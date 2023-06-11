https://ukraina.ru/20230611/1047122074.html
Минобороны: ВС РФ уничтожили склады с украинскими боеприпасами в ДНР
Минобороны: ВС РФ уничтожили склады с украинскими боеприпасами в ДНР - 11.06.2023 Украина.ру
Минобороны: ВС РФ уничтожили склады с украинскими боеприпасами в ДНР
Вооруженными силами РФ в ДНР были уничтожены склады боеприпасов 63-й мотопехотной и 53-й механизированной бригад ВСУ, сообщило Министерство обороны РФ 11 июня
2023-06-11T16:16
2023-06-11T16:16
2023-06-11T16:16
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В ведомстве сообщили, что в течение прошедших суток ВСУ продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях.„В районах населенных пунктов Красное и Ласточкино Донецкой народной республики уничтожены склады боеприпасов 63-й мотопехотной и 53-й механизированной бригад ВСУ", - сказали в министерстве.Также в сводке военного ведомства говорится, что общие потери ВСУ за сутки составили свыше 50-ти украинских военнослужащих, 11 танков, в том числе три "Leopard", 17 боевых машин пехоты, 16 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевая машина зенитного ракетного комплекса Stormer производства Великобритании, а также артиллерийская система М777 производства США.За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM, добавили в ведомстве.Сейчас на Украина.ру читают:Продажная любовь экс-генсека. Как и почему Андерс фог Расмуссен оказался советником у ЗеленскогоРодом из 42-ой. На Запорожском направлении воины прославленной дивизии стоят насмерть"Как я провел это лето". Чему и как учат на курсах ЧВК "Вагнер" для военкоров
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новости, украина, всу, потери всу, минобороны рф, минобороны
Новости, Украина, ВСУ, потери ВСУ, Минобороны РФ, Минобороны
Минобороны: ВС РФ уничтожили склады с украинскими боеприпасами в ДНР
Вооруженными силами РФ в ДНР были уничтожены склады боеприпасов 63-й мотопехотной и 53-й механизированной бригад ВСУ, сообщило Министерство обороны РФ 11 июня
В ведомстве сообщили, что в течение прошедших суток ВСУ продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях.
„В районах населенных пунктов Красное и Ласточкино Донецкой народной республики уничтожены склады боеприпасов 63-й мотопехотной и 53-й механизированной бригад ВСУ", - сказали в министерстве.
Также в сводке военного ведомства говорится, что общие потери ВСУ за сутки составили свыше 50-ти украинских военнослужащих, 11 танков, в том числе три "Leopard", 17 боевых машин пехоты, 16 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевая машина зенитного ракетного комплекса Stormer производства Великобритании, а также артиллерийская система М777 производства США.
За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM, добавили в ведомстве.
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