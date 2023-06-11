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Гладков сообщил, сколько снарядов выпустили ВСУ по Белгородской области
Гладков сообщил, сколько снарядов выпустили ВСУ по Белгородской области - 11.06.2023 Украина.ру
Гладков сообщил, сколько снарядов выпустили ВСУ по Белгородской области
Украинские военные выпустили порядка 200 снарядов по Белгородской области в субботу 10 июня, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграмм-канале 11 июня
2023-06-11T14:55
2023-06-11T14:55
2023-06-11T14:56
новости
вячеслав гладков
всу
украина
белгородская область
обстрелы
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Губернатор Белгородской области опубликовал в своём телеграмм-канале сводку об украинских обстрелах региона 10 июня.Как сообщил Гладков, атаке подверглись четыре приграничных района: Белгородский, Волоконовский, Грайворонский районы и Шебекинский городской округ.Также губернатор прокомментировал происшествие в Алексеевском округе, где с рельсов сошли локомотив и 15 грузовых вагонов: "сошедшие вагоны с путей убраны, ремонтно-восстановительные работы продолжаются".Никто не пострадал, уточнил он. В результате работы ПВО в посёлке Разумное и селе Стрелецкое осколками повреждена кровля в двух домовладениях, никто не пострадал, добавил Гладков.В сводке говорится, что в Грайворонском горокруге из миномета и гранатомета обстреляно село Сподарюшино – зафиксирован 41 прилёт. По селу Новостроевка-Вторая из самоходной артиллерийской установки выпущено 10 снарядов, по территории рядом с селом произведено 29 гранатометных выстрелов.По данным губернатора, в городе Шебекино удары наносились по окраинам города. Количество разрушенных и повреждённых домовладений и автомобилей уточняется.Шебекинский и Грайворонский округа особенно сильно пострадали в результате обстрелов со стороны украинской армии. Жители многих населенных пунктов в этих районах вынуждены оставить свои дома на время, чтобы обеспечить безопасность себе и близким.Сейчас на Украина.ру читают:Продажная любовь экс-генсека. Как и почему Андерс фог Расмуссен оказался советником у ЗеленскогоРодом из 42-ой. На Запорожском направлении воины прославленной дивизии стоят насмерть"Как я провел это лето". Чему и как учат на курсах ЧВК "Вагнер" для военкоров
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новости, вячеслав гладков, всу, украина, белгородская область, обстрелы
Новости, Вячеслав Гладков, ВСУ, Украина, Белгородская область, обстрелы
Гладков сообщил, сколько снарядов выпустили ВСУ по Белгородской области
14:55 11.06.2023 (обновлено: 14:56 11.06.2023)
Украинские военные выпустили порядка 200 снарядов по Белгородской области в субботу 10 июня, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграмм-канале 11 июня
Губернатор Белгородской области опубликовал в своём телеграмм-канале сводку об украинских обстрелах региона 10 июня.
Как сообщил Гладков, атаке подверглись четыре приграничных района: Белгородский, Волоконовский, Грайворонский районы и Шебекинский городской округ.
Также губернатор прокомментировал происшествие в Алексеевском округе, где с рельсов сошли локомотив и 15 грузовых вагонов: "сошедшие вагоны с путей убраны, ремонтно-восстановительные работы продолжаются".
„В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 16 минометных и 15 артиллерийских снарядов. По селу Нехотеевка били из артиллерии – зафиксировано 3 прилёта“. - написал Гладков.
Никто не пострадал, уточнил он. В результате работы ПВО в посёлке Разумное и селе Стрелецкое осколками повреждена кровля в двух домовладениях, никто не пострадал, добавил Гладков.
„В Волоконовском районе 18 минометных снарядов выпущено по окраине хутора Старый. Никто не пострадал, разрушений нет“. - сообщил губернатор региона.
В сводке говорится, что в Грайворонском горокруге из миномета и гранатомета обстреляно село Сподарюшино – зафиксирован 41 прилёт. По селу Новостроевка-Вторая из самоходной артиллерийской установки выпущено 10 снарядов, по территории рядом с селом произведено 29 гранатометных выстрелов.
"По Шебекинскому городскому округу выпущено 12 артиллерийских и 34 минометных снарядов, зафиксировано 7 сбросов взрывных устройств с БПЛА. Пострадавших нет“. - написал Гладков.
По данным губернатора, в городе Шебекино удары наносились по окраинам города. Количество разрушенных и повреждённых домовладений и автомобилей уточняется.
„По посёлку Новая Таволжанка выпущено 9 минометных снарядов. Обошлось без пострадавших и разрушений. В селе Муром зафиксировано 11 прилетов – били из миномета. Никто не пострадал, разрушений нет“. - добавил Гладков.
Шебекинский и Грайворонский округа особенно сильно пострадали в результате обстрелов со стороны украинской армии. Жители многих населенных пунктов в этих районах вынуждены оставить свои дома на время, чтобы обеспечить безопасность себе и близким.
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