Минобороны: ВС РФ уничтожили склады с украинскими боеприпасами в ДНР - 11.06.2023 Украина.ру
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Минобороны: ВС РФ уничтожили склады с украинскими боеприпасами в ДНР
Минобороны: ВС РФ уничтожили склады с украинскими боеприпасами в ДНР - 11.06.2023 Украина.ру
Минобороны: ВС РФ уничтожили склады с украинскими боеприпасами в ДНР
Вооруженными силами РФ в ДНР были уничтожены склады боеприпасов 63-й мотопехотной и 53-й механизированной бригад ВСУ, сообщило Министерство обороны РФ 11 июня
2023-06-11T16:16
2023-06-11T16:16
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потери всу
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В ведомстве сообщили, что в течение прошедших суток ВСУ продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях.„В районах населенных пунктов Красное и Ласточкино Донецкой народной республики уничтожены склады боеприпасов 63-й мотопехотной и 53-й механизированной бригад ВСУ", - сказали в министерстве.Также в сводке военного ведомства говорится, что общие потери ВСУ за сутки составили свыше 50-ти украинских военнослужащих, 11 танков, в том числе три "Leopard", 17 боевых машин пехоты, 16 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевая машина зенитного ракетного комплекса Stormer производства Великобритании, а также артиллерийская система М777 производства США.За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM, добавили в ведомстве.Сейчас на Украина.ру читают:Продажная любовь экс-генсека. Как и почему Андерс фог Расмуссен оказался советником у ЗеленскогоРодом из 42-ой. На Запорожском направлении воины прославленной дивизии стоят насмерть"Как я провел это лето". Чему и как учат на курсах ЧВК "Вагнер" для военкоров
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новости, украина, всу, потери всу, минобороны рф, минобороны
Новости, Украина, ВСУ, потери ВСУ, Минобороны РФ, Минобороны

Минобороны: ВС РФ уничтожили склады с украинскими боеприпасами в ДНР

16:16 11.06.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБоевая работа мотострелковых подразделений в зоне СВО
Боевая работа мотострелковых подразделений в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Вооруженными силами РФ в ДНР были уничтожены склады боеприпасов 63-й мотопехотной и 53-й механизированной бригад ВСУ, сообщило Министерство обороны РФ 11 июня
В ведомстве сообщили, что в течение прошедших суток ВСУ продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях.
„В районах населенных пунктов Красное и Ласточкино Донецкой народной республики уничтожены склады боеприпасов 63-й мотопехотной и 53-й механизированной бригад ВСУ", - сказали в министерстве.
Также в сводке военного ведомства говорится, что общие потери ВСУ за сутки составили свыше 50-ти украинских военнослужащих, 11 танков, в том числе три "Leopard", 17 боевых машин пехоты, 16 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевая машина зенитного ракетного комплекса Stormer производства Великобритании, а также артиллерийская система М777 производства США.
За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM, добавили в ведомстве.
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В лесу
13:10
Через тернии к линии боестолкновений. Они Родину защищаютПока одни штурмовали КПП на выезде из страны, другие доказывали, что вопреки разного рода несоответствиям и обстоятельствам, хотят защищать Родину
 
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16:16Минобороны: ВС РФ уничтожили склады с украинскими боеприпасами в ДНР
15:43Бойцы добровольческого батальона отразили атаку ВСУ
14:55Гладков сообщил, сколько снарядов выпустили ВСУ по Белгородской области
14:55Украина безуспешно атаковала российский корабль - Минобороны РФ
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13:07Членство в НАТО, тероборона Пскова, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 11 июня
12:58Зеленский ввел санкции против главы Конституционного суда России
12:56В США рассказали о последствиях для ВСУ провала контрнаступления
12:46Украинские военные выразили недовольство подготовкой своих офицеров и западной техникой
12:23Кремль оценил возможность переговоров с Киевом
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