0b/1047124914_0:16:1813:1036_1920x0_80_0_0_0b4645886021bec0992d00849c8b35cc.jpg

Освобожденные военнослужащие будут доставлены в медицинские учреждения Минобороны России для прохождения лечения и реабилитации, уточнили в МО РФ.Сообщается, что всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.Последний обмен пленными между Россией и Украиной состоялся в мае. Тогда Минобороны РФ сообщило об освобождении троих российских лётчиков.Сейчас на Украина.ру читают:Продажная любовь экс-генсека. Как и почему Андерс фог Расмуссен оказался советником у ЗеленскогоРодом из 42-ой. На Запорожском направлении воины прославленной дивизии стоят насмерть"Как я провел это лето". Чему и как учат на курсах ЧВК "Вагнер" для военкоров

https://ukraina.ru/20230526/1046599717.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, минобороны рф, минобороны, военнопленные, военнопленный, обмен пленными, обмен, обмен, украина, россия