Бойцы добровольческого батальона отразили атаку ВСУ - 11.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230611/1047121911.html
Бойцы добровольческого батальона отразили атаку ВСУ
Бойцы добровольческого батальона отразили атаку ВСУ - 11.06.2023 Украина.ру
Бойцы добровольческого батальона отразили атаку ВСУ
Бойцы добровольческого батальона "БАРС-3" в составе добровольческой ударной бригады "Царские волки" отразили атаку противника в районе города Орехов на запорожском направлении в ходе украинского контрнаступления, сообщило РИА Новости 11 июня
2023-06-11T15:43
2023-06-11T15:43
новости
всу
потери всу
добровольцы
добровольческий батальон "барс-3"
добровольческий батальон
запорожское направление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/0d/1043503122_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_4e2c55f3e825dc849a107494eaf1cc3d.jpg
Агентство приводит слова командира роты с позывным „Маринез“.По словам бойцов, первый танк был подбит из ПТУРа.Боец добавил, что личный состав открыл по противнику огонь из всех видов вооружений, которые имеются у них, и они данную позицию отстояли, враг дальше не прошел.Ранее 8 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о попытке ВСУ прорвать российскую оборону на Запорожском и Южнодонецком направлениях.По его данным, украинские войска потеряли 300 человек личного состава, 9 танков, из которых 4 немецких танка Leopard, 11 БМП, в том числе 5 американских Bradley, 14 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также самоходную артиллерийскую установку Cezar производства Франции.Сейчас на Украина.ру читают:Продажная любовь экс-генсека. Как и почему Андерс фог Расмуссен оказался советником у ЗеленскогоРодом из 42-ой. На Запорожском направлении воины прославленной дивизии стоят насмерть"Как я провел это лето". Чему и как учат на курсах ЧВК "Вагнер" для военкоров
https://ukraina.ru/20230611/1047116667.html
запорожское направление
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/0d/1043503122_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_56b0a20bce9f630780883a0326dbccab.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, всу, потери всу, добровольцы, добровольческий батальон "барс-3", добровольческий батальон, запорожское направление
Новости, ВСУ, потери ВСУ, добровольцы, Добровольческий батальон "БАРС-3", Добровольческий батальон, Запорожское направление

Бойцы добровольческого батальона отразили атаку ВСУ

15:43 11.06.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБоевая работа мотострелковых подразделений в зоне СВО
Боевая работа мотострелковых подразделений в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
Бойцы добровольческого батальона "БАРС-3" в составе добровольческой ударной бригады "Царские волки" отразили атаку противника в районе города Орехов на запорожском направлении в ходе украинского контрнаступления, сообщило РИА Новости 11 июня
Агентство приводит слова командира роты с позывным „Маринез“.
"В нашем направлении шесть танков шло. Было прямое столкновение“, - заявил командир роты.
По словам бойцов, первый танк был подбит из ПТУРа.
"Из орудия был подбит один танк в ходе наступления армии ВСУ, в результате чего танк загорелся, и противник отступил, дальше он не пошел, то есть был деморализован." - рассказал боец с позывным „Учик".
Боец добавил, что личный состав открыл по противнику огонь из всех видов вооружений, которые имеются у них, и они данную позицию отстояли, враг дальше не прошел.
Ранее 8 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о попытке ВСУ прорвать российскую оборону на Запорожском и Южнодонецком направлениях.
По его данным, украинские войска потеряли 300 человек личного состава, 9 танков, из которых 4 немецких танка Leopard, 11 БМП, в том числе 5 американских Bradley, 14 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также самоходную артиллерийскую установку Cezar производства Франции.
Сейчас на Украина.ру читают:
Продажная любовь экс-генсека. Как и почему Андерс фог Расмуссен оказался советником у Зеленского
Родом из 42-ой. На Запорожском направлении воины прославленной дивизии стоят насмерть
"Как я провел это лето". Чему и как учат на курсах ЧВК "Вагнер" для военкоров
В лесу
13:10
Через тернии к линии боестолкновений. Они Родину защищаютПока одни штурмовали КПП на выезде из страны, другие доказывали, что вопреки разного рода несоответствиям и обстоятельствам, хотят защищать Родину
 
НовостиВСУпотери ВСУдобровольцыДобровольческий батальон "БАРС-3"Добровольческий батальонЗапорожское направление
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:16Минобороны: ВС РФ уничтожили склады с украинскими боеприпасами в ДНР
15:43Бойцы добровольческого батальона отразили атаку ВСУ
14:55Гладков сообщил, сколько снарядов выпустили ВСУ по Белгородской области
14:55Украина безуспешно атаковала российский корабль - Минобороны РФ
14:07Пушков дал ответ Илону Маску по поводу последствий накачки Украины оружием
14:04Совет Международного союза конькобежцев продлил отстранение российских спортсменов
13:38Киев хочет надавить на страны НАТО по вопросу членства - эксперт
13:28Рогов заявил о тяжелых боях на запорожском фронте
13:10Через тернии к линии боестолкновений. Они Родину защищают
13:07Членство в НАТО, тероборона Пскова, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 11 июня
12:58Зеленский ввел санкции против главы Конституционного суда России
12:56В США рассказали о последствиях для ВСУ провала контрнаступления
12:46Украинские военные выразили недовольство подготовкой своих офицеров и западной техникой
12:23Кремль оценил возможность переговоров с Киевом
12:00Российские военные находят мины с посланиями от мобилизованных украинцев
11:58О деньгах для Украины, войне с Китаем и предвыборной гонке: Бовт объяснил, что происходит в США
11:40NYT: на Западе не уточняют, каким видят контрнаступление Украины
11:33К Киево-Печерской лавре приехал автобус с военными
11:15Пятнадцать вагонов сошли с рельсов в Белгородской области
11:10Ростислав Ищенко: Украине не жалко граждан своей страны, потому что они ее теряют
Лента новостейМолния