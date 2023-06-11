Экс-премьер Италии раскритиковал стратегию Киева по урегулированию конфликта

Капля точит камень. В Африке, Азии и в США борются за мир на Украине, но Киеву это не нравится

Лидеры ряда влиятельных африканских стран — Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и Южно-Африканской республики — договорились скоординировать свои усилия с целью скорейшего прекращению боевых действий на территории Украины