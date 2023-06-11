Экс-премьер Италии раскритиковал стратегию Киева по урегулированию конфликта
Зеленский не вправе единолично решать, как урегулировать конфликт на Украине, мира надо добиваться за столом переговоров, а не посредством дальнейших поставок оружия Киеву, заявил 11 июня лидер оппозиционного общественно-политического "Движения 5 звезд" (Д5З), бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте в эфире RaiNews24
Политик выступил 11 июня на публичном мероприятии в южном городе Мандурия, прямую трансляцию которого вел новостной телеканал RaiNews24.
"Зеленский не может быть тем, кто имеет исключительное право… решать, как и когда садиться за стол переговоров и на каких условиях", - подчеркнул Конте.
Бывший премьер-министр Италии также раскритиковал позицию Зеленского, который после визита в Ватикан 13 мая заявил, что Киев не нуждается в посредничестве Святого престола для урегулирования конфликта.
"Поскольку мы косвенно, - а боюсь и непосредственно, - вскоре будем вовлечены в войну, мы имеем право тоже сесть за стол переговоров. И мы не можем дать Зеленскому чистый вексель, чтобы он сказал нам, как и когда заключать мир, на каких условиях, должен ли он дойти до Москвы или одержать победу", - отметил Конте.
По словам Конте, Запал ведёт ошибочную политику, так как сделал ставку на поставки оружия Киева и не стремится задействовать дипломатические средства для достижения мира.
"Нам следовало бы сказать нашим союзникам: "Господа, мы находимся здесь в Европе, вы – несколько дальше, в Вашингтоне. К чему уже привела и куда ведет нас эта ваша стратегия? Вы можете предоставить нам для защиты ядерный зонтик? Вы можете гарантировать нам, что после всех этих поставок (оружия) война завершится, а не произойдет эскалация?", - подчеркнул Конте.
Сообщается, что выступление экс-премьера несколько раз прерывалось аплодисментами аудитории.
В заключение Конте задал вопрос, не было ли бы лучше после первых военных поставок сесть за стол переговоров.
В России неоднократно заявляли, что накачка Украины оружием только усугубляет ситуацию и ведёт к эскалации конфликта.
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