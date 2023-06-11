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Гладков сообщил, сколько снарядов выпустили ВСУ по Белгородской области

Гладков сообщил, сколько снарядов выпустили ВСУ по Белгородской области - 11.06.2023 Украина.ру

Гладков сообщил, сколько снарядов выпустили ВСУ по Белгородской области

Украинские военные выпустили порядка 200 снарядов по Белгородской области в субботу 10 июня, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграмм-канале 11 июня

2023-06-11T14:55

2023-06-11T14:55

2023-06-11T14:56

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вячеслав гладков

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украина

белгородская область

обстрелы

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Губернатор Белгородской области опубликовал в своём телеграмм-канале сводку об украинских обстрелах региона 10 июня.Как сообщил Гладков, атаке подверглись четыре приграничных района: Белгородский, Волоконовский, Грайворонский районы и Шебекинский городской округ.Также губернатор прокомментировал происшествие в Алексеевском округе, где с рельсов сошли локомотив и 15 грузовых вагонов: "сошедшие вагоны с путей убраны, ремонтно-восстановительные работы продолжаются".Никто не пострадал, уточнил он. В результате работы ПВО в посёлке Разумное и селе Стрелецкое осколками повреждена кровля в двух домовладениях, никто не пострадал, добавил Гладков.В сводке говорится, что в Грайворонском горокруге из миномета и гранатомета обстреляно село Сподарюшино – зафиксирован 41 прилёт. По селу Новостроевка-Вторая из самоходной артиллерийской установки выпущено 10 снарядов, по территории рядом с селом произведено 29 гранатометных выстрелов.По данным губернатора, в городе Шебекино удары наносились по окраинам города. Количество разрушенных и повреждённых домовладений и автомобилей уточняется.Шебекинский и Грайворонский округа особенно сильно пострадали в результате обстрелов со стороны украинской армии. Жители многих населенных пунктов в этих районах вынуждены оставить свои дома на время, чтобы обеспечить безопасность себе и близким.Сейчас на Украина.ру читают:Продажная любовь экс-генсека. Как и почему Андерс фог Расмуссен оказался советником у ЗеленскогоРодом из 42-ой. На Запорожском направлении воины прославленной дивизии стоят насмерть"Как я провел это лето". Чему и как учат на курсах ЧВК "Вагнер" для военкоров

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новости, вячеслав гладков, всу, украина, белгородская область, обстрелы