Экс-премьер Италии раскритиковал стратегию Киева по урегулированию конфликта - 11.06.2023 Украина.ру
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Экс-премьер Италии раскритиковал стратегию Киева по урегулированию конфликта
Экс-премьер Италии раскритиковал стратегию Киева по урегулированию конфликта - 11.06.2023 Украина.ру
Экс-премьер Италии раскритиковал стратегию Киева по урегулированию конфликта
Зеленский не вправе единолично решать, как урегулировать конфликт на Украине, мира надо добиваться за столом переговоров, а не посредством дальнейших поставок оружия Киеву, заявил 11 июня лидер оппозиционного общественно-политического "Движения 5 звезд" (Д5З), бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте в эфире RaiNews24
2023-06-11T18:10
2023-06-11T18:10
новости
владимир зеленский
украина
италия
джузеппе конте
запад
европа
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Политик выступил 11 июня на публичном мероприятии в южном городе Мандурия, прямую трансляцию которого вел новостной телеканал RaiNews24.Бывший премьер-министр Италии также раскритиковал позицию Зеленского, который после визита в Ватикан 13 мая заявил, что Киев не нуждается в посредничестве Святого престола для урегулирования конфликта.По словам Конте, Запал ведёт ошибочную политику, так как сделал ставку на поставки оружия Киева и не стремится задействовать дипломатические средства для достижения мира.Сообщается, что выступление экс-премьера несколько раз прерывалось аплодисментами аудитории.В заключение Конте задал вопрос, не было ли бы лучше после первых военных поставок сесть за стол переговоров.В России неоднократно заявляли, что накачка Украины оружием только усугубляет ситуацию и ведёт к эскалации конфликта.Сейчас на Украина.ру читают:Продажная любовь экс-генсека. Как и почему Андерс фог Расмуссен оказался советником у ЗеленскогоРодом из 42-ой. На Запорожском направлении воины прославленной дивизии стоят насмерть"Как я провел это лето". Чему и как учат на курсах ЧВК "Вагнер" для военкоров
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новости, владимир зеленский, украина, италия, джузеппе конте, запад, европа
Новости, Владимир Зеленский, Украина, Италия, Джузеппе Конте, Запад, Европа

Экс-премьер Италии раскритиковал стратегию Киева по урегулированию конфликта

18:10 11.06.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Зеленский не вправе единолично решать, как урегулировать конфликт на Украине, мира надо добиваться за столом переговоров, а не посредством дальнейших поставок оружия Киеву, заявил 11 июня лидер оппозиционного общественно-политического "Движения 5 звезд" (Д5З), бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте в эфире RaiNews24
Политик выступил 11 июня на публичном мероприятии в южном городе Мандурия, прямую трансляцию которого вел новостной телеканал RaiNews24.
"Зеленский не может быть тем, кто имеет исключительное право… решать, как и когда садиться за стол переговоров и на каких условиях", - подчеркнул Конте.
Бывший премьер-министр Италии также раскритиковал позицию Зеленского, который после визита в Ватикан 13 мая заявил, что Киев не нуждается в посредничестве Святого престола для урегулирования конфликта.
"Поскольку мы косвенно, - а боюсь и непосредственно, - вскоре будем вовлечены в войну, мы имеем право тоже сесть за стол переговоров. И мы не можем дать Зеленскому чистый вексель, чтобы он сказал нам, как и когда заключать мир, на каких условиях, должен ли он дойти до Москвы или одержать победу", - отметил Конте.
По словам Конте, Запал ведёт ошибочную политику, так как сделал ставку на поставки оружия Киева и не стремится задействовать дипломатические средства для достижения мира.
"Нам следовало бы сказать нашим союзникам: "Господа, мы находимся здесь в Европе, вы – несколько дальше, в Вашингтоне. К чему уже привела и куда ведет нас эта ваша стратегия? Вы можете предоставить нам для защиты ядерный зонтик? Вы можете гарантировать нам, что после всех этих поставок (оружия) война завершится, а не произойдет эскалация?", - подчеркнул Конте.
Сообщается, что выступление экс-премьера несколько раз прерывалось аплодисментами аудитории.
В заключение Конте задал вопрос, не было ли бы лучше после первых военных поставок сесть за стол переговоров.
В России неоднократно заявляли, что накачка Украины оружием только усугубляет ситуацию и ведёт к эскалации конфликта.
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8 июня, 04:55
Капля точит камень. В Африке, Азии и в США борются за мир на Украине, но Киеву это не нравитсяЛидеры ряда влиятельных африканских стран — Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и Южно-Африканской республики — договорились скоординировать свои усилия с целью скорейшего прекращению боевых действий на территории Украины
 
НовостиВладимир ЗеленскийУкраинаИталияДжузеппе КонтеЗападЕвропа
 
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Заголовок открываемого материала
18:10Экс-премьер Италии раскритиковал стратегию Киева по урегулированию конфликта
18:00Атака на "Приазовье", наступление на южном направлении. Итоги 11 июня на Украине
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