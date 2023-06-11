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Бойцы добровольческого батальона отразили атаку ВСУ
Бойцы добровольческого батальона отразили атаку ВСУ - 11.06.2023 Украина.ру
Бойцы добровольческого батальона отразили атаку ВСУ
Бойцы добровольческого батальона "БАРС-3" в составе добровольческой ударной бригады "Царские волки" отразили атаку противника в районе города Орехов на запорожском направлении в ходе украинского контрнаступления, сообщило РИА Новости 11 июня
2023-06-11T15:43
2023-06-11T15:43
2023-06-11T15:43
новости
всу
потери всу
добровольцы
добровольческий батальон "барс-3"
добровольческий батальон
запорожское направление
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Агентство приводит слова командира роты с позывным „Маринез“.По словам бойцов, первый танк был подбит из ПТУРа.Боец добавил, что личный состав открыл по противнику огонь из всех видов вооружений, которые имеются у них, и они данную позицию отстояли, враг дальше не прошел.Ранее 8 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о попытке ВСУ прорвать российскую оборону на Запорожском и Южнодонецком направлениях.По его данным, украинские войска потеряли 300 человек личного состава, 9 танков, из которых 4 немецких танка Leopard, 11 БМП, в том числе 5 американских Bradley, 14 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также самоходную артиллерийскую установку Cezar производства Франции.Сейчас на Украина.ру читают:Продажная любовь экс-генсека. Как и почему Андерс фог Расмуссен оказался советником у ЗеленскогоРодом из 42-ой. На Запорожском направлении воины прославленной дивизии стоят насмерть"Как я провел это лето". Чему и как учат на курсах ЧВК "Вагнер" для военкоров
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, потери всу, добровольцы, добровольческий батальон "барс-3", добровольческий батальон, запорожское направление
Новости, ВСУ, потери ВСУ, добровольцы, Добровольческий батальон "БАРС-3", Добровольческий батальон, Запорожское направление
Бойцы добровольческого батальона отразили атаку ВСУ
Бойцы добровольческого батальона "БАРС-3" в составе добровольческой ударной бригады "Царские волки" отразили атаку противника в районе города Орехов на запорожском направлении в ходе украинского контрнаступления, сообщило РИА Новости 11 июня
Агентство приводит слова командира роты с позывным „Маринез“.
"В нашем направлении шесть танков шло. Было прямое столкновение“, - заявил командир роты.
По словам бойцов, первый танк был подбит из ПТУРа.
"Из орудия был подбит один танк в ходе наступления армии ВСУ, в результате чего танк загорелся, и противник отступил, дальше он не пошел, то есть был деморализован." - рассказал боец с позывным „Учик".
Боец добавил, что личный состав открыл по противнику огонь из всех видов вооружений, которые имеются у них, и они данную позицию отстояли, враг дальше не прошел.
Ранее 8 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о попытке ВСУ прорвать российскую оборону на Запорожском и Южнодонецком направлениях.
По его данным, украинские войска потеряли 300 человек личного состава, 9 танков, из которых 4 немецких танка Leopard, 11 БМП, в том числе 5 американских Bradley, 14 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также самоходную артиллерийскую установку Cezar производства Франции.
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