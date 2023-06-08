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Начальник Генштаба США назвал три сверхдержавы
Начальник Генштаба США назвал три сверхдержавы - 08.06.2023 Украина.ру
Начальник Генштаба США назвал три сверхдержавы
Мир становится всё более многополярным, сейчас можно выделить три великих державы - США, Китай и РФ, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли. Об этом сообщило РИА Новости 8 июня
2023-06-08T21:32
2023-06-08T21:32
2023-06-08T21:32
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Генерал Милли отметил, что геополитическая ситуация меняется, причем фундаментальным образом.В период холодной войны, отмечает он, было всего две сверхдержавы, а после падения Берлинской стены был период, когда США оставались единственной сверхдержавой.Кроме того, отметил генерал, многие другие страны начинают занимать лидирующие позиции в регионе, заявляя об амбициях на мировое лидерство.Милли заявил, что Китай „идёт по курсу конфронтации как с США, так и со своими соседями“.Генерал полагает, что Китай намерен стать региональным гегемоном в Азии в течение десятилетия и наращивать военный потенциал, который будет превышать американский уже к 2050 году.Американист, политолог-международник Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру заявил, что Евразия стала для США враждебным континентом. Эксперт отметил происходящие тектонические изменения в текущем миропорядке, однако, существует опасность, что обрушающийся либеральный миропорядок, у которого закончился срок эксплуатации, погребет всех остальных под своими обломками. Подробнее об этом можно прочитать в интервью с Дмитрием Дробницким на нашем сайте.Сейчас на Украина.ру читают:Обстановка под Херсоном и Запорожьем, ввод войск НАТО. Главное на УкраинеПодготовка к открытию аэропорта, обрушение зданий и запретный Виктор Цой. Что происходит во ЛьвовеКапля точит камень. В Африке, Азии и в США борются за мир на Украине, но Киеву это не нравится
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новости, сша, марк милли, китай, кнр (китай), россия, многополярный мир
Начальник Генштаба США назвал три сверхдержавы
Мир становится всё более многополярным, сейчас можно выделить три великих державы - США, Китай и РФ, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли. Об этом сообщило РИА Новости 8 июня
Генерал Милли отметил, что геополитическая ситуация меняется, причем фундаментальным образом.
В период холодной войны, отмечает он, было всего две сверхдержавы, а после падения Берлинской стены был период, когда США оставались единственной сверхдержавой.
„Сегодня же становится все более понятно, что мы находимся в многополярной среде с как минимум тремя великими державами: США, Россией и Китаем", - сказал Милли.
Кроме того, отметил генерал, многие другие страны начинают занимать лидирующие позиции в регионе, заявляя об амбициях на мировое лидерство.
"На этот счет станет больше ясности в ближайшее десятилетие. Однако ясно, что мы вступаем в эпоху гораздо более серьезных вызовов в международной среде", - добавил он.
Милли заявил, что Китай „идёт по курсу конфронтации как с США, так и со своими соседями“.
Генерал полагает, что Китай намерен стать региональным гегемоном в Азии в течение десятилетия и наращивать военный потенциал, который будет превышать американский уже к 2050 году.
Американист, политолог-международник Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру заявил, что Евразия стала для США враждебным континентом.
Эксперт отметил происходящие тектонические изменения в текущем миропорядке, однако, существует опасность, что обрушающийся либеральный миропорядок, у которого закончился срок эксплуатации, погребет всех остальных под своими обломками.
Подробнее об этом можно прочитать
в интервью с Дмитрием Дробницким на нашем сайте.
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