https://ukraina.ru/20230611/1047122074.html

Минобороны: ВС РФ уничтожили склады с украинскими боеприпасами в ДНР

Минобороны: ВС РФ уничтожили склады с украинскими боеприпасами в ДНР - 11.06.2023 Украина.ру

Минобороны: ВС РФ уничтожили склады с украинскими боеприпасами в ДНР

Вооруженными силами РФ в ДНР были уничтожены склады боеприпасов 63-й мотопехотной и 53-й механизированной бригад ВСУ, сообщило Министерство обороны РФ 11 июня

2023-06-11T16:16

2023-06-11T16:16

2023-06-11T16:16

новости

украина

всу

потери всу

минобороны рф

минобороны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/0d/1043503122_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_4e2c55f3e825dc849a107494eaf1cc3d.jpg

В ведомстве сообщили, что в течение прошедших суток ВСУ продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях.„В районах населенных пунктов Красное и Ласточкино Донецкой народной республики уничтожены склады боеприпасов 63-й мотопехотной и 53-й механизированной бригад ВСУ", - сказали в министерстве.Также в сводке военного ведомства говорится, что общие потери ВСУ за сутки составили свыше 50-ти украинских военнослужащих, 11 танков, в том числе три "Leopard", 17 боевых машин пехоты, 16 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевая машина зенитного ракетного комплекса Stormer производства Великобритании, а также артиллерийская система М777 производства США.За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM, добавили в ведомстве.Сейчас на Украина.ру читают:Продажная любовь экс-генсека. Как и почему Андерс фог Расмуссен оказался советником у ЗеленскогоРодом из 42-ой. На Запорожском направлении воины прославленной дивизии стоят насмерть"Как я провел это лето". Чему и как учат на курсах ЧВК "Вагнер" для военкоров

https://ukraina.ru/20230611/1047116667.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, всу, потери всу, минобороны рф, минобороны