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Бойцы добровольческого батальона отразили атаку ВСУ

Бойцы добровольческого батальона отразили атаку ВСУ - 11.06.2023 Украина.ру

Бойцы добровольческого батальона отразили атаку ВСУ

Бойцы добровольческого батальона "БАРС-3" в составе добровольческой ударной бригады "Царские волки" отразили атаку противника в районе города Орехов на запорожском направлении в ходе украинского контрнаступления, сообщило РИА Новости 11 июня

2023-06-11T15:43

2023-06-11T15:43

2023-06-11T15:43

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запорожское направление

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Агентство приводит слова командира роты с позывным „Маринез“.По словам бойцов, первый танк был подбит из ПТУРа.Боец добавил, что личный состав открыл по противнику огонь из всех видов вооружений, которые имеются у них, и они данную позицию отстояли, враг дальше не прошел.Ранее 8 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о попытке ВСУ прорвать российскую оборону на Запорожском и Южнодонецком направлениях.По его данным, украинские войска потеряли 300 человек личного состава, 9 танков, из которых 4 немецких танка Leopard, 11 БМП, в том числе 5 американских Bradley, 14 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также самоходную артиллерийскую установку Cezar производства Франции.Сейчас на Украина.ру читают:Продажная любовь экс-генсека. Как и почему Андерс фог Расмуссен оказался советником у ЗеленскогоРодом из 42-ой. На Запорожском направлении воины прославленной дивизии стоят насмерть"Как я провел это лето". Чему и как учат на курсах ЧВК "Вагнер" для военкоров

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новости, всу, потери всу, добровольцы, добровольческий батальон "барс-3", добровольческий батальон, запорожское направление